Luci, proiezioni, installazioni artistiche e un Mr. Darcy in versione statua: Chatsworth House a Natale è pura magia e si può visitare

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images Visitare Chatsworth house durante le feste di Natale

Da qualche parte in Inghilterra esiste un posto dove il Natale smette di essere una data sul calendario e diventa qualcosa che si respira. Un posto dove Jane Austen incontra Hollywood, le lucine si mescolano con secoli di storia e la realtà si prende una pausa.

La casa di Orgoglio e Pregiudizio non è un’invenzione. Si chiama Chatsworth House, è nel Derbyshire, ed è quella che nel film del 2005 ha prestato il volto a Pemberley. A Natale, si trasforma in qualcosa che definire “decorata” sarebbe riduttivo.

Visitare Chatsworth house a Natale

Da novembre fino a gennaio, Chatsworth apre le porte a un allestimento che richiede un anno intero di lavoro. Bozzetti, prove, collaborazioni con artisti, artigiani, designer. Niente è casuale. Il risultato è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi e fa venire voglia di credere di nuovo alla magia, anche se hai trent’anni e paghi le bollette.

Camminando tra le sale sembra di essere finiti dentro un romanzo. Alberi di Natale altissimi, installazioni luminose ovunque, vischio che pende dai soffitti come una pioggia verde, funghi di rame che brillano, archi di foglie di quercia. Le stanze storiche si animano con proiezioni, suoni, ombre che si muovono.

E poi c’è quel dettaglio che fa saltare il cuore: riconoscere le location del film Orgoglio e Pregiudizio vestiti a festa. La stanza dove Elizabeth passeggiava incuriosita adesso è avvolta da luci calde. E tra una sala e l’altra, Mr. Darcy compare davvero. In versione statua, immobile, elegante, pronto per finire nelle storie di tutti.

Il tema del Natale 2025: The Enchanted Garden

Un viaggio poetico nella bellezza silenziosa dell’inverno e sulle tracce di Jane Austen. Oltre venti spazi trasformati raccontano un mondo dove realtà e fantasia si confondono: fate che si risvegliano grazie a proiezioni animate, creature del bosco che spuntano dagli angoli, porticine minuscole che sembrano aprirsi su regni nascosti.

L’allestimento nasce dalla collaborazione con artisti britannici e studi creativi di alto livello. Installazioni fatte a mano, animazioni digitali, musiche composte apposta. Tutto contribuisce a creare un’atmosfera sospesa, quasi da sogno. È uno di quei posti dove rallenti senza rendertene conto.

La magia continua fuori, nel giardino incluso nel biglietto. Un percorso di luci da attraversare al tramonto, tra fontane, labirinti, laghetti. Il finale è una proiezione monumentale sulla facciata della casa. Cinematografico, nel senso letterale. Se si viaggia con i bambini c’è la fattoria addobbata, gli animali, laboratori creativi, un’area giochi nel bosco.

Dove si trova Chatsworth House e come raggiungerla

Chatsworth House si trova nel Derbyshire, dentro il Peak District National Park, una delle zone naturali più belle del Regno Unito. Da Londra sono circa due ore e mezza in auto, da Manchester poco più di un’ora. In treno, la stazione più comoda è Chesterfield, poi si prosegue in taxi o bus. Il parcheggio è incluso nel biglietto (uno per acquisto).

Dettaglio fondamentale: l’evento è accessibile solo su prenotazione. I biglietti si comprano online e le disponibilità spariscono in fretta, soprattutto nei weekend attorno alle feste di Natale.