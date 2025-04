Fonte: iStock Il magnifico borgo di Rotondella

La Basilicata è una terra magnifica, con una costa che toglie il fiato e in cui sono custoditi alcuni dei borghi marinari più affascinanti d’Italia. Luoghi in cui il tempo pare essersi fermato, ma dove l’anima del mare è sempre viva. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati alcuni davvero irresistibili, in cui poter camminare lungo stradine acciottolate mentre il suono delle onde si mescola al profumo della salsedine nell’aria. Paesini dove tutte le strade e gli angoli sembrano sussurrare storie di secoli passati, di marinai, di sogni lontani, di tradizioni che, nonostante siano antichissime, sopravvivono all’inesorabile passare del tempo.

Maratea, tra storia e paesaggi mozzafiato

La prima sensazione che si avverte quando si arriva a Maratea, in provincia di Potenza, è di essere al cospetto di un angolo di paradiso incastonato lungo la costa tirrenica, ma la verità è che questo è solo ed esclusivamente l’inizio di un viaggio magnifico. Qui, infatti, il mare cristallino incontra una natura selvaggia e incontaminata, al punto che pare quasi che questo paesino desideri abbracciare il mare. E poi c’è il suo affascinante centro storico, che si presenta come un labirinto di vicoli stretti e piazzette pittoresche su cui si specchiano graziose case di pietra, con curiosi tetti in tegole rosse.

Maratea è irresistibile, con una lunga tradizione legata al mare che risale al Medioevo. E poi ci sono le chiese, come quella di San Biagio che, dall’alto del suo omonimo monte e secondo la tradizione, venne costruita per proteggere i marinai dalla furia delle tempeste che colpivano la zona. Per non parlare della statua del Cristo Redentore posta sulla cima della stessa altura, che con i suoi 22 metri di altezza rappresenta un simbolo religioso e anche un guardiano che veglia sul mare e sui pescatori.

Policoro, tra i centri marittimi più suggestivi

Magico e sorprendente è anche Policoro, in provincia di Matera, affacciato sulle acque limpide della costa ionica che gli hanno permesso di avere una storia millenaria legata al mare, che tra i suoi vicoli e le sue casette racconta anche oggi. Attualmente è una delle località balneari più apprezzate della regione, ma dietro alla sua moderna vivacità c’è una storia che risale addirittura ai tempi della Grecia antica, quando era conosciuto con il nome di Heraclea, città che, nel corso del tempo, diventò un punto di riferimento per le rotte commerciali tra il Mediterraneo orientale e l’Italia.

Ma non è solo questo il motivo per cui Policoro è uno dei centri storici marittimi più suggestivi della Basilicata, in quanto la sua cultura marinara si riflette ancora adesso nelle tradizioni, nella gastronomia e nell’architettura del borgo. Ne è un esempio la Festa di San Rocco, che prevede processioni e celebrazioni in onore dei santi protettori dei marinai. Poi c’era anche il suo antico approdo commerciale, oggi purtroppo scomparso, che in passato ha rappresentato un fondamentale punto di connessione tra la terra e il mare, elemento essenziale per la prosperità economica del borgo fin dai tempi dei tempi.

Pisticci, tra i più suggestivi della Basilicata

Pur non sorgendo direttamente sulla costa, il borgo storico di Pisticci, in provincia di Matera, vanta un profondo legame territoriale, economico e culturale con il mare, che si esprime soprattutto nella frazione costiera di Marina di Pisticci. Il suo centro antico, infatti, si sviluppa su un’altura panoramica che domina la vallata del Basento, guardando verso la bellissima costa ionica. Dalla storia millenaria che si respira in ogni angolo, aveva un accesso privilegiato al mare grazie al fiume Basento, poiché pare che un tempo fosse persino navigabile.

Oggi la sua Marina è figlia di uno sviluppo turistico importante ed è terra di ampie spiagge sabbiose, pinete costiere e acque trasparenti. Anche qui sono davvero numerosi i punti di interesse da scoprire, tra cui il Rione Dirupo e il Rione Terravecchia, quartieri storici pieni di casette bianche dai tetti rossi, e l’Abbazia del Casale, importante esempio di ben conservata architettura medievale.

Nova Siri, affacciata sul Mar Ionio

Un altro dei borghi storici marinari che da solo vale il viaggio è Nova Siri, in provincia di Matera. Si specchia sulle acque limpide del Mar Ionio e simboleggia un’armoniosa fusione tra anima antica e vocazione balneare moderna. Un borgo storico, situato su una collina e con la zona marina più recente sulla costa, che custodisce secoli di storia, paesaggi rurali intatti e un legame profondo con il mare.

Vi basti pensare che proprio qui sorgeva l’antica città di Siris, fondata dai Greci nel VII secolo a.C., che all’epoca era un fiorente centro commerciale marittimo. Oggi questa antica città scomparsa rappresenta una delle più antiche testimonianze della civiltà marinara nella regione. Nel Medioevo il centro abitato si spostò più all’interno, su un’altura strategica, dove nacque l’attuale Nova Siri Paese (in origine chiamata Bollita). È un intrico di stradine in pietra, case addossate tra loro e vedute sul mare in lontananza che le permettono di conservare una forte identità storica, ancora legata al mare.

Scanzano Jonico, con una forte identità

Il borgo di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, è probabilmente meno noto rispetto agli altri di cui vi abbiamo appena parlato, ma indubbiamente conserva una forte identità sospesa tra storia, agricoltura e mare. Tale territorio, infatti, era abitato fin dall’epoca magno-greca, e la sua posizione sulla costa ha sempre favorito lo scambio di merci attraverso rotte marittime. Pur diventando nel corso dei secoli uno dei territori agricoli più produttivi della Basilicata, il suo legame col mare non è mai stato interrotto, al punto che in epoche più moderne ha conosciuto uno sviluppo turistico e residenziale importante, soprattutto nella località di Terzo Cavone.

Molte le cose da visitare nei suoi eleganti viali, come il Castello Baronale che domina tutta la cittadina, e la sua costa caratterizzata da lunghissime spiagge sabbiose, spesso impreziosite da pinete e dune, tutte lambite da un mare limpido e poco affollato.

Metaponto, da visitare almeno una volta nella vita

Voliamo ora a Metaponto, sempre in provincia di Matera, che è uno di quei posti che va visitato almeno una volta nella vita per via del suo fascino indiscutibile: è noto certamente per la sua bellezza naturale, ma anche per il suo incredibile patrimonio archeologico che risale all’antica Grecia. Al giorno d’oggi è un’importante località balneare della regione e, contemporaneamente, mantiene saldi i legami con la sua storicità.

Da queste parti, infatti, il passato si intreccia con l’attività marinara, grazie anche alla sua posizione strategica lungo la costa ionica che, già al tempo dei Greci, fece sì che fosse un centro importante per il commercio marittimo e per la comunicazione con altre città. Tutto questo è possibile comprenderlo ancora adesso nel suo interessantissimo Parco Archeologico, un’area di grande valore che consente di conoscere la vita antica della città.

Rotondella, terrazza naturale sul Mar Ionio

L’ultimo borgo storico marinaro della Basilicata di cui vi vogliamo parlare è Rotondella, in provincia di Matera, che può essere definito una terrazza naturale sul Mar Ionio. È un vero e proprio gioiello della regione, che sembra sospeso tra cielo e mare perché arroccato su un colle che domina la costa, tanto da avere un legame viscerale con il mare sin dall’antichità.

Bellissimo è il suo centro storico a spirale, una forma particolarmente curiosa da cui, secondo alcuni, derivi il suo altrettanto peculiare nome. Un paese pieno di stradine acciottolate, vicoli fioriti, case in pietra e belvedere panoramici che tolgono il fiato. Tra le soste da fare assolutamente segnaliamo la Chiesa Madre di Santa Maria delle Grazie, che rappresenta un’importante testimonianza della storia e della cultura religiosa del paese.