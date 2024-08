Cosa vedere e cosa fare a Santa Croce Camerina

Borgo unico e magico nel cuore della Sicilia. Una cittadina ricca di monumenti storici e religiosi, famosa per le sue spiagge e per il Commissario Montalbano.

Fonte: iStock Veduta di notte di Punta Secca in Sicilia

Santa Croce Camerina è un incantevole comune della provincia di Ragusa, nel cuore della regione Sicilia, con una popolazione di circa undici mila abitanti, in grado di offrire una combinazione perfetta tra storia, cultura, mare e tradizioni di questa isola nel cuore del Mar Mediterraneo.

Questo piccolo borgo siciliano gode di una storia antica non indifferente: venne fondato nel lontano 598 a.C. con il nome di Kamarina e fu colonia dell’antica Grecia. Ecco perché, per gli amanti della storia antica, questa piccola cittadina della Sicilia è la scelta ideale per le prossime vacanze, per osservare ricchi reperti storici, che racconta di epoche diverse, come quella romana, araba, bizantina e normanna.

Cosa vedere nel borgo di Santa Croce Camerina

La Chiesa Madre: antico simbolo cittadino

Il monumento sicuramente più importante di Santa Croce Camerina è senza ombra di dubbio la Chiesa Madre. Si tratta di una struttura antica, costruita nel lontano tredicesimo secolo e ristrutturata, in seguito, nel diciottesimo secolo. È una chiesa caratterizzata da tre grandi navate e dallo stile architettonico di epoca barocca.

All’interno della Chiesa Madre si possono ammirare diverse opere d’arte dal grande valore storico, tra le quali è possibile osservare di una copia della Madonna di Loreto del Caravaggio, dipinto che venne attribuito al pittore tedesco Martin Faber, ed una statua di San Giuseppe, che è anche patrono della Città, e proveniente dalla famosa bottega dello scultore siciliano Salvatore Bagnasco.

I palazzi storici del borgo

Nelle vicinanze della Chiesa Madre, è possibile visitare diverse ed eleganti residenze signorili, che meritano una visita e aiutano a scoprire la storia di questo borgo che si trova nelle vicinanze della splendida città di Ragusa ed il suo centro storico.

Qui, a Santa Croce Camerina, è possibile visitare Palazzo Vitale-Ciarcià, con raffinate ed eleganti decorazioni interne, Palazzo Portelli, che apparteneva ad una famiglia di proprietari terrieri e governatori dell’epoca, la cui struttura comprende anche mura del diciassettesimo e diciottesimo secolo, Palazzo Pace e, infine, Palazzo Carratello, un palazzo costruito in stile tardo barocco, caratterizzato dalla sua splendida facciata e le sue scalinate in roccia asfaltica, un pietra pece tipica del ragusano.

Storia ed archeologia a Santa Croce Camerina

Uno dei siti archeologici più spettacolari della regione Sicilia, e non solo, è il museo regionale di Kamarina, che raccoglie un interessante patrimonio storico ed archeologico proveniente dall’epoca degli antichi greci e dalla colonia Kamarina. Tra i reperto esposti all’interno di questo museo ci sono antiche ceramiche, monete, statuette ed altri diversi oggetti dal grande valore storico e culturale. Inoltre, ciò che rende unico questo museo è anche la sua posizione, affacciato sul mare, che rende le visite nella struttura ancora più suggestive.

Oltre al museo regione di Kamarina, gli amanti della storia e della cultura antica, non possono perdere l’occasione di visitare il parco archeologico di Kaukana, situato tra Punta Secca e Casuzze. Il sito, composto da poco meno di trenta edifici che circondano una piccola chiesa, in ottime condizione, grazie anche alle dune sabbiose che lo hanno protetto nei secoli.

Visitare questo parco archeologico significa fare un tuffo nel passato, in un’atmosfera singolare, che permette di immaginare la vita quotidiana dell’epoca antica.

Mare e spiaggia: le bellezze naturali dell’antica Kamarina

Non solo storia, arte e cultura a Santa Croce Camerina. Nelle vicinanze di questo antico borgo siciliano, è possibile visitare paesaggi naturali fantastici e splendide borgate marinare, dove passare giornate su ampie spiagge sabbiose e godere delle acque limpide che bagnano la Sicilia.

Punta Secca , conosciuta anche come “a sicca” dagli abitanti locali, è una delle località più famose di questa parte della costa siciliana. Il nome di Punta Secca deriva dalla presenza di una grande scogliera a pelo d’acqua, proprio davanti alla spiaggia principale. Questa località siciliana è diventata famosa anche grazie alla serie televisiva del Commissario Montalbano, celebre personaggio creato dallo scrittore italiano Andrea Camilleri. Qui si trova la famosa abitazione del commissario, che si affaccia sul mare siciliano.

Punta Braccetto , invece, si trova al confine a nord di Santa Croce Camerina. Qui si trova una spiaggia sabbiosa, oltre a diverse grotte suggestive e numerosi scogli, che caratterizzano il paesaggio e lo rendono perfetto per chi è alla ricerca di relax e divertimento, ma anche per chi ama attività e sport acquatici, come la pesca subacquea nei limpidi fondali marini del Mediterraneo

Caucana e Casuzze, infine, rappresentano il versante a sud del comune di Santa Croce Camerina. Queste due piccole località marine siciliane sono caratterizzate da spiagge dorate, paesaggi naturali unici ed indimenticabili. Le spiagge di Caucana, poi, sono ideali per le famiglie grazie alla presenza di stabilimenti balneari attrezzati.

Cosa fare nelle vicinanze di Santa Croce Camerina

Escursioni ed attività all’aperto

I territori che circondano Santa Croce Camerina permettono agli appassionati di escursionismo, trekking ed attività all’aperto di vivere e creare esperienze indimenticabili in questa parte della Sicilia. I percorsi si snodano tra vigneti suggestivi, uliveti e colline, che offrono panorami mozzafiato sul paesaggio siciliano. Tra le escursioni sicuramente da non perdere quella che porta al Castello di Donnafugata, una famosa dimora storica circondata da un parco secolare.

Inoltre, le acque limpide del canale di Sicilia sono perfette per la pratica di sport acquatici come lo snorkeling e le immersioni subacquee, ma anche sport più adrenalinici come il windsurf o la vela, grazie alle correnti che colpiscono questa zona.

La cultura vinicola siciliana

Un modo per scoprire ed immergersi nella cultura e nelle tradizioni siciliane è sicuramente scoprire la cultura vinicola della regione. A pochi chilometri dal borgo di Santa Croce Camerina sono presenti rinomate cantine, come, ad esempio, Cantina Gulfi e Feudo di Santa Teresa. Si tratta di due produttori molto importanti per la regione Sicilia, che propongono tour guidata e che includono la visita ai vigneti e alle strutture di produzione.

Gli ospiti di queste cantine possono scoprire qui i segreti della vinificazione siciliana, degustare vini locali come il Nero d’Avola ed il Cerasuolo di Vittoria, oltre che assaporare alcuni prodotti tipici del territorio.

Santa Croce Camerina è la destinazione perfetta per chi vuole scoprire la Sicilia più autentica grazie al suo ricco patrimonio storico ed archeologico, le sue splendide spiagge ed i suoi sapori, per un’esperienza di viaggio unica ed indimenticabile.