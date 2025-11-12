Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

iStock Santa Claus Village Lapponia

È il momento perfetto per concedersi un viaggio last minute prima della corsa alle feste di Natale. Tra mete calde, capitali europee e destinazioni ideali per un weekend d’autunno, Ryanair torna a tentare i viaggiatori con una nuova offerta. La compagnia low cost propone voli a partire da 14,99 euro, ma solo per chi prenota entro il 13 novembre 2025.

L’offerta riguarda i voli in partenza tra il 14 novembre e il 18 dicembre 2025, un periodo ideale per una fuga last-minute, magari per godersi i primi mercatini natalizi o semplicemente un po’ di relax lontano da casa in una meta dalle temperature piacevoli. Con prezzi così convenienti, preparare la valigia diventa una tentazione irresistibile. Ecco le mete da non lasciarsi scappare.

Da Bologna a Bucarest

Sogni un viaggio natalizio ricco di luci, profumi e magia? Con i voli low cost da Bologna a Bucarest a partire da 34,84 euro puoi vivere un inverno da fiaba nel cuore della Romania, dove le tradizioni si intrecciano con la vivace energia della capitale. Bucarest è una città che sorprende e affascina, sospesa tra eleganza mitteleuropea e vitalità balcanica. Dalla grandiosità dei viali neoclassici al fascino bohémien del centro storico, ogni angolo racconta una storia diversa, fatta di contrasti e autenticità.

Dal 15 novembre, il cortile dell’Opera Comica per Bambini apre le porte alla nuova edizione della Storia di Natale: 112 spettacoli, laboratori creativi e attività pensate per i più piccoli, in un’atmosfera da racconto. Nel quartiere Drumul Taberei, dal 28 novembre, il mercatino invernale torna con la sua Casa di Babbo Natale, una pista di pattinaggio, una ruota panoramica che regala viste mozzafiato sulla città e più di 60 casette con dolci e piatti tradizionali.

In Piazza della Costituzione, il mercatino natalizio più grande della Romania accende le sue luci il 29 novembre: due aree dedicate alla musica natalizia, concerti ogni weekend e un villaggio incantato dove adulti e bambini possono incontrare Babbo Natale. E per chi cerca un’esperienza più contemporanea, la Hala Laminor si trasforma nel Laminor Winter Wonderland: concerti, laboratori, piatti tipici e la presenza di Babbo Natale che regala sorrisi ai più piccoli.

Passeggiare lungo la Calea Victoriei significa attraversare secoli di storia, tra palazzi d’epoca e caffè dall’atmosfera rétro. Il Palazzo del Parlamento, tra i più imponenti al mondo, lascia senza fiato per le sue dimensioni e i suoi dettagli monumentali. Poco distante, il quartiere Lipscani pulsa di vita: locali alla moda, taverne tradizionali e cortili nascosti dove il tempo sembra fermarsi.

iStock

Da Milano a Rovaniemi-Lapponia

Rovaniemi è un luogo che sembra uscito da una fiaba d’inverno. Qui, nel cuore della Lapponia finlandese, la neve avvolge tutto in un silenzio ovattato e il cielo, al tramonto, si tinge di sfumature rosa e verdi grazie alla magia dell’Aurora Boreale. È la città ufficiale di Babbo Natale, dove l’atmosfera natalizia dura tutto l’anno e ogni angolo profuma di legna e cannella.

Un viaggio qui è un’esperienza per i sensi: attraversare le foreste innevate su una slitta trainata da husky, sorseggiare una cioccolata calda davanti al camino o varcare il Circolo Polare Artico al Santa Claus Village, dove puoi incontrare Babbo Natale in persona e spedire una cartolina dal suo Ufficio Postale ufficiale.

L’inverno a Rovaniemi è anche avventura: safari con le motoslitte, ciaspolate tra gli abeti e serate nelle glass igloo, dove addormentarsi guardando il cielo danzare di luci. La cucina locale sorprende con piatti autentici come il salmon soup e la carne di renna affumicata, da gustare accompagnati da un bicchiere di vin brulé nordico. Con voli da Milano a Rovaniemi a partire da 58 euro per la promo Ryanair, l’occasione per vivere la magia del Natale in versione autentica è imperdibile.

Da Pisa a Valencia

Valencia è una città che conquista lentamente, con la luce calda del Mediterraneo e il profumo degli agrumi che si diffonde tra le sue strade. Dalla modernità avveniristica della Città delle Arti e delle Scienze al fascino antico del Barrio del Carmen, ogni angolo racconta un volto diverso di questa perla spagnola. La Cattedrale di Santa Maria, con il campanile del Miguelete, domina il centro storico, mentre a pochi passi si apre il Mercado Central, dove frutta, jamón e paella sprigionano tutti i sapori della Spagna.

L’autunno è il momento ideale per visitarla: le giornate sono miti, perfette per passeggiare lungo il Turia, l’antico letto del fiume trasformato in un parco urbano, o per ammirare il tramonto sul mare dalla spiaggia della Malvarrosa. La sera, lasciati guidare dal suono delle terrazze animate e prova una agua de Valencia, il cocktail simbolo della città. Con la nuova promo Ryanair, volare da Pisa a Valencia a partire da 45 euro è l’occasione perfetta per un weekend di sole, cultura e buon cibo prima delle feste.