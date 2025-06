Dalle fortificazioni coloniali alle isole tropicali, passando per street art, mercati e sapori afro-americani: tutto il fascino del Caribe in una città

Affacciata sulle acque incontaminate del Mar dei Caraibi, Cartagena de Indias è una delle città più affascinanti di tutto il Sud America. La località vanta un lungo e ricco passato, con la Ciudad Amurallada perfettamente conservata e il porto, punto nevralgico del commercio marittimo, che testimoniano secoli di dominio spagnolo e di rotte commerciali tra l’Europa e le Americhe. Con le sue strade lastricate e i balconi in legno, le piazze soleggiate e le chiese barocche, Cartagena racconta la sua anima con un mix armonioso di storia coloniale, arte urbana, ritmi caraibici e tradizioni che resistono nel tempo.

In quest’articolo scopriamo insieme cosa vedere a Cartagena de Indias, dai luoghi iconici del periodo coloniale ai quartieri più moderni e vibranti di energia. Una città da scoprire a passo lento, lasciandosi guidare dai suoi mille colori e dai ritmi caldi che la attraversano.

Dove si trova Cartagena de Indias

Cartagena de Indias si trova sulla costa settentrionale della Colombia. Capitale del dipartimento di Bolivar, una delle suddivisioni amministrative del Paese, è una città ricca di storia e di cultura, ma anche di belle spiagge e di una vivace vita notturna. Dal 1984 è inserita nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Per raggiungerla dall’Italia conviene prendere un volo con scalo – generalmente a Madrid o Amsterdam – per l’aeroporto internazionale Rafael Nuñez. Il viaggio dura in media dalle 14 alle 18 ore.

Cartagena de Indias: 11 cose da vedere

Il centro storico di Cartagena è un concentrato di piazze, chiese, architetture coloniali e scorci da fotografare: le sue dimensioni contenute lo rendono facile da esplorare a piedi e basta poco per entrare in sintonia con l’atmosfera della città. Ecco a voi 11 cose da vedere a Cartagena, dai luoghi più amati alle tappe meno battute che meritano comunque un posto nell’itinerario.

1. La Ciudad Amurallada

La Ciudad Amurallada è il centro storico di Cartagena: un intreccio di vicoli acciottolati, case in stile coloniale dai colori vivaci, piazze ombreggiate e architetture religiose barocche. Passeggiare tra le sue mura, costruite per difendersi dagli attacchi dei pirati, è il modo migliore per prendere confidenza con la città. Al suo interno si concentrano molte delle attrazioni più interessanti di Cartagena.

2. La Torre del Reloj

La Torre del Reloj (Torre dell’Orologio) è il simbolo per eccellenza di Cartagena: si trova accanto a Plaza de los Coches, dove un tempo si teneva il mercato degli schiavi, ed è l’ingresso principale alla città murata. Oggi la piazza è animata da bancarelle, artisti di strada e calessi che offrono giri turistici, mentre l’orologio segna idealmente il confine tra le due anime di Cartagena: quella antica e quella moderna.

3. Plaza de la Aduana

Plaza de la Aduana, dal nome dell’antica casa della dogana occupata oggi dal Municipio, è una piazza ampia ed elegante che oltre al Palazzo dell’Inquisizione, ospita una statua di Cristoforo Colombo raffigurato accanto a una donna indigena inginocchiata, emblema controverso del passato coloniale della città. Spesso sede di eventi culturali, è una delle cose da vedere a Cartagena de Indias.

4. Plaza Bolivar

Un altro luogo di rilievo della Ciudad Amurallada è Plaza Bolivar, dedicata all’eroe dell’indipendenza sudamericana Simón Bolivar. Circondata da edifici storici e ombreggiata da grandi alberi, ospita il Museo dell’Oro Zenú che espone una piccola ma interessante collezione di oggetti precolombiani realizzati dalle popolazioni indigene. É il posto ideale in cui fermarsi a sorseggiare un jugo natural e assaporare l’atmosfera rilassata della città.

5. Il Castello di San Felipe de Barajas

Edificato dagli spagnoli nel 1536, il Castello di San Felipe de Barajas è una delle fortificazioni coloniali meglio conservate di tutto il continente. Sorge su una collina che regala una vista stratosferica della città ed è visitabile all’interno, tra cunicoli, torri e bastioni. Uno dei luoghi più scenografici di Cartagena de Indias, da non perdere.

Fonte: iStock

6. Il Convento de la Popa

Sito sulla collina più alta di Cartagena, da cui prende il nome, il Convento de la Popa domina la città e abbraccia con lo sguardo l’intera baia: sulla destra i grattacieli moderni di Bocagrande, sulla sinistra il profilo romantico della Ciudad Amurallada. Risalente al XVII secolo, il complesso ospita una chiesa dagli interni riccamente decorati e un bel chiostro fiorito, che invita alla contemplazione.

7. Getsemani

Getsemani è un quartiere molto pittoresco, situato appena fuori dalla Ciudad Amurallada. Un tempo zona popolare e marginale, oggi è tra le aree più autentiche e vivaci di Cartagena.

Cuore pulsante del quartiere è Plaza de la Trinidad, animata a tutte le ore da turisti e residenti. Intorno alla piazza si snoda un reticolo di viuzze ricoperte di murales e punteggiate di locali con musica dal vivo, ristoranti invitanti e spazi creativi. Da non perdere una passeggiata lungo Calle de San Juan y Callejón Angosto per cogliere l’essenza più genuina della città.

Fonte: iStock

8. Le mura e i bastioni

Tra gli elementi più caratteristici di Cartagena ci sono le antiche mura, costruite tra il XVI e il XVIII secolo per proteggere la città dagli attacchi via mare, sia da parte di eserciti nemici che di pirati.

9. Bocagrande

Bocagrande, la parte più moderna di Cartagena, si affaccia sul mare e con il suo susseguirsi di hotel di lusso, grattacieli, centri commerciali e spiagge urbane, ricorda le grandi città costiere degli Stati Uniti. Non ha il fascino del centro storico, ma una passeggiata sul lungomare è un modo piacevole per un punto di vista diverso sulla città.

Fonte: iStock

10. Il Museo dell’Inquisizione

Ospitato in un edificio coloniale ben conservato, il museo racconta la storia del tribunale dell’Inquisizione a Cartagena attraverso l’esposizione di strumenti di tortura e documenti storici. Una visita intensa, ma interessante, per chi vuole approfondire il lato più oscuro del periodo coloniale.

11. La Catedral de Santa Catalina de Alejandria

Imponente e luminosa, la Catedral de Santa Catalina de Alejandria è una delle più antiche di tutta l’America Latina, nonché uno degli edifici religiosi più importanti della Colombia. Risalente al XVI secolo, è tra i principali punti di riferimento di Cartagena: colpisce per la facciata austera e la cupola gialla che svetta tra i tetti del centro città.

Cosa fare a Cartagena de Indias

Oltre alla visita dei luoghi più emblematici, Cartagena si presta a una serie di esperienze che permettono di entrare in contatto con la vita locale, i sapori autoctoni e l’atmosfera caraibica.

Passeggiare al tramonto sulle mura

Le mura di Cartagena de Indias sono percorribili per lunghi tratti e regalano scorci spettacolari sul mare, sulla città e sul porto. Il momento migliore per una passeggiata sui bastioni è il tramonto, quando la luce calda accende le pietre e l’atmosfera si fa ancor più suggestiva.

Fare una gita in giornata alle isole del Rosario

A circa un’ora di barca da Cartagena si trovano le isole del Rosario, un piccolo arcipelago noto per le spiagge bianchissime, il mare cristallino e i fondali ideali per lo snorkeling. Le escursioni partono ogni giorno dal porto turistico della città.

Fonte: iStock

Esplorare il mercato Bazurto

Fare un giro al mercato di Bazurto significa immergersi nella quotidianità locale. É un luogo affollato, vivace e decisamente caotico, dove si susseguono banchi di frutta esotica, pesce fresco, spezie, erbe medicinali e oggetti di uso comune. Un’esperienza intensa, consigliata a chi vuole scoprire la Cartagena più verace, lontana dalle rotte turistiche.

Fare un tour della Street Art a Getsemani

Le strade di Getsemani sono un museo a cielo aperto, con i murales che raccontano storie di resistenza, cultura e identità afrocolombiana. É possibile esplorarle in autonomia, lasciandosi condurre dai colori e dalle forme che animano le facciate delle case, ma partecipare a un tour guidato permette di cogliere significati e dettagli che altrimenti rischierebbero di sfuggire. Un’esperienza che merita di essere inserita tra le cose da fare a Cartagena.

Assaggiare la frutta esotica

La Colombia è il regno della frutta esotica e Cartagena non fa eccezione. Passion fruit, guanábana, lulo, tamarindo, granadilla, pitaya – giusto per citarne alcuni. In città non mancano i venditori ambulanti con i loro carrettini carichi di frutta tropicale. Vale la pena assaggiarla, anche solo per curiosità: sono sapori che difficilmente si trovano altrove.

Partecipare alla movida

Cartagena de Indias ha una vita notturna molto vivace, in particolare nei quartieri della Ciudad Amurallada e di Getsemani. Si può iniziare con un mojito in un bar con musica dal vivo e proseguire in uno dei tanti locali che animano le notti caraibiche. In Colombia la salsa è sempre protagonista, ma a Cartagena si balla davvero di tutto.

Degustare la gastronomia locale

Con il suo mix di sapori caraibici, influenze africane e tradizione creola, la cucina di Cartagena è una delle più saporite di tutta la Colombia. Tra i piatti della tradizione troviamo il pesce fritto servito con riso al cocco e patacones, il sancocho di pesce, le empanadas e una varietà di pietanze a base di mais e frutti di mare. Il tutto accompagnato da salse piccanti, jugos naturales o una cerveza ben gelata. Dallo street food alle trattorie, locali fino ai ristoranti più raffinati, a Cartagena si mangia bene ovunque: l’importante è abbandonare i pregiudizi e provare anche quel che non si conosce.

Fonte: iStock

Cartagena sa sempre come sorprendervi, anche quando pensate di aver già visto tutto!