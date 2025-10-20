È il momento ideale per regalarsi un weekend speciale tra vin brulé, musica e artigianato locale. Ecco 3 opzioni da non farsi sfuggire.

L’atmosfera delle feste è nell’aria e easyJet ci porta dritto nel cuore della magia. Con voli a partire da soli 22 euro , puoi raggiungere tantissime destinazioni europee perfette per vivere il fascino dei mercatini di Natale . Tantissime le destinazioni europee che si accendono di luci, profumi e tradizioni.

Da Milano Malpensa a Strasburgo

Se dovessimo definire una capitale del Natale, quella potrebbe essere senza dubbio Strasburgo. La città simbolo dell’Alsazia si trasforma in una fiaba con decorazioni che fanno battere il cuore. La buona notizia? EasyJet propone un volo dal 15 al 19 novembre con andata e ritorno a 52 euro da Milano Malpensa. L’occasione non si può assolutamente perdere.

Il Christkindelsmärik, il mercatino più antico di Francia, risale al 1570 e conquista subito con il suo fascino senza tempo. Troverete oltre 300 chalet in legno sparsi tra Place Broglie e la cattedrale, dove l’odore di spezie, vin brulé e dolci alsaziani si mescola alla musica dei cori natalizi. Non mancano oggetti d’artigianato, decorazioni fatte a mano e specialità locali come la tarte flambée o i bredele, i famosi biscotti di Natale dell’Alsazia.

Da Roma Fiumicino a Bruxelles

Altra offerta da non perdere? 39 euro a tratta, per andata e ritorno, da Roma Fiumicino a Bruxelles proprio a ridosso del ponte dell’Immacolata. Questa promo vale per i giorni dal 6 al 9 dicembre ma ci sono tante altre offerte nello stesso mese. La capitale belga è un vero incanto di luci, profumi e mercatini dove gustare una fantastica cioccolata calda e afre shopping.

Si parte con un itinerario dalla Grand-Place, patrimonio dell’UNESCO, che si accende ogni sera con uno spettacolo di luci e musica capace di lasciare a bocca aperta grandi e piccoli. Da qui parte il percorso “Plaisirs d’Hiver” (Piaceri d’Inverno), un itinerario che si snoda per le vie del centro tra più di 200 chalet di legno.

Ci troverete di tutto: giocattoli artigianali, cappelli di lana, addobbi, ma soprattutto prelibatezze locali come le famose gaufres (cialde calde), il cioccolato belga, i marrons glacés e la birra di Natale. E se amate gli sport invernali , non potete perdervi la pista di pattinaggio in Place de la Monnaie, un classico che ogni anno conquista turisti e locali.

Da Palermo a Parigi

Si trovano ottimi voli competitivi da Palermo a Parigi con tratte a partire da 52 euro nel mese di dicembre e la città dell’amore, seppur molto fredda, si scalda grazie a luci, mercatini e iniziative. Gli Champs-Élysées diventano un tunnel scintillante, le vetrine di Galeries Lafayette e Printemps si animano con decorazioni spettacolari e davanti all’Hôtel de Ville prende vita un villaggio natalizio con giostre, bancarelle e una pista di pattinaggio da sogno.

Esistono vari mercatini natalizi a Parigi e si spazia da quello moderno di La Défense a quello di Saint-Germain-des-Prés con un’anima intensamente bohemien. Altra chicca da non perdere? Il Marché de Noël di Notre-Dame dove artigiani francesi mettono in vendita ceramiche, saponi, bijoux e dolcetti della tradizione.