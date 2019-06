Le migliori spiagge dove andare in vacanza con i bambini quest’estate

Salgono a, led'Italia insignite con la. Cosa significa? Che sono particolamente adatte per una vacanza coi bambini , e a dirlo sono i pediatri. Acque basse, sabbia morbida, aree giochi, spazi in cui le mamme possono allattare e cambiare il pannolino ai loro piccoli, gelaterie, bar: le spiagge Bandiera Verde sono perfette per una vacanza con la famiglia. Dove andare? Da nord a sud del Paese c'è l'imbarazzo della scelta, ma noi ne abbiamo selezionate 10: le quattro new entry del 2019, più sei di cui siamo particolarmente innamorati.