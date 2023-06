Faliraki, una Grecia tutta da scoprire

Fonte: iStock Un'incantevole veduta della Baia di Anthony Quinn

L’estate è orami entrata con forza – e anche con il caldo – nelle nostre vite e si fa sempre più forte la voglia di prendere armi e bagagli e andare in vacanza. L’Europa è una destinazione ottimale per cui è in cerca di mare e di tantissime cose da fare. Per questo motivo abbiamo deciso di parlarvi di una eccezionale destinazione della Grecia: Faliraki.

Dove si trova Faliraki

Faliraki è una graziosa località balneare situata sull’altrettanto suggestiva Rodi. Parliamo quindi di un curioso villaggio che prende vita lungo la costa orientale della più grande isola del Dodecaneso, a circa 12 chilometri dal capoluogo.

Si tratta di una località turistica particolarmente amata dai viaggiatori che scelgono la Grecia come meta delle loro vacanze. Sapete perché? Perché Faliraki si trova in una posizione molto favorevole, ma anche perché regala spiagge immense, bar, ristoranti, alberghi, affittacamere e, soprattutto, una vivace e colorata vita notturna.

Non a caso è una realtà particolarmente frequentata dai giovani che qui possono divertirsi grazie a una vasta scelta di locali, sia di giorno che di notte, e magari proprio sulla sua bella spiaggia. Ciò non toglie che questo angolo dell’isola di Rodi sia una destinazione adatta anche alle famiglie per via dei tanti servizi offerti.

Cosa vedere

Come si è potuto intuire dalle righe precedenti, Faliraki non è probabilmente la cittadina più emozionante della Grecia. Questo perché si caratterizza per possedere un lungo susseguirsi di hotel e appartamenti per turisti, una moltitudine di negozi, caffetterie, locali notturni, ristoranti, discoteche, campi da beach volley, parchi acquatici, bungee-jumping, aree gioco per i più piccoli, piste go kart, centri equitazione e molto altro ancora.

No, non è la località più suggestiva di Rodi, ma senza ombra di dubbio qui si possono fare tante attività e sicuramente non ci si annoia. Il tutto, ovviamente, sempre concedendosi il privilegio di fare i bagni che si desiderano in un mare limpido e cristallino, così come potersi rifugiare in angoli circondati da rocce monumentali e dai profili selvaggi.

Se si sceglie questa meta per le proprie vacanze, è quindi per la facilità con cui la si può vivere, per la vicinanza a tante altre attrazioni da scoprire e perché si desidera fare una Vacanza con la V maiuscola, ovvero quella in cui non si vuole pensare a niente.

La maggiore attrazione turistica che si può trovare da queste parti, infatti, è un gigantesco WaterPark, un parco di divertimento acquatico con piscine e scivoli che ben si plasmano a qualsiasi età.

Le spiagge da non perdere

Faliraki è la regina del divertimento, ma anche una buona destinazione in cui godere di belle spiagge lambite da un mare a dir poco fantastico. La prima spiaggia che vi consigliamo di visitare è quella che si trova ai piedi del suo centro, un lido così esteso che le conferisce il titolo di uno degli arenili più famosi di Rodi, o almeno quello più frequentato.

Del resto parliamo di un lungo litorale di sabbia dorata in larga parte attrezzato e accarezzato da un mare azzurro e limpido. Con le acque generalmente calme, mette a disposizione fondali piuttosto bassi e per questo si rivela adatto anche alle famiglie con i bambini.

Se ci si allontana di soli 4 chilometri dal centro, si arriva al cospetto di un piccolo capolavoro della natura: la Baia di Anthony Quinn. Il nome di questo minuto angolo di paradiso non è casuale perché proprio lui, il famoso attore americano, ebbe per questa caletta un colpo di fulmine durante le riprese del film “I cannoni di Navarone”.

Ma del resto non si può biasimare: si tratta di una spiaggia di pietre levigate, in parte attrezzata, che prende vita su una scenografica e maestosa insenatura. Il mare, manco a dirlo, è magnifico e caratterizzato da un colore dalle mille sfumature di turchese. I fondali regalano invece molte soddisfazioni per chi ama praticare lo snorkelling.

Dall’altra parte del promontorio che abbraccia la Baia di Anthony Quinn sorge un’altra incantevole caletta, la Spiaggia di Ladiko. Certamente meno nota rispetto alle precedenti, si caratterizza per offrire al visitatore un arenile misto di sassi e sabbia fine dolcemente sfiorato da un mare azzurro e trasparente. A rendere il tutto ancor più affascinante sono le colline circostanti che sono completamente avvolte da una florida vegetazione mediterranea.

C’è anche la spiaggia perfetta per chi, dopo il tanto divertimento che si vive tra le vie del centro di Faliraki, ha bisogno di un po’ di relax e privacy: Kathara. Parliamo infatti di un arenile piuttosto tranquillo che si estende in prossimità di un porticciolo di pescatori. Un piccolo golfo di ciottoli e sabbia circondato da alte scogliere che diventano lo sfondo ideale anche per i nudisti.

Come arrivare a Faliraki

Faliraki è uno dei più grandi centri del divertimento e della movida nelle isole del Dodecaneso, una meta altamente frequentata anche grazie alle facilità negli spostamenti. Se si proviene dalla città di Rodi, per esempio, basta salire a bordo di una vettura del servizio autobus che collega i due centri abitati con una corsa ogni mezzora.

Se invece si preferisce viaggiare con un mezzo proprio, occorre seguire le indicazioni per il villaggio. Insomma, arrivare a Faliraki è un gioco da ragazzi, quegli stessi che qui trovano davvero tanto pane per il loro denti.

Cosa vedere nei dintorni

Come vi abbiamo detto in precedenza, Faliraki è la meta ideale in cui trascorrere vacanze senza pensieri e all’insegna del divertimento, ma è anche un’ottima base per andare a scoprire alcune meraviglie dell’isola.

Vista la vicinanza con il capoluogo, il consiglio è non perdere una gita alla città di Rodi che prende vita all’interno di una cinta muraria lunga 4 chilometri. Suddivisa in Città Alta e Città Bassa, regala passeggiate indimenticabili in angoli pregni di storia e piccoli scorci che non lasciano di certo indifferenti.

Vale anche la pena fare un salto presso la fortezza di Erimokastro, famosa soprattutto per essere stata parte del set cinematografico de “I cannoni di Navarone”, che fa innamorare perché incorniciata da rovine di antiche mura. Non meno interessante è il sito archeologico di Sarantapichos che ancora oggi si pensa che sia parte di un’acropoli del periodo arcaico. Bellissimo, inoltre, è il vecchio monastero del profeta Amos che si erge fiero su una collina.

Infine, la destinazione top per arrivare a fine vacanze nella maniera più curiosa possibile: Kalithea, una località dove sgorgano sorgenti calde che spruzzano acqua di colore rosso.