Waterfront, le cose da fare nel quartiere dello shopping a Città del Capo

Waterfront è il caratteristico quartiere dello shopping a Città del Capo: cosa fare e cosa vedere, tra acquisti, ruota panoramica e tour in elicottero

Fonte: iStock Waterfront, il quartiere dello shopping a Città del Capo

Dopo Johannesburg, è Città del Capo l’area urbana più popolata del Sudafrica, oltre a essere la Capitale Legislativa. Ed è tra i posti più belli al mondo da visitare, con una chicca da non perdere in particolar modo, ovvero il Porto Vittoriano di Cape Town, conosciuto come Waterfront (o Victoria & Alfred Waterfront). Oltre a poter osservare la Table Mountain, è il quartiere dello shopping e sede del Museo di Arte Contemporanea.

Waterfront, alla scoperta del quartiere dello shopping a Città del Capo

Fonte: iStock

Non c’è storia: è tra le zone migliori dove trascorrere il proprio tempo a Città del Capo in Sudafrica. Oltre alla bellezza della natura e all’elegante architettura, l’atmosfera è enormemente suggestiva, ma al contempo rilassata e conviviale. Quest’area è molto estesa, ed è rinominata come il Quartiere dello Shopping di Cape Town, dove visitare autentici mercatini e negozi. Ma non solo.

Il centro storico di Città del Capo nasconde tante piccole meraviglie: è sede di svago e ospita il Nelson Mandela Gateway, il Two Oceans Aquarium, il museo Chavonnes Battery. Ed è possibile prenotare un giro in elicottero o in battello. V&A Waterfront è la quintessenza di Cape Town, un punto di incontro tra il mare e le montagne, tra il porto e la vita cittadina. Un luogo commerciale dal cuore pulsante, dall’anima vibrante e, soprattutto, dal passato vittoriano, che si nota tutt’oggi.

Victoria & Alfred Waterfront, cosa fare e cosa vedere

Cosa fare e cosa vedere una volta giunti al Victoria & Alfred Waterfront? Hai l’occasione di strutturare un itinerario tra shopping, divertimenti, buon cibo e cultura. O persino esperienze adrenaliniche come un tour in elicottero.

Fare shopping

L’artigianato sudafricano è tra i più apprezzati al mondo. Ci sono dei mercatini tipici dove puoi persino investire in arte, gioielli, pezzi di design di lusso. Alcuni sono creati dai designer più trendy del Sudafrica: acquisiscono valore nel tempo. Al di là dei mercatini, non manca un centro commerciale – piuttosto enorme, a dire il vero – il Victoria Wharf. Si trovano sia le grandi marche quanto quelle low cost.

Un giro sulla Cape Wheel

Un’attrazione panoramica, il giro sulla ruota! Questa è una delle attività predilette dai turisti qui, così da avere una vista privilegiata dall’alto di Città del Capo. Il biglietto si acquista al chiosco, e il giro dura circa 12 minuti. L’orario migliore? Ovviamente il tramonto, quando il gioco di luci è mozzafiato, possibilmente in primavera, il periodo migliore per visitare il Sudafrica.

Un tour in elicottero

In realtà, questo è uno dei tanti tour che puoi fare al Waterfront. Perché ce ne sono diversi da provare anche a piedi, alla scoperta dei punti di riferimento della zona. Diciamo, però, che l’ebbrezza di osservare dall’alto Città del Capo è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, poiché è conosciuta per essere tra le città più panoramiche al mondo. Il tour dura 15 minuti.

Acquario “Two Oceans”

Oltre allo shopping, non possiamo che suggerirti di prenotare una visita all’Acquario “Two Oceans”, per scoprire la diversità di ben due ambienti marini. L’esposizione, quindi, è suddivisa in due parti, ovvero con la Galleria dell’Oceano Atlantico e la Galleria dell’Oceano Indiano. Puoi passare dal cavalluccio marino di Knysna agli anemoni, alle stelle di mare, ai pesci tropicali.