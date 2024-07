Metro di Baku, come muoversi in città senza stress: informazioni utili

Come muoversi a Baku, la Capitale dell'Azerbaijan, in metropolitana: come funziona e quante sono le linee

Fonte: iStock Ingresso nella stazione della metropolitana di Baku

Come spostarsi nella Capitale dell’Azerbaijan? La metro di Baku, inaugurata ufficialmente il 6 novembre 1967, collega le principali zone e i quartieri della città. Composta da tre linee, ti sveliamo come funziona e tutte le informazioni utili da sapere prima di partire: le stazioni sono 27, e sono milioni i turisti e i local che ogni anno la usano, trovandola piuttosto comoda e conveniente come mezzo di spostamento.

Le linee della metropolitana di Baku

Fonte: iStock

La Rete della Metropolitana di Baku, come accennato, funziona su 3 linee: ciascuna è stata aperta nel corso degli ultimi decenni e serve determinate stazioni. Questo trasporto pubblico ferroviario, conosciuto con il nome di Baki Metropoliteni in lingua azera, è l’unico del Paese: la metro è presente solamente nella Capitale dell’Azerbaijan. Poiché è stata inaugurata nel 1967, presenta molte influenze con lo stile sovietico dal punto di vista dell’architettura.

Linea 1 : copre la tratta da Icheri Shekher a Həzi Aslanov, è stata aperta nel 1967, è lunga 21,1 km e serve 13 stazioni.

: copre la tratta da Icheri Shekher a Həzi Aslanov, è stata aperta nel 1967, è lunga 21,1 km e serve 13 stazioni. Linea 2 : la tratta è Khatai-Darnagul, aperta nel 1976, è lunga 14,5 km e serve 10 stazioni.

: la tratta è Khatai-Darnagul, aperta nel 1976, è lunga 14,5 km e serve 10 stazioni. Linea 3: infine, la tratta Xocəsən-8 Noyabr, inaugurata nel 2016, lunga 5,7 km, serve 4 stazioni.

Come funziona la metro di Baku

Il primo progetto per realizzare la metropolitana di Baku è stato avviato durante gli anni ’30, ma ci sono voluti altri 30 anni per osservarne la realizzazione completa. Diventata operativa con la Linea 1 nel 1967, la costruzione prevedeva il collegamento del centro storico con le altre zone della città. Entro il 2040, la metro di Baku dovrebbe estendersi ulteriormente, fino a servire 119 km di percorsi, per un totale di 76 stazioni.

Prima di prendere la metro di Baku, è importante conoscere le norme di utilizzo: da turisti, ci troviamo in un Paese straniero ed è essenziale rispettare le regole. Semplicemente, i passeggeri e il personale della metro di Baku vengono invitati a osservare cortesia reciproca, usando gli spazi pubblici senza sporcare, mantenendo il decoro, l’ordine pubblico e la pulizia.

Orari

Dal punto di vista dei servizi, la metro di Baku è ottima e gli orari coprono una fascia piuttosto ampia: è aperta dalle 6 del mattino fino a mezzanotte. Questo dato può variare, anche in base alle festività, quindi è molto importante informarsi sul posto prima di prendere la metro, così da organizzare gli spostamenti in totale autonomia. Interessante notare che durante gli orari di punta (dalle 7.30 fino alle 9.30 e dalle 17.30 fino alle 19.30), dove c’è la necessità di servire un gran numero di persone, la metro passa ogni circa 6 minuti. In altri casi, invece, è possibile attendere da 4 a 15 minuti.

Biglietti e costi

Rispetto ad altre metropolitane, soprattutto quando si parla di capitali o di metropoli, il costo del biglietto è davvero conveniente: dal 1° luglio 2024, è di circa 0.50 Azn, ovvero 0,27 euro, per un biglietto di sola andata. La tariffa potrebbe subire variazioni nel corso del tempo, ma possiamo di certo affermare che spostarsi è economico e, ovviamente, la metro serve le principali attrazioni della città, come l’accesso diretto ad alcune delle attrazioni imperdibili a Baku: la Stazione Sahil serve Boulevard Baku, ideale per la vita notturna; la Stazione Icheri Sheher, invece, la Torre di Maiden. Sono tante le cose da vedere a Baku, anche nei dintorni della Capitale dell’Azerbaijan.