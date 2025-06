Da Pag a Veglia, ecco le isole della Croazia vicine all'Italia, come raggiungerle e cosa non perdere assolutamente: destinazioni da sogno

iStock Isole Brioni della Croazia

La costa della Croazia negli ultimi anni ha visto un aumento dell’affluenza turistica, soprattutto dall’Italia. Non è difficile capire il motivo, considerando che qui ci sono più di 1000 isole: certo, molte sono delle isolette selvagge e incontaminate, ma troviamo anche delle perle dove trascorrere delle vacanze perfette tra storia, cultura e naturalmente movida. Ma quali sono le isole della Croazia vicine all’Italia e come raggiungerle? Scopriamo tutto per un’estate al top, a due passi dall’Italia e in una destinazione da sogno.

Lussinpiccolo

Tra le isole della Croazia vicine all’Italia, con la possibilità di prendere il traghetto comodamente dal nostro Paese, troviamo Lussinpiccolo, che si trova sulla costa meridionale dell’isola. Lussino è tra le mete più apprezzate dove fare una vacanza in Croazia: la costa frastagliata, la possibilità di visitare le baie e persino di incontrare i delfini… potremmo forse chiedere di meglio?

Lussinpiccolo, nello specifico, si trova nella parte meridionale: con i traghetti che partono da Venezia, si può raggiungere questa parte idilliaca della Croazia, dove scoprire la storia e l’arte e lasciarsi conquistare dal porticciolo. Diverse le spiagge da non perdere: tra rocce, ghiaie, ciottoli e sabbia, consigliamo la spiaggia di Kadin, di Borik e Cikat.

Pag

iStock

È difficile non innamorarsi di Pag (o Pago): siamo nelle coste nord del Mar Adriatico, e la sua bellezza naturale è ormai rinomata in tutto il mondo, ma non solo. Una volta preso il traghetto, ci attende una meta in cui trascorrere delle meravigliose giornate al mare e al contempo senza annoiarci di notte, vista la presenza di discoteche e club. Qui inoltre vengono organizzati molti festival musicali.

Oltre alla movida, in realtà c’è molto di più: tra spiagge di sassi e ghiaia, dall’identità quasi selvatica, è impossibile non lasciarsi affascinare da Ručica e Beritnica, o magari Šimunj e Čista. Ci sono dei tratti di costa più turistici, come per esempio la spiaggia di Planjka a Stara Novalja. Per i giovani, il punto di riferimento è invece la spiaggia di Zrće Beach. E per chi alla movida preferisce il contatto con la natura, l’idea di viaggio perfetta è fare trekking per le saline di Pag, che si estendono per circa 5 km. Il traghetto parte da Ancona e Pesaro, ma anche dal Nord Italia.

Isole Brioni

Una volta raggiunto Fasana, paese che si trova sulla costa istriana, possiamo raggiungere facilmente le Isole Brioni in appena 15 minuti di navigazione. La prima cosa da sapere: siamo di fronte a un arcipelago che si compone di 14 isole e vari isolotti. Viene descritto come un paradiso in terra, non solo per la bellezza delle sue spiagge ma anche e soprattutto per la biodiversità.

Oggi le Isole Brioni sono un parco nazionale protetto, dove poter scoprire una parte importante di storia tra antichi insediamenti veneziani e rovine romane. Non mancano le calette nascoste, così come le spiagge di sabbia dorata e acque chiarissime: una delle più famose della zona è Saluga Beach, mentre Zitna Beach è apprezzata non solo per il mare turchese, ma anche per immergersi a contatto con la natura incontaminata. Estremamente particolare è invece Verige Bay, un litorale dove sono presenti i resti di un’antica villa romana.

Rab (Arbe)

iStock

In italiano la conosciamo come Arbe: l’isola di Rab si raggiunge con il traghetto da Stinica (appena 15 minuti), o da Valbiska, da cui invece dista un po’ di più, e il traghetto dura 80 minuti. Dall’Italia, in alternativa, possiamo partire in traghetto da Cesenatico, ma l’itinerario è settimanale.

Ci vuole un po’ di più rispetto alle altre mete, ne vale la pena? Assolutamente sì. È famosa per essere “l’isola felice”: è vero che la maggior parte delle isole della Croazia sono meravigliose, ma Rab ha tutto, dalla storia alla cultura, fino all’arte, così come una fitta rete di sentieri che possiamo esplorare sia a piedi che in bici. Il suo patrimonio artistico e culturale è tra i più importanti in Croazia, e passeggiare per le vie del suo centro è un’autentica meraviglia, magari assaggiando la torta di Rab, tipica del territorio.

Veglia (Krk)

iStock

Possiamo organizzare il nostro viaggio nell’isola di Veglia (Krk) prendendo il traghetto da Fiume (da raggiungere in auto o in bus, a scelta: è una zona ben servita). E se Rab è l’Isola Felice, Veglia è l’Isola d’Oro – insula aurea – della Croazia. Diversi i motivi per cui è conosciuta con questo soprannome: non solo per la posizione geografica, ma anche per il patrimonio culturale.

Al di là della bellezza delle spiagge e della possibilità di fare un tuffo dove il mare è più blu, qui c’è l’opportunità di arricchire l’itinerario alla scoperta dei paesaggi e della storia. Prepariamoci a passeggiare per le sue vie, ma non solo: vengono organizzate diverse attività, come la possibilità di scoprire il sottosuolo visitando la grotta Biserujka, o magari prendere una barca per andare all’isola monastero di Košljun. Consigliamo di non perdere una visita guidata privata con una guida locale, per scoprire tutte le chicche e gli angoli nascosti di questa magnifica isola che, tra l’altro, mette a disposizione tante spiagge nascoste da raggiungere proprio in barca. L’appuntamento imperdibile? L’8, il 9 e il 19 agosto si tengono i tradizionali festeggiamenti per San Lorenzo, tra giochi medievali e spettacoli pirotecnici.

Vis

Non ci sono traghetti diretti in partenza dall’Italia, ma da Ancona si parte per Spalato, e poi si prende il traghetto per Vis… e, sì, ora conosciamo la cosiddetta Isola dei Sogni. Qui troviamo davvero tutto quello che possiamo sognare per le nostre vacanze in estate: il mare è meraviglioso, non mancano attività rilassanti e la possibilità di strutturare un itinerario andando alla scoperta della sua storia. Estremamente particolare il centro antico dell’isola, che si trova proprio a nord-est: è una cittadina assolutamente tranquilla che si può visitare a piedi, e dove fermarsi tra la chiesa di Gospa od Spilica, in stile veneziano, e il Museo Archeologico.

Uno dei punti più famosi dell’isola è la Grotta Azzurra, al largo della costa meridionale. L’orario migliore per visitare questo luogo è tra le 11 e le 12 del mattino: i riflessi del sole creano una sorta di luce azzurra che viene descritta quasi come misteriosa e soprannaturale. Komiža è invece l’antico villaggio di pescatori.