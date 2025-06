Dove andare in Puglia d’estate senza spendere troppo: spiagge segrete, mare cristallino e accoglienza autentica, a prezzi accessibili

Fonte: iStock La suggestiva spiaggia di Campomarino

La Puglia non è soltanto una delle regioni più belle d’Italia ma anche una delle più desiderate d’Europa. I motivi? Innumerevoli. Dal mare che sembra appartenere ai Tropici all’architettura bianca dei borghi, dai sapori della cucina tradizionale all’ospitalità semplice e generosa. Ma c’è un altro dettaglio che la rende davvero speciale: si può vivere un’estate da sogno anche con un budget contenuto.

Per chi cerca il sole del sud senza esagerare con le spese, la Puglia offre località meno blasonate ma altrettanto spettacolari, perfette per una vacanza accessibile, autentica e rilassante.

Ecco, allora, alcune mete che uniscono bellezza, tranquillità e convenienza, senza rinunciare alla magia.

Torre San Giovanni: sabbia finissima e mare turchese per tutta la famiglia

Nel cuore del Salento, a pochi chilometri da Ugento, si affaccia Torre San Giovanni, una località che ha tutto ciò che si può desiderare per una vacanza estiva: spiagge ampie e dorate, acqua cristallina che degrada con dolcezza, un centro tranquillo ma vivo, e soprattutto prezzi alla portata di tutti.

Perfetta per le famiglie con bambini, Torre San Giovanni offre una dimensione di quiete che è difficile trovare nelle mete più inflazionate. I fondali bassi, l’assenza di scogli, la sabbia soffice come borotalco e le tonalità caraibiche del mare ne fanno un piccolo paradiso senza stress né folla.

Basta uno sguardo al litorale per capire perché, per molti, questa spiaggia non ha nulla da invidiare alle celebri Maldive del Salento, che si trovano a pochi chilometri di distanza.

Campomarino di Maruggio: dune, mare e silenzio

Spostandosi nella provincia di Taranto, Campomarino di Maruggio è una vera scoperta per chi cerca mare da cartolina a prezzi contenuti. Meno nota rispetto a località come Vieste o Porto Cesareo, riesce a preservare la sua identità autentica, lontana dalle folle estive.

Qui, la sabbia è bianchissima e finissima, le dune disegnano paesaggi delicati e poetici, e il mare ha un colore che sfuma tra il verde smeraldo e l’azzurro più puro. Il tratto costiero è protetto e fa parte di una riserva naturale.

I lidi attrezzati sono numerosi, ma ben distribuiti, e l’accoglienza è pensata anche per le famiglie. Campomarino è il luogo ideale per chi vuole rilassarsi, respirare aria pulita e godersi giornate semplici ma indimenticabili.

Margherita di Savoia: mare, saline e benessere

Nel nord della regione, in provincia di Foggia, sorge Margherita di Savoia, località celebre per le sue saline, le più grandi d’Europa, e per essere anche una stazione termale tra le più note del sud Italia. Qui il turismo è più rilassato, adatto a tutte le età e soprattutto accessibile.

Oltre ai bagni di sole e mare, Margherita di Savoia offre la possibilità di visitare le saline con guide esperte che raccontano il legame millenario tra l’uomo e il sale, e di sperimentare trattamenti benessere grazie ai fanghi e alle acque termali provenienti dai bacini lagunari.

Il paese vanta numerosi alloggi e ristoranti a prezzi onesti, con un lungomare vivace ma mai caotico. È la meta perfetta per chi vuole unire relax, salute e scoperta, il tutto in un ambiente accogliente e familiare.

Torre Canne: terme, dune e spiagge per bambini

Fonte: iStock

Più a sud, tra Brindisi e Fasano, Torre Canne si specchia in uno dei tratti di costa più belli dell’Alto Salento, dove il mare è così limpido da ricevere ogni anno la Bandiera Blu e la Bandiera Verde, riconoscimenti che ne certificano la qualità e la sicurezza, soprattutto per i più piccoli.

La spiaggia fa parte del Parco delle Dune Costiere, e si distingue per le distese sabbiose dorate, le dune punteggiate da mirto e lentisco, e una vegetazione che profuma di macchia mediterranea. L’atmosfera è rilassata, con strutture ricettive e lidi a misura di famiglia.

Ma Torre Canne è famosa anche per le terme, frequentate durante tutto l’anno, e per il faro bianco, che svetta sul mare come simbolo silenzioso.

San Pietro in Bevagna: mare cristallino e accoglienza autentica

Nascosta tra le braccia del Mar Ionio, nel cuore più discreto della Puglia, San Pietro in Bevagna è una località che ha saputo mantenere intatta la propria anima. Una lunga spiaggia di sabbia fine si distende davanti a un mare trasparente e calmo, mentre alle spalle si alzano dune naturali ornate da macchia mediterranea: il paesaggio è quello delle cartoline, ma senza la folla.

Ciò che rende speciale questo angolo della provincia di Taranto è proprio l’equilibrio tra natura incontaminata e semplicità. Il tempo sembra scorrere più lentamente, tra pranzi in trattoria, cene in veranda e passeggiate a piedi nudi sulla riva. I prezzi accessibili e l’ospitalità calorosa delle famiglie che gestiscono B&B e ristorantini rendono San Pietro in Bevagna una destinazione perfetta per chi desidera vivere la bellezza della Puglia più autentica, senza dover rinunciare alla tranquillità né al portafoglio.