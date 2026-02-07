È tutta rosa ed è la location da sogno del nuovo film "Cime Tempestose" tratto dal romanzo di Emily Brontë: tre coppie fortunate soggiornano gratis

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Nicolas Blandin Il letto di Cathy in "Cime tempestose"

Immaginate di addormentarvi nella camera completamente rosa di Cathy Earnshaw, protagonista del nuovo film Cime tempestose tratto dal celebre romanzo di Emily Brontë, mentre fuori si stendono le brughiere del West Yorkshire. Non è un sogno letterario, ma una nuova esperienza offerta da Airbnb, lanciata in occasione dell’attesissima uscita al cinema del film diretto da Emerald Fennell, in arrivo nelle sale il 12 febbraio 2026, giusto in tempo per San Valentino.

L’esperienza è esclusiva e solo pochi fortunati potranno approfittarne: tre coppie di viaggiatori avranno la possibilità di vivere un soggiorno immersivo e profondamente romantico… ma soprattutto gratuito!

Il soggiorno speciale

L’esperienza si svolge a Calderdale, nel Thrushcross Grange, nella contea del West Yorkshire: il territorio delle sorelle Brontë dove è stato girato gran parte del nuovo film Cime tempestose (titolo originaleWuthering Heights).

A conquistare gli ospiti sarà la camera da letto di Cathy, ricreata ispirandosi all’estetica intensa e sensuale della pellicola: pareti rosate, texture stratificate, dettagli simbolici che raccontano il suo tormento interiore e il desiderio mai sopito per Heathcliff.

Nicolas Blandin

La stanza non è solo un bellissimo set, ma diventa un vero e proprio personaggio: un’ode visiva a Cathy, immaginata come se fosse stata ideata dal marito Edgar Linton. Un’atmosfera carica di emozione che rende il pernottamento un viaggio dentro la storia e un sogno che si avvera per i fan!

Le coppie fortunate che prenoteranno questo speciale soggiorno a tema Cime tempestose vivranno esperienze uniche: una cena a lume di candela nella sala da pranzo di Thrushcross Grange, una sessione privata di ascolto della colonna sonora ufficiale con i brani di Charli XCX (creata appositamente per il film), un tradizionale afternoon tea dedicato ai sapori locali, una passeggiata a cavallo alla scoperta delle brughiere dello Yorkshire, la visita alla casa museo Brontë Parsonage e una gustosa colazione “Eggs and soldiers” ispirata al film.

Nicolas Blandin

Ma non è tutto. Questa è l’occasione perfetta per visitare anche i dintorni, dalla Piece Hall di Halifax alla Shibden Hall, dal pittoresco villaggio di Haworth ai negozi e caffè indipendenti di Hebden Bridge: una zona suggestiva e facile da girare a piedi, con sentieri, giardini e pub da scoprire tra le dolci colline inglesi.

I luoghi delle sorelle Brontë, nuova meta romantica

Il West Yorkshire sta vivendo il suo momento, con un boom di ricerche di fughe di San Valentino nei luoghi delle Sorelle Brontë: un aumento del 67% tra i viaggiatori della Generazione Z nel Regno Unito e del 59% a livello globale, come segnalato da Airbnb.

Un crescente interesse che trasforma le celebri brughiere delle sorelle Brontë nella nuova capitale mondiale del desiderio e del romanticismo sfrenato e una delle destinazioni romantiche più ambite del Regno Unito. Basti pensare che le ricerche per Haworth, il villaggio dove vissero le scrittrici, sono aumentate di oltre il 200% rispetto all’inverno scorso.

Nicolas Blandin

Come prenotare

I soggiorni, completamente gratuiti, si svolgeranno tra il 27 febbraio e il 4 marzo 2026. Le richieste di prenotazione apriranno il 20 febbraio sul sito ufficiale di Airbnb, recandosi nella pagina dedicata a “Wuthering Heights Movie”.

Saranno disponibili tre soggiorni distinti, ciascuno per un massimo di due persone.