Non avete pianificato nessun viaggio per il ponte dell'Immacolata? Ecco qualche meta perfetta da raggiungere last minute, sia in Italia che in Europa

iStock Anche Cagliari è tra le mete da raggiungere con viaggi last minute

Quest’anno il calendario delle feste continua a essere generoso: il ponte dell’Immacolata ci regala la possibilità di organizzare un magnifico weekend lungo di tre giorni. È un periodo turbolento, lo sappiamo, dove tra la corsa ai regali, le cene aziendali e i preparativi per le feste, organizzarsi per tempo è quasi impossibile. Quindi, se avete deciso di pianificare un viaggio last minute, ma non sapete da che parte girarvi, siamo qui per aiutarvi.

Il ponte dell’Immacolata non è solo il momento perfetto per inaugurare ufficialmente l’atmosfera natalizia e i primi mercatini, ma anche l’occasione ideale per una fuga improvvisa che spezzi la routine pre-festiva. Abbiamo quindi selezionato 5 destinazioni perfette da raggiungere anche con pochissimi giorni di preavviso.

Gubbio, Umbria

Gubbio, il gioiello medievale dell’Umbria, è la meta ideale per chi cerca l’emozione del Natale e il ponte dell’Immacolata è il momento perfetto per viverla. Questo perché, domenica 7 dicembre, è il giorno dell’inaugurazione dell’Albero di Natale più Grande del Mondo. Migliaia di luci colorate illuminano le pendici del Monte Ingino, creando uno spettacolo mozzafiato da ammirare dalla Grande Ruota del Polo Nord o dalla Funivia del Colle Eletto.

Non c’è solo l’albero: durante il weekend potrete immergervi nelle atmosfere offerte dalle vie che si animano con i profumi e i colori dei mercatini di Natale, mentre i più piccoli si perdono nel mondo incantato di ChristmasLand. Non manca la pista di ghiaccio e il presepe a grandezza naturale!

San Secondo di Pinerolo, Piemonte

Se cercate un’alternativa calma e culturale alle folle dei mercatini per il ponte dell’Immacolata, il Castello di Miradolo a San Secondo di Pinerolo (Torino) offre un appuntamento speciale per l’8 dicembre. Nell’ambito della rassegna “Bellezza tra le righe”, la dimora storica apre le porte per un pomeriggio dedicato alla magia della lettura e del Natale.

Per i più piccoli (2-5 anni), alle 15:30 è in programma “Letture davanti al camino della contessa. Aspettando il Natale”, un momento suggestivo davanti al grande camino in pietra. In parallelo, ragazzi e adulti possono dedicarsi a “Tracce d’inverno: illustrare il Natale”, un laboratorio per imparare le tecniche base dell’illustrazione e creare cartoline natalizie d’autore.

Cagliari, Sardegna

Non solo d’estate, la Sardegna si mostra in tutta la sua bellezza anche fuori stagione. Diverse compagnie aeree, come Ryanair o easyJet, che in questi giorni stanno lanciando diverse promozioni per il Black Friday, offrono voli tra i 20 e gli 80 euro per raggiungere Cagliari che, anche a dicembre, potrebbe offrire calde giornate di sole. In alcune piazze sono allestiti i mercatini natalizi e stand con prodotti d’artigianato, mentre bar, ristoranti e locali lasciano i tavolini all’aperto dove potete godervi le specialità tipiche sarde nelle temperature miti cittadine.

Katowice, Polonia

Da Milano, potete raggiungere Katowice con i voli low cost di Ryanair, che costano intorno agli 80 euro andata e ritorno. La città polacca è perfetta per una fuga last minute all’insegna dei mercatini natalizi meno affollati. In particolare, il periodo dell’Immacolata coincide proprio con il mercatino storico di Nikiszowiec, che viene organizzato solo per un weekend: nel 2025, avrà luogo proprio durante il ponte, dal 5 al 7 dicembre!

Questo distretto storico, già affascinante tutto l’anno, si trasforma. Troverete una pista di pattinaggio, una giostra, due ruote panoramiche e un trenino in miniatura che si snoda tra le bancarelle. Se cercate un riparo dal freddo, un grande igloo centrale offre tavoli per gustare cibi e bevande calde.

Sofia, Bulgaria

Da Bologna invece, con voli WizzAir da 130 euro andata e ritorno, potete raggiungere Bucarest. Quest’anno, la città non vanta un solo mercatino di Natale, ma un’intera rete di eventi diffusi in tutte le zone più belle. Dalla fiera di fronte al Parlamento fino ai mercatini tematici più raccolti vicino all’Opera, a Drumul Taberei, Băneasa, Romexpo o Parcul Lumea Copiilor. Questa diffusione capillare rende la capitale rumena una meta dinamica e ricca di scoperte, perfetta per un weekend lungo senza la folla delle capitali più blasonate. Potrete godervi la città vecchia, il quartiere di Lipscani e riscaldarvi con la ricca cucina locale e il vin fiert (vin brulé), approfittando di alloggi e costi generalmente convenienti, ideali per un viaggio last minute.

Ora non vi resta che preparare il trolley!