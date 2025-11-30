Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Mercatini di Natale in Finlandia: Helsinki

Tra le esperienze da non perdere durante l’inverno c’è il Santa Claus Express, il treno che viaggia di notte e unisce la Finlandia collegando tra località innevate e mercatini da non perdere. Si sale a bordo di carrozze a due piani e si segue un ritmo magico addormentandosi tra Helsinki e Turku per poi risvegliarsi a Rovaniemi o addirittura più a nord. Il tragitto principale? Attraversa Tampere e Oulu, così da facilitare l’accesso ai mercatini di Natale più suggestivi.

Tampere

Prima fermata: Tampere, città industriale riconvertita in vivace centro culturale e gastronomico. Dal binario al mercatino il passo è breve: circa 10 minuti a piedi, lungo Hämeenkatu, la via principale che durante l’Avvento si illumina come un fiume di luci.

Il Tampereen Joulutori accoglie visitatori di ogni età con un’atmosfera calda, anche quando il termometro segna temperature pungenti dal 29 novembre al 22 dicembre. La piazza centrale si trasforma in un villaggio natalizio tradizionale, con chalets in legno decorati, un ristorante dedicato al glögi e la storica caffetteria Pyynikin, celebre per le sue ciambelle ancora calde.

Il mercato di Tampere prevede la presenza di artigiani finlandesi e provenienti da altre parti del mondo ed è il posto perfetto per trovare idee regalo uniche, handmade e incredibilmente adatte alla stagione fredda. C’è anche un’area spettacoli dove concerti, cori e letture animano il periodo. Dopo la visita alle bancarelle non perdete il mercato coperto cittadino oppure proseguite fino a Finlayson dove ci sono tante botteghe da visitare.

Helsinki

La capitale finlandese merita una sosta intera, perché il mercatino di Natale di Helsinki non è solo grande: è un simbolo. Dal 28 novembre al 22 dicembre, la piazza del Senato si riempie di casette in legno ordinate come un grande mosaico. L’aria si mescola con l’aroma di cannella, mandorle tostate e porridge natalizio, diventato virale sui social finlandesi negli ultimi anni.

Si respira un multiculturalismo autentico: tra i visitatori si sentono spesso lingue diverse, dall’inglese al tedesco, e non mancano i turisti che si fermano per una foto davanti alla maestosa Cattedrale. Tuomaan Markkinat è l’ideale per chi vuole combinare shopping e gastronomia. Gli stand propongono prodotti artigianali moderni, ceramiche minimal, gioielli in legno, sapori del mare e dolci della tradizione. Per i bambini c’è una giostra storica gratuita, che restituisce un tocco di nostalgia.

Da questo punto puoi continuare la tua passeggiata verso il porto e il Kauppatori, tra boutique, caffè e scorci sul mare. Oppure raggiungere la fortezza di Suomenlinna in traghetto, trasformando il tuo itinerario in una piccola avventura invernale. Helsinki è anche la città della “joulukatu”, la via natalizia ufficiale in Finlandia: Aleksanterinkatu, decorata ininterrottamente dal 1949, si trova proprio a pochi passi dal mercatino.

iStock

Kuopio

Il Santa Claus Express attraversa la Finlandia centrale e dopo alcune ore raggiunge Kuopio, città circondata da laghi e foreste. Il suo mercatino di Natale si distingue per eleganza e atmosfera luminosa ed è attivo dal 12 al 23 dicembre 2025.

Gli abitanti lo definiscono uno dei più belli del Paese, e visitandolo è facile capirne il motivo: giochi di luce artistica illuminano la piazza centrale, creando riflessi poetici sulla neve fresca. Le casette, curate in ogni dettaglio, ospitano piccoli produttori locali; qui puoi trovare marmellate ai frutti di bosco, ceramiche decorate a mano, lana cardata e prelibatezze savonesi.

Kuopio non dimentica le famiglie. C’è un’area dedicata appositamente ai più piccoli dove i bambini possono scattare foto e raccogliere letterine per Babbo Natale. C’è anche una classica giostra con i cavalli per intrattenere. La vicinanza tra stazione e centro rende la visita particolarmente comoda. Molti viaggiatori si concedono un pranzo in una delle tante caffetterie del centro, oppure proseguono verso il porto ghiacciato, dove l’inverno finlandese mostra il suo lato più silenzioso.

Turku

Prima della proclamazione della “Joulurauha”, la pace natalizia trasmessa in diretta nazionale la Vigilia, Turku vive settimane intense di preparativi. Nel cuore storico della città, nei weekend tra il 22 novembre e il 14 dicembre, sboccia il mercatino della vecchia grande piazza. È un evento amatissimo, tanto che alcuni venditori partecipano senza interruzioni dal 1990. Qui il Natale si veste di tradizione: costumi d’epoca, spettacoli teatrali e musica dal vivo accompagnano la vendita di oggetti artigianali e specialità gastronomiche locali.

Passeggiare tra le bancarelle, con vista sulla cattedrale di Turku, è un salto indietro nel tempo. C’è anche la bottega di Babbo Natale, dove è possibile lasciare una lettera o semplicemente porgere un saluto. Intorno al mercatino trovi altri eventi stagionali: concerti, mostre e iniziative dedicate alla storia cittadina. Lungo le rive dell’Aurajoki puoi chiudere la giornata in uno dei ristoranti-chiatta, osservando il riflesso delle illuminazioni sulla corrente scura del fiume.

Oulu

Procedendo verso il nord, la città di Oulu segna l’ultima grande tappa prima della Lapponia. A Oulu il Natale prende la forma del Tiernatori, allestito dal 6 al 21 dicembre nel cuore cittadino. Il mercatino racconta la doppia anima del luogo, creativa e pragmatica. Una parte, al chiuso, è dedicata agli artigiani che propongono oggetti di design e opere hand made.

Ma il vero colpo d’occhio è il bosco natalizio costruito su Rotuaari: un percorso incantato tra pini illuminati, installazioni e ambientazioni da fiaba. I bambini corrono tra i sentieri mentre gli adulti si riscaldano con una tazza fumante, riflettendo se partire o restare un altro giorno.

Non dimenticare la foto rituale con il Toripolliisi, la statua del poliziotto di piazza, amata dagli abitanti e dai visitatori. Oulu è un ponte verso l’estremo nord: il momento perfetto per tornare sul Santa Claus Express e continuare fino a Rovaniemi, Kemijärvi o Kolari, dove l’inverno artico ti aspetta con le aurore boreali e la casa ufficiale di Babbo Natale.

Come prenotare il Santa Claus Express

Prenotare il Santa Claus Express è semplice. Si prenota il viaggio tramite il sito ufficiale di VR delle ferrovie finlandesi, tramite app o telefonicamente. È anche possibile prenotare sul posto in stazione ma attenzione perché i posti vanno a ruba e c’è molta meno scelta. Le cabine notturne sono vendute per intero, indipendentemente che si viaggi soli, in coppia o in famiglia. Questa è sicuramente l’occasione migliore per scoprire la Finlandia in uno dei periodi dell’anno più suggestivi.