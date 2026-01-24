Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Getty Images/iStock L'invito speciale di Helsinki rivolto a Pamela Anderson

La ricordiamo tutti per il costume rosso di Baywatch, le corse sulla spiaggia e un’icona di bellezza Anni ’90 diventata una leggenda pop: Pamela Anderson oggi ha cambiato vita e torna a far parlare di sé per un motivo molto diverso, legato alle sue radici e a un viaggio verso le origini.

Helsinki ha infatti rivolto un invito speciale alla celebre attrice, che negli ultimi anni ha scelto la semplicità e l’autenticità, allontanandosi volontariamente dallo star system più patinato. La richiesta? Venire nella capitale della Finlandia e, se lo desidera, riappropriarsi del suo cognome di origine finlandese.

Le origini finlandesi di Pamela Anderson

L’ex bagnina di Baywatch ha raccontato di voler semplificare la propria vita: ha già adottato un’immagine più naturale e vorrebbe riscoprire la propria eredità finlandese. La stessa Anderson ha svelato che le piacerebbe cambiare nome in Pamela Hyytiäinen, affermando però di non poterlo fare. Lo ha affermato in un’intervista rilasciata a Vogue Scandinavia, nella quale ha espresso il suo desiderio di riconnettersi con le sue radici finlandesi. Infatti, suo padre Barry Anderson è di origini in parte finlandesi.

È da queste dichiarazioni che è nata l’iniziativa: la città di Helsinki, insieme all’attore Janne Hyytiäinen, ha deciso di invitare Pamela Anderson a recarsi nella città per riscoprire le sue radici, tornando a portare il suo cognome di origine.

L’invito alle origini da parte di Helsinki

L’invito indirizzato alla star è stato diffuso attraverso un cortometraggio che vede protagonista l’attore finlandese Janne Hyytiäinen, il più famoso portatore di tale cognome nel mondo. “Operation: Make Pamela a Hyytiäinen” è il titolo del corto dove l’attore si rivolge direttamente ad Anderson spiegandole come il cognome potrebbe essere adottato formalmente secondo la legge finlandese, e illustrando diverse opzioni: si può acquisire con il matrimonio, con l’adozione o con la cittadinanza.

L’originale iniziativa è arrivata addirittura a Vancouver Island, dove vive attualmente Pamela Anderson, con tanto di cartelloni pubblicitari posizionati lungo le strade di accesso alla sua città.

“Dopo aver letto l’intervista di Anderson su Vogue Scandinavia, abbiamo voluto rispondere con un caloroso benvenuto a Helsinki. Molti dei temi di cui ha parlato pubblicamente, dalla natura al benessere fino a uno stile di vita più semplice, sono aspetti che Helsinki può offrire in grande abbondanza”, ha affermato Soila Lehkonen, responsabile Brand di Helsinki Partners.

“I commenti pubblici di Anderson sulle sue radici finlandesi hanno fatto nascere in noi una domanda semplice: se qualcuno esprime apertamente il desiderio di riconnettersi con le proprie origini, cosa farebbe una città accogliente e funzionale? Per Helsinki, la risposta è stata inviare un invito”, ha aggiunto Lehkonen.

La Anderson potrebbe veramente innamorarsi del luogo, in linea con il suo stile di vita attuale. Ricordiamo che la Finlandia è stata classificata nel 2025 come il Paese più felice del mondo dal World Happiness Report per l’ottavo anno consecutivo, e Helsinki considera la felicità come qualcosa che si costruisce quotidianamente: la città punta così a sostenere il benessere in modo pratico e umano.

La risposta di Pamela Anderson

E se l’attrice dovesse rispondere? “Saremmo felici di accoglierla e di farle conoscere la vita quotidiana a Helsinki, inclusa la cultura della sauna finlandese. Magari anche una sauna seguita da un tuffo nell’acqua fredda, un modo molto “helsinkiano” per dare il benvenuto”, ha dichiarato Liisa Kivelä, Chief Communications Officer della Città di Helsinki.

Una curiosità? Anderson e l’attore Hyytiäinen potrebbero essere lontani parenti. Infatti, secondo i dati del Servizio digitale e anagrafico finlandese, meno di 1.800 persone in Finlandia portano il cognome Hyytiäinen.

“Mi piacerebbe accogliere personalmente Pamela a Helsinki e farle scoprire la città. Chissà, questo invito aperto potrebbe trasformarsi nell’incontro tra cugini perduti“, ha affermato Janne Hyytiäinen. Non resta che attendere la risposta della celebre attrice: se accetterà l’invito, per Pamela Anderson potrebbe iniziare il viaggio più affascinante di tutti, quello verso le proprie origini.