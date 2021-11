Perché fare un viaggio in Grecia in inverno

La Grecia è nota per la bellezza delle isole e i colori del mare ma anche in inverno il suo fascino non smette di sorprendere: è una meta ideale per una vacanza sotto il luminoso sole del mediterraneo che regala giornate talmente brillanti da essere definite dai greci “la gioia di Dio”.

Indossando caldi vestiti è il momento di andare alla scoperta dei deliziosi villaggi di montagna del nord o del Pelopponeso, una delle destinazioni più belle della Grecia continentale tra panorami incredibili e antichi monumenti.

Dopo aver ammirato l’architettura tradizionale e passeggiato tra le pittoresche stradine acciottolate, potrete gustare accanto al fuoco i piatti tipici di questa terra con ricette della nonna a base di carne, ortaggi locali e sostanziose zuppe.

A colazione, marmellate fatte in casa e caldo tè con erbe di montagna: l’inverno in Grecia ha tutto un altro sapore.

Le località perfette per una vacanza invernale

Se tutta la nazione è incantevole, ci sono alcune località che rendono l’inverno qui ancora più entusiasmante a partire da Arahova, la migliore stazione sciistica, vero parco giochi invernale cosmopolita e glamour.

Ai piedi del Parnaso, attendono gli amanti della neve 19 piste da sci per un totale di 36 chilometri, uno chalet, taverne, negozi di prodotti locali e uno snowboard park.

Inoltre, a Livadi, stupendo altopiano sopra Arahova, il divertimento non ha mai fine: foreste di abeti da scoprire a piedi, a cavallo o in bicicletta, piste infangate da percorrere con un ATV oppure jeep, e innumerevoli occasioni per praticare vari tipi di sport, dal tiro con l’arco, al paintball e fly jumper.

Ma non è tutto. Altro comprensorio sciistico da non perdere è quello di Agriolefkes – Pelion, tra i 1170 e i 1471 metri di altezza in Tessaglia, dove unire le visite ai favolosi villaggi montani con i gettonati sport invernali.

Per lo sci e lo snowboard sono infatti a disposizione 3 chilometri di piste con 5 impianti di risalita.

Ancora, vale la pena citare Pigadia, sul lato orientale del Monte Vermio, celebre per la sua pista “Filippos”, la migliore “pista nera” della Grecia, Karpenisi, uno dei più grandi centri sciistici con 18 piste su 5500 metri quadri, Vasilitsa nel cuore delle imponenti montagne del Pindo con 18 piste e 24 chilometri di estensione, Kalavryta con 12 piste adatte a ogni livello di difficoltà, e Seli, la città natale degli sport invernali in Grecia con piste certificate dalla Federazione Internazionale di Sci.

Tradizioni e festività stagionali

L’inverno è il periodo perfetto per partire alla scoperta delle città greche che offrono il meglio di sé con clima mite, shopping, intrattenimento, passeggiate e le rinomate festività stagionali come, ad esempio, il Carnevale di Patrasso, famoso a livello internazionale, e il Ragoutsaria di Kastoria, tre giorni di musica suonata da strumenti tradizionali di ottone, danza, buon cibo e vino, che affonda le radici negli antichi rituali dionisiaci.

L’avvolgente tepore delle terme

Per chi desidera invece lasciarsi avvolgere dal caldo tepore del benessere termale, la Grecia è ottima con oltre ottocento siti termali, ognuno con le proprie peculiarità e approccio terapeutico.

La cittadina di Aidipsos, nel nord dell’Evia, offre sorgenti curative apprezzate fin dall’antichità e ammalia con la sua bellezza disegnata da palazzi neoclassici, viali alberati, ristoranti tipici e caffè.

Poi ci sono le terme di Pozar, immerse nel verde tra cascate naturali e rocce a strapiombo, con l’acqua calda delle piscine all’aperto, il bellissimo ecosistema di Kafaias con terme, lago, 4 chilometri di spiaggia di Zacharo, la pineta di Strofylia e la montagna di Lapitha e, infine, Loutraki nel Golfo di Corinto, le cui acque vengono da sempre utilizzate per la cura delle malattie muscoloscheletriche.