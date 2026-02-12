Tra le brughiere dello Yorkshire, villaggi e resti di antiche miniere, si svolge la storia d'amore tormentata di Cathy e Heathcliff nel nuovo film Cime Tempestose

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/iStock Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime Tempestose

Nelle sale cinematografiche italiane dal 12 febbraio 2026, Cime Tempestose è l’elogio ai suggestivi paesaggi collinari in cui visse e scrisse Emily Brontë, dalle cui pagine del 1847 è nato questo capolavoro. Distese verdi sferzate dal vento del nord e natura incontaminata punteggiata da piccoli villaggi dove il tempo è sospeso, proprio come la nebbia che li caratterizza.

Nell’adattamento cinematografico di Emerald Fennell, con l’audace e originale interpretazione di Catherine (Margot Robbie) e Heathcliff (Jacob Elordi), viene messa in scena una passione travolgente tra le brughiere della Gran Bretagna, in un’epica narrazione tra desiderio e follia. Oltre ai personaggi e alla loro storia, il vero protagonista è il paesaggio in cui si muovono, che rappresenta perfettamente l’anima selvaggia e tormentata del romanzo di Brontë e oggi meta prediletta di numerosi escursionisti e fan del libro (e ben presto anche dell’ultimo film). Di seguito vi sveliamo le location reali in cui è stata girata l’opera cinematografica ambientata nel North Yorkshire.

Parco nazionale degli Yorkshire Dales

Il fulcro delle riprese di Cime Tempestose si è svolto all’aperto e in particolare nello Yorkshire Dales National Park (Parco nazionale degli Yorkshire Dales): un’immensa distesa di valli, brughiere e panorami suggestivi nel Nord dello Yorkshire, nel Regno Unito. Tra praterie dove il vento è costante e colline brulle, Margot Robbie e Jacob Elordi mettono in scena la stessa malinconia inquieta di Cathy e Heathcliff.

Ufficio Stampa

A spiccare, in questo territorio, sono le miniere di piombo Old Gang Smelt Mill di Swaledale: si notano nelle prime immagini del film, quando una carrozza viene trainata da cavalli passando in una stretta valle, con le rovine di un edificio e un’alta ciminiera: si tratta dei resti dell’industria mineraria del piombo dello Yorkshire, risalente ai primi anni del XIX secolo. Si tratta di un sito da proteggere: il personale del parco invita chiunque lo visiti a non toccare le rovine o rimuovere alcun oggetto dall’area.

iStock

Vallate e villaggi rurali

Altre scene chiave del film prendono forma tra le vallate rocciose e isolate di Arkengarthdale e Swaledale, attraversate da prati incolti che ricoprono le colline attraversate da sentieri solitari e sferzate dal vento. Verso il villaggio di Langthwaite, in particolare, si trova la strada di campagna Bouldershaw Lane, dove sono state girate alcune sequenze iconiche del film: qui si vede Robbie in abito lungo con un velo da sposa sul capo che cammina verso un grande campo con un bouquet in mano.

Ufficio Stampa

La valle di Arkengarthdale è invece la più settentrionale e alcune riprese sono avvenute a Langthwaite, uno dei pochi villaggi presenti: qui si trova il Red Lion Inn, un pub tradizionale che è già apparso in diversi film e serie TV. Da qui si accede a una strada sterrata che sale e attraversa Booze Moor fino a raggiungere la brughiera punteggiata da altri resti di antiche miniere.

Altri piccoli villaggi rurali dello Yorkshire sono stati i protagonisti della trasposizione cinematografica del classico racconto gotico del XIX secolo. Tra questi spicca anche Low Row, piccolo borgo dalle casette in pietra che rende perfettamente la vita quotidiana nel countryside inglese.

La casa di Cathy

Non possono mancare anche i luoghi che la celebre scrittrice ha vissuto realmente: da Haworth, con l’antica casa della famiglia, a Thornton, dove sono nate le sorelle Brontë. Qui, la stanza di Cathy utilizzata nel film è completamente rosa… e pochi fortunati potranno anche dormirci (gratis)!