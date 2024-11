Piatti tipici della Bielorussia, le specialità tradizionali tutte da gustare

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: iStock Machanka piatto tipico della Bielorussia

La cucina della Bielorussia è un connubio di ingredienti semplici e tradizioni profonde, capace di trasformare ogni pasto in un’esperienza autentica e indimenticabile. Ogni piatto racconta una storia, un frammento di cultura che si tramanda di generazione in generazione.

Dai sapori rustici delle draniki e della babka, ai piatti ricchi e avvolgenti come la machanka e la verashchaka, passando per le delicate creazioni come i nalistniki e i sirniki, la tavola bielorussa offre una varietà di proposte che soddisfano ogni palato.

Durante una visita in questo affascinante paese non bisogna lasciarsi sfuggire l’occasione di gustare i più tipici piatti tradizionali per immergersi ancora più a fondo nella sua cultura. Che si scelga un’accogliente caffetteria, una bancarella di street food o un ristorante elegante di Minsk, ogni assaggio avvicina un po’ di più all’anima calorosa e genuina di questo Paese.

Un viaggio in Bielorussia non è completo senza un viaggio tra i suoi sapori. Buon appetito, o come dicono i locali: Smačnaga!

Draniki, le iconiche frittelle di patate

Le draniki sono il piatto simbolo della cucina bielorussa, un’autentica delizia a base di patate grattugiate che conquista al primo assaggio. Queste deliziose frittelle, croccanti fuori e morbide dentro, preparate con patate grattugiate, arricchite con vari ingredienti come carne, funghi, cipolle, formaggio e pancetta, sono una vera esplosione di gusto. Tradizionalmente serviti con panna acida, le draniki si trovano ovunque nel Paese: nei ristoranti, nei caffè, persino nei mercati e, inutile dirlo, sono un must-try per chiunque visiti la Bielorussia.

Zhurek, la zuppa acida e nutriente

Lo zhurek è una zuppa tradizionale dalla lunga storia e dai numerosi benefici per la salute, caratterizzata da un sapore acidulo e un aroma invitante. Il suo gusto unico deriva dalla base di farina di segale fermentata, che le conferisce un gusto aspro e pungente. Per rendere lo zhurek più nutriente, si aggiungono poi vari ingredienti come salsicce, carote, patate, funghi e cipolle. Servito in tutti i chioschi di street food, caffè e ristoranti del Paese, con il suo carattere confortante e il gusto intenso, lo zhurek è un piatto che riscalda anima e corpo.

Nalistniki, le crepes bielorusse

I nalistniki sono sottilissime crêpes tanto versatili da poter essere gustate, sia dolci che salate, in ogni momento della giornata, come colazione, dessert o snack. Preparate con una pastella a base di uova, vengono poi farcite con ripieni che variano in base ai gusti e alle stagioni, dai più classici come formaggio fresco, funghi, carne, patate, ricotta, ai più fantasiosi come frutti di bosco e marmellate, mentre nelle occasioni festive vengono servite persino con caviale rosso o nero e guarnite con panna acida.

Machanka, lo stufato di maiale dal gusto ricco

La machanka è un sostanzioso stufato di maiale che conquista tutti i palati con la sua cremosità e il suo sapore intenso. La ricetta tradizionale è a base di carne, panna acida, farina e brodo, ma l’impasto della carne può includere anche pancetta, salsicce o prosciutto, tutto tagliato a pezzi molto piccoli; mentre lo stufato viene solitamente arricchito con cipolle, funghi e aneto.

Spesso la Machanka viene servita con draniki, le frittelle di patate, che vengono arrotolate e immerse direttamente nella salsa, un rituale che contribuisce a esaltare ulteriormente il sapore di questo piatto robusto e invitante. Ogni famiglia ha la sua ricetta unica, e questo rende ogni assaggio una scoperta.

Kolduny, gustosi pancake ripieni

I kolduny sono una sorta di versione rinforzata delle draniki. Si tratta infatti di pancake di patate con un ripieno di carne saporita al centro, vengono spesso consumati a colazione per un inizio di giornata energizzante o come piatto principale durante i pasti. Il ripieno, delicatamente avvolto nella pasta di patate grattugiate, viene poi dorato in padella, rilasciando tutto il suo sapore aromatico e succulento. Sebbene ricordino i draniki, si distinguono per una maggiore complessità di sapori. Perfetti come comfort food, i kolduny sono una celebrazione della creatività cucina casalinga bielorussa e spesso vengono preparati in occasioni festive.

Sirniki, frittelle di ricotta dal cuore cremoso

I sirniki, o pancake di ricotta, sono una delizia che conquista ogni palato con la loro consistenza ricca e cremosa e il sapore dolce. A base di uova, ricotta, marmellata, uvetta o frutta secca e panna acida, sono perfetti per colazione o come dessert. La loro semplicità e versatilità li rendono un piatto amato in tutta l’Europa orientale.

Karavai, il pane cerimoniale

Il karavai è un pane intrecciato dal sapore dolce e delicato di antiche origini pagane, ricco di simbolismo, immancabile durante matrimoni e altre ricorrenze importanti. L’impasto a base di farina di grano, burro, uova e miele, viene decorato con motivi tradizionali e rappresenta l’ospitalità e l’unione. Più che un semplice alimento, è un simbolo di rispetto e celebrazione, capace di unire le persone intorno alla tavola, infatti viene spesso offerto agli ospiti come segno di rispetto e onore.

Babka, la torta rustica di patate

La babka è una torta di patate rustica che racchiude tutta la semplicità e la bontà della cucina bielorussa. Patate, cipolle, pancetta e spezie sono gli ingredienti base di questa torta salata che viene cotta al forno fino a diventare dorata e croccante. Servita con tè o caffè, la babka unisce tradizione e convivialità ed è quindi perfetta per riunioni familiari o feste, grazie al suo sapore ricco e confortante.

Schavel borscht, la freschezza della zuppa di acetosa

Lo schavel borscht, o zuppa di acetosa, è una delle ricette più autentiche della tradizione culinaria bielorussa. A base di foglie di acetosa, patate, barbabietole, cipolle e carote, offre un mix di sapori ricco e rinfrescante, può essere arricchita con carne per un gusto ancora più intenso. Solitamente servito con panna acida e pane nero, lo schavel borscht rappresenta un legame profondo con la tradizione culturale del paese, un piatto da non perdere per chi vuole immergersi nella cultura culinaria bielorussa.

Verashchaka, il piatto della festa

Una variante della machanka, la verashchaka è uno stufato ricco e saporito, perfetto per le occasioni speciali, a base di salsicce di maiale, pancetta, cipolle, farina e panna, il tutto cotto lentamente in un unico tegame fino a creare una pietanza cremosa e confortante dal sapore irresistibile. Non a caso è un piatto tipico delle feste, come Natale, battesimi e matrimoni, una vera celebrazione dei sapori tradizionali della Bielorussia.