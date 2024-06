Le ricette tradizionali ucraine: scopri quali provare

Fonte: iStock Popolare ricetta tradizionale, i Kotlety

Sei alla ricerca di nuove ricette? Prova quelle della cucina ucraina, Paese dalla ricca tradizione gastronomica con sapori forti dove, come puoi facilmente intuire, zuppe, carne e dolci farciti la fanno da padrone. Sia che tu sia alla ricerca di comfort food o di qualcosa invece di più avventuroso, tra le ricette ucraine potrai trovare quella che soddisfa ogni tuo desiderio. Dal classico Borscht e dagli involtini di cavolo allo stufato di maiale, sono tanti i cibi deliziosi che ti aspettano. Quindi, se ti entusiasma l’idea di conoscere nuove ricette, questi sorprendenti sapori sono tutti tuoi.

Borscht, la ricetta ucraina più famosa

Il Borscht ucraino è una delle ricette ucraine più famose. Questa zuppa di barbabietole dal colore rosso vibrante è ricca di ingredienti sani, saporiti e nutrienti. Davvero, non è solo una zuppa, ma un intero pasto in sé. Questa ricetta è molto semplice e viene gustata al meglio servita con un po’ di panna acida, aneto e pane di segale.

Involtini di cavolo

Sono semplicissimi da preparare con ingredienti poco costosi, ma offrono sapori deliziosi. Le foglie di cavolo vengono farcite con carne, verdure e riso e poi cotte a fuoco lento in una gustosa salsa di pomodoro. Prova questi succulenti involtini di cavolo per una cena saziante e salutare.

Pane all’aglio

Un’altra ricetta che ti piacerà è il pane all’aglio ucraino, chiamato popolarmente Pampushky. Si tratta di panini lievitati che vengono cotti fino a diventare dorati e croccanti e poi spalmati di olio all’aglio ed erbe aromatiche.

Vareniki di patate

È il comfort food per eccellenza e diventerà sicuramente uno dei tuoi piatti ucraini. Si tratta di un soffice e cremoso purè di patate farcito all’interno di un impasto molto semplice, bollito e servito con panna acida, cipolla caramellata, pancetta croccante e aneto per renderlo ancora più saporito.

Brasato di maiale ucraino con purè di patate

Prova i sapori autentici dell’Ucraina con il brasato di maiale con purè di patate. La carne viene brasata a fuoco lento in una deliziosa salsa di funghi e carote preparata con ketchup e panna acida. Viene poi abbinata a un cremoso purè di patate.

Halushki

Se ti piacciono gli gnocchi, allora amerai questi ricetta tradizionale ucraina, gli Halushki. Gli gnocchi di farina, burrosi e salati, sono conditi con pancetta e verdure saltate in padella per creare un comfort food di prim’ordine.

Insalata Olivye

L’Olivye è una insalata cremosa e arricchita di patate, carote, carne, uova, sottaceti, cipolle, piselli e maionese come condimento.

Stufato di manzo e patate. Si ottiene brasando manzo e patate in una saporita salsa di pomodoro aromatica, finché la carne non diventa tenera. Nelle famiglie ucraine per preparare questo stufato si utilizzano ingredienti di base della dispensa. Il piatto viene servito con un contorno di pomodori sott’aceto e sottaceti per dare un tocco di sapore in più, il tutto cosparso dall’aneto.

Nalisniki

Un piatto molto popolare in Ucraina. Viene preparato soprattutto in occasione di matrimoni, feste o eventi speciali. Sono delle crêpe dolci, cremose e con una deliziosa farcitura al formaggio di cui diventerai completamente dipendente.

Pollo alla Kiev

La ricetta del pollo alla Kiev prevede che la carne venga farcita con un composto di burro all’aglio ed erbe, poi ricoperto di uova e pangrattato e infine fritto o cotto al forno fino a diventare croccante.

Zuppa di sottaceti all’aneto

I mesi più freddi sono quelli in cui in Ucraina si mangiano le zuppe. Una ricetta classica è quella della zuppa di sottaceti all’aneto. L’elenco degli ingredienti può sembrare un po’ insolito, ma il risultato finale sarà favoloso e super soddisfacente. È fatta con carne di manzo stagionata in un brodo sostanzioso e saporito, con sottaceti, patate, orzo e verdure saltate, il tutto cotto a fuoco lento per un bel po’. È una zuppa unica e gustosa, perfetta per le serate fredde.

Kotlety

Queste semplici e classiche polpette ucraine sono fatte con carne di maiale macinata, pane ammollato, cipolla, maionese, sale e pepe, e semplicemente cotte al forno fino alla perfezione. Ti piaceranno per la leggera croccantezza dell’esterno e la tenerezza dell’interno. Vengono servite con purè di patate e insalata fresca per ottenere un classico e sostanzioso pasto ucraino.

Plov

Questo piatto unico è composto da pollo, cipolla, carote e riso, il tutto condito con pepe e coriandolo. Nella tradizione viene servito con sottaceti e pomodori marinati.

Piroshky

È una ricetta classica dello street food ucraino, una sorta di involtino farcito con verdure brasate e saporite e poi fritto alla perfezione. Vengono serviti caldi, con panna acida, e sono perfetti per uno spuntino.

Insalata Shuba

La Shuba è un’insalata di barbabietole, un piatto festivo popolare dell’Ucraina. La combinazione di ingredienti unici e vivaci rende questa insalata speciale e deliziosa. Si tratta di patate, carote e barbabietole con una maionese leggera, il tutto disposto su filetti di aringa. Provala e capirai perché si tratta di uno dei cibi ucraini più apprezzati.

Peperoni ripieni

Cerchi un piatto super delizioso con nuovi sapori? I peperoni ripieni ucraini hanno tutte le carte in regola per renderti felice. Vengono preparati mescolando il riso con la carne in una salsa di pomodoro super saporita chiamata zagarka, farcitura con cui vegnono riempiti i peperoni.

Kapustnyak

Si tratta di una zuppa sostanziosa zuppa di crauti servita con del pane croccante, perfetta nel periodo invernale.

Kyiv Torte

Questo dolce delizioso è preparato con pan di Spagna inzuppato di liquore alla nocciola, ripieno di ganache al cioccolato e glassa al caramello. Il punto forte della torta è la meringa croccante alla nocciola.

Hash

L’Hash è una ricetta che viene preparata per la colazione. Si tratta di patate, salsicce, verdure, arricchite dall’aneto e aromi vari.

Syrniki

Queste frittelle al formaggio sono forse la miglior scelta per la colazione o il dessert. Sono preparate con formaggio fresco e cremoso, frutta secca e uova, che le rendono perfettamente dolci e umide. Potrai gustarle con un po’ di panna acida e frutti di bosco freschi per una colazione completa.

Babka al cioccolato

Il Babka al cioccolato è un pane tradizionale dell’Ucraina e della Polonia. Ti innamorerai completamente dei nastri morbidi, soffici e perfettamente ondulati di deliziosa ganache al cioccolato, che rendono questo Babka così coinvolgente. Puoi gustarlo a colazione o come dessert leggero.

Kutia

Un dolce classico e molto popolare in Ucraina è la Kutia, conosciuta anche come budino dolce di bacche di grano. È un piatto tradizionale di Natale.

Che ne dici, proverai la cucina tradizionale ucraina? A volte potrà sembrarti che gli accostamenti siano un po’ azzardati ma la riuscita, al contrario, è ottima. Si tratta naturalmente di una gastronomia ricca di spezie ed erbe aromatiche, simile a quella dei Paesi limitrofi come Polonia e Romania, da scoprire piano piano con curiosità!