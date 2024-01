Parga, una Grecia ancora tutta da scoprire

Fonte: iStock Veduta di Parga, incanto della Grecia

Tra le mete più amate per le vacanze degli italiani c’è la bellissima, e nemmeno troppo lontana, Grecia. Ma del resto è comprensibile, è una terra ancora autentica e pregna di tantissime meraviglie naturali e storiche. Se alcune zone di questo Paese sono molto frequentate dai nostri connazionali, ci sono altre che invece sono poco prese di mira dagli italiani. Una di queste è Parga, un città che è una bomboniera e in cui il turismo è principalmente composto da viaggiatori provenienti dal Nord Europa.

Parga, informazioni utili

La bellissima cittadina di Parga sorge lungo la costa frastagliata dell’Epiro, una regione orientale della Grecia continentale. Facilmente raggiungibile dall’Italia sia via aereo che mare, offre anche un’ampia scelta di hotel che sono adatti a tutte le tasche.

Un posto in cui staccare completamente la spina e da vivere con lentezza, ma anche in cui dedicarsi a diversi sport acquatici e a visite storico-culturali che rimangono impresse nel cuore.

Cosa aspettarsi

Quando si arriva a Parga sembra di venire immersi in un caleidoscopio di colori: dalla forma di un anfiteatro, presenta una cascata di casette color pastello che vanno a fondersi con il blu tipico del mare greco.

Pur trovandosi in una zona della Grecia continentale caratterizzata da una costa frastagliata, nasconde una serie di spiagge sabbiose che sono una più bella dell’altra, lidi che non hanno davvero nulla da invidiare alle ben più famose isole del Paese.

La vita qui scorre lenta, il posto ideale per lasciare le bollette a casa e per dimenticare la propria lista delle cose da fare. E poi c’è la sua tipica e magica atmosfera che si può vivere in ognuno dei suoi tanti vicoletti lastricati che salgono fino al colle dove sorge un castello, per poi scendere verso il limpido mare in cui fare bagni rigeneranti.

Parga è una destinazione popolare e in qualche maniera la quotidianità greca viene sempre più sostituita dai negozi di souvenir, ristoranti cinesi e cocktail bar, ma l’anima ellenica ancora si percepisce, soprattutto nelle sue taverne e in determinati periodi dell’anno.

Cosa vedere

Parga è dominata da un castello, una fortezza dalla forte impronta veneziana che è il cuore pulsante della cittadina. Costruito nel XIV secolo per poi essere trasformato dai Veneziani, prende il nome di Ali Pasha e dall’alto della collina su cui è posto regala una vista affascinante.

Arcate, logge, postazioni di cannoni, bastioni e molto altro ancora permettono di fare un viaggio indietro nel tempo, mentre intorno si è circondati dai colori raggianti di una cittadina come questa.

Molto interessante è il Museo della Chiesa che protegge tra le sue mura diversi reperti particolari, come due Vangeli del 17° secolo. Poi ancora la Chiesa di San Sosti che è stata edificata in una cavità formata tra due enormi rocce.

Il Monastero di Vlaherna, invece, è una struttura bizantina del XII secolo che sorge in località Valtos, anch’esso in cima ad un’altura. Vanta un campanile alto 15 metri e una chiesetta semidistrutta con una cinta muraria.

Infine la tomba micenea risalente al XIV secolo che è stata rivenuta nell’area di “Kyperi”.

Il mare e le spiagge

L’atmosfera e le spiagge di Parga sono perfettamente paragonabili a quelle delle isole più affascinanti del Paese e sono adatte a tutti i tipi di viaggiatori. Krioneri prende vita nella baia vicino al porto, e si presenta come una pittoresca spiaggia a due passi dal centro.

Spesso affollata per via della sua comoda posizione, regala uno scenario sorprendente perché al centro della baia svetta fiero il pittoresco isolotto della Vergine Maria, una sorta di scoglio che è la casa di una piccola e romantica chiesetta.

Valtos è un’altra affascinante spiaggia che sorge però dal lato opposto del porto. È delimitata da un verdeggiante promontorio che si rivela un paradiso per gli amanti è trekking: è ricco di sentieri che molto spesso conducono verso l’antico monastero di Vlacherna.

La posizione della spiaggia fa sì che sia sempre protetta dai venti e in più da queste parti il mare è di un particolare colore turchese, oltre ad essere quasi sempre calmo. Lunga circa 3 chilometri, è una distesa di sabbia bianchissima e anche dotata di tutte le comodità, come bar e ristoranti e zone verdi e ombreggiate in cui riprendersi dal caldo.

Voliamo ora a Lichnos, una spiaggia da sogno che si fa spazio a circa 4 chilometri a Sud di Parga. Considerata una delle più belle spiagge dell’Epiro, è puntellata di alberi di ulivo che sanno tanto di Grecia e caratterizzata da acque profonde e pulite.

Si rivela anche un piccolo paradiso per chi adora fare immersioni, ma pure il posto ideale per assaggiare la tipica cucina locale grazie alla presenza di alcuni bar e ristoranti. Dal paesaggio verdeggiante e acque cristalline di un blu intenso, offre ai visitatori la possibilità di divertirsi con diversi sport acquatici.

Molto bella è anche Sarakiniko che prende vita a Nord di Parga. Si trova in una baia piuttosto piccina ma altamente panoramica. Ma non solo, perché si distingue dalle spiagge vicine in quanto possiede una sabbia ruvida, pur possedendo come tutti lidi della zona acque particolarmente trasparenti.

C’è poi Agios Sostis che è lo spot migliore per coloro che sono in cerca di un po’ di avventura e adrenalina. Piccola e rocciosa, è completamente circondata dalla natura ed è raggiungibile attraversando un lungo sentiero totalmente immerso nel verde.

I dintorni

A poca distanza da Parga sorge Sivota, una minuscola località turistica in cui la natura ha creato degli scenari particolarmente emozionanti. Celebre soprattutto negli anni Sessanta, è ancora oggi un piccolo paradiso in cui vale assolutamente la pena fare un salto.

Lo stesso discorso vale per il Castello di Antousa, un’imponente fortezza costruita su un poggio, tra Anthousa e Agia, che probabilmente offre una delle migliori viste panoramiche su tutta la zona di Parga.

Gli amanti della storia non potranno di certo resistere al Necromanteion di Ephyra che sorge non troppo distante dal villaggio di Mesopotamos: è uno dei più eccezionali oracoli del mondo antico giunti fino ai giorni nostri.

Infine anche un po’ di mistero: il villaggio abbandonato di Vrahonas che svetta fiero su un altopiano: qui ancora sopravvivono le rovine di alcune antiche case in pietra.

Senza ombra di dubbio, Parga è una destinazione della Grecia da valutare per le prossime vacanze.