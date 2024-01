AAA: isola remota cerca coppia di guardiani

Ogni anno, la Great Blasket Island apre le porte a due fortunati, offrendo l'incredibile opportunità di vivere e lavorare in questo angolo di paradiso irlandese

Nel nostro pianeta esistono ancora luoghi remoti ed esotici in cui la natura regna sovrana. Questi angoli nascosti sono autentici tesori di bellezza selvaggia e incontaminata, dove si avverte ancora l’atmosfera di un passato lontano. Mete di viaggio affascinanti per coloro che cercano un ritorno alle origini e un contatto autentico con la natura.

Oggi, ti porteremo in una regione così remota da sembrare quasi irreale. Ci dirigiamo verso l’Irlanda, più precisamente alla Great Blasket Island, una piccola isola al largo della contea di Kerry.

Con le sue verdi colline, le spiagge deserte e le acque cristalline, è un vero e proprio Eden terrestre. Ma quello che la rende davvero speciale sono le sue tradizioni. Ogni anno, infatti, una coppia fortunata viene invitata a vivere e lavorare sull’isola, diventando custode di quest’angolo di mondo perduto.

Great Blasket Island: una vita immersa nella natura selvaggia

Immersa nell’immensità dell’Oceano Atlantico, la Great Blasket Island si erge come un affascinante santuario della cultura gaelica. Situata al largo della costa occidentale dell’Irlanda, quest’isola, la più grande dell’arcipelago delle Blasket Islands, ospitava una volta una vivace comunità di pescatori che vivevano in perfetta armonia con la natura.

Nel 1953, quando le risorse marine iniziarono a scarseggiare, furono costretti ad abbandonare il loro amato angolo di paradiso e trasferirsi sulla terraferma, portando con sé la ricchezza della loro cultura che, ancora oggi, si riflette nelle profonde radici del territorio. Nonostante il drammatico cambiamento, gli abitanti hanno saputo salvaguardare e tramandare con cura una ricca eredità culturale, contribuendo a mantenere viva la lingua e le tradizioni locali.

Questa destinazione saprà sorprenderti con la sua fauna ricca e variegata. Qui, le scogliere mozzafiato e le insenature pittoresche rendono l’isola uno spettacolo unico mentre, tra i prati verdi e lussureggianti, asini e pecore conducono una vita tranquilla, pascolando liberamente. Ma la vera attrazione è la colonia di foche, che ha scelto queste spiagge tranquille come rifugio. Potrai ammirare con i tuoi occhi questi eleganti mammiferi marini mentre si rilassano al sole sulle spiagge sabbiose o si divertono nell’acqua trasparente che circonda l’isola.

Al largo della sua costa, poi, è possibile avvistare regolarmente delfini, squali e balene, un’esperienza indimenticabile per molti turisti che vengono da tutto il globo per ammirare questi magnifici animali nel loro habitat naturale.

Inoltre, la Great Blasket Island rimane un luogo di grande importanza culturale. Il Blasket Heritage Centre a Dunquin, riaperto nel 2022 dopo un importante restauro, documenta lo stile di vita, la letteratura e la lingua degli abitanti, offrendo ai visitatori un prezioso spaccato del patrimonio locale.

Pronto a mollare tutto e partire per l’avventura della tua vita?

Ti sei mai fermato a fissare l’orizzonte, sognando di lasciare tutto e intraprendere un’avventura che potrebbe cambiarti la vita? Se sei affascinato dall’idea di vivere in un luogo remoto, respirare l’aria fresca dell’oceano e ammirare panorami mozzafiato, questo è il posto che fa per te. La Great Blasket Island è un vero e proprio angolo di paradiso, un rifugio di pace e serenità dove è possibile ritrovare sé stessi e riscoprire il valore delle cose semplici.

Ed ecco la notizia che stavi aspettando: il prossimo guardiano dell’isola potresti essere proprio tu! Non è la solita offerta di lavoro, ma un invito a vivere un’esperienza straordinaria. Avrai l’opportunità di gestire la caffetteria della zona e di pernottare in quest’oasi di relax. Immagina di iniziare ogni giornata con il suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia e di trascorrere le serate sotto un cielo stellato, un’esistenza fatta di armonia e bellezza, lontana dal frastuono del mondo moderno.

Ma attenzione, le candidature sono limitate. Se senti il richiamo dell’avventura, non perdere tempo. Visita il sito ufficiale per scoprire come candidarti e preparati a iniziare il viaggio dei tuoi sogni.