Livigno: sport per tutti ed outlet ad alta quota

Livigno è la meta ideale per gli amanti della montagna, dello sport e dello shopping. Un sogno ad alta quota, ideale per ogni stagione.

Gli amanti della montagna non possono mancare all’appuntamento con Livigno, perla delle Alpi. Vacanze in estate o inverno, il ‘piccolo Tibet’ saprà accogliervi a 1.800 metri di quota, circondati da vette da togliere il fiato, che spesso superano i 3mila metri.

Ambiente sereno e ricco di luoghi da scoprire, come la frazione Trepalle, che è il centro abitato permanente più alto d’Europa, con i suoi 2.250 metri di quota. Arrivare a Livigno vuol dire godere di paesaggi da cartolina, cimentandosi in passeggiate a dir poco rilassanti lungo l’ampio fondovalle del Torrente Spol, affluente del Danubio. La Valle di Livigno fa inoltre da congiunzione tra i Parchi Nazionali dello Stelvio e della Svizzera, offrendo la possibilità di gite uniche in estate.

Neanche a dirlo, la località si tramuta in un comprensorio sciistico di grande interesse in inverno, tra i più apprezzati e frequentati delle Alpi.

Livigno d’estate: sport per tutti

L’offerta sportiva garantita da Livigno in estate è davvero enorme. Non soltanto bici, hiking e trekking. Chi al relax della montagna intende unire della sana attività fisica, avrà modo di cimentarsi in:

Escursioni

Arrampicate con Guide Alpine

Equitazione

Pesca

Golf

Tennis

Parapendio

Calcio

Nuoto

Bocce

Biliardo

Nordic walking

Bowling

I più avventurosi potranno inoltre mettersi alla prova con il lago di Livigno, tra kayak, windsurf, kite e stand up paddle. A ciò si aggiungono i percorsi aerei del Larix Park, nel fantastico bosco alpino.

Livigno in inverno: il paradiso della neve

Il bianco inverno di Livigno accoglie migliaia di turisti, italiani e stranieri, rapiti dagli amabili pendii e dalla natura incontaminata. È qui presente inoltre una splendida stagione sciistica, tra le più ammirate ed apprezzate delle Alpi.

Per mettersi alla prova con le discese di Livigno ci si potrà recare sul posto dalla fine di novembre agli inizi di maggio. A disposizione del pubblico ben 115 chilometri di piste, suddivise per abilità degli utenti. Si va dai 1.800 ai 2.900 metri di quota, con 37 piste rosse, 29 blu e 12 nere, tutte servite da impianti di risalita all’avanguardia, suddivisi in 11 skilift, 13 seggiovie e 6 telecabine.

Il regno degli amanti dello sci da discesa ma non solo. Qui si pratica anche sci di fondo e telemark. In aggiunta vi è il miglior snowpark d’Italia. Per sciatori alle prime armi o per chi volesse solo godersi la montagna, le alternative non mancano. È possibile salire a bordo di una slitta o magari concedersi una gita romantica sotto i raggi della luna, armati di racchette da neve ovviamente. È possibile praticare equitazione, così come andare in go-kart, pattinare sul ghiaccio o provare il brivido delle motoslitte. Dal volo in parapendio alla guida al ghiacciodromo, nessuno vorrà mai lasciare quel paradiso che è Livigno.

Livigno, paradiso dello shopping

Tra natura e piste da sci, Livigno offre un numero incredibile di negozi. Un centro shopping a cielo aperto, sito a 1.816 metri nel cuore dell’Alta Rezia. Ben distante dall’esperienza d’acquisto media cui si è abituati in città. Livigno non conosce traffico, garantendo solo relax.

Tante le boutique esclusive, così come le botteghe tradizionali, in un misto d’arte locale e brand rinomati in tutto il mondo. Un outlet di dimensioni gigantesche, immerso nella natura, con la possibilità di fare acquisti duty-free. I prezzi sono resi eccezionali dallo status di zona extradoganale, il che consente d’essere esentati da imposte italiane. Un privilegio decisamente datato, che risale al ‘500 e riconfermato nei secoli successivi.