I borghi a due passi dal mare della Campania

I meravigliosi borghi che si sviluppano nella regione Campania sono delle vere e proprie terrazze sul mare. Gioielli che ci invidia il mondo intero e che si rivelano delle strategiche e ottime basi per trascorrere l'estate. Visitarli vuol dire fare un viaggio nel tempo, in luoghi dove tutto scorre lentamente e dove le tradizioni sono forti e radicate. Per questo motivo oggi andremo insieme alla scoperta dei borghi più belli della Campania, spettacolari località da visitare anche in estate.