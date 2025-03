Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Aspettando la primavera, che sembra sempre farsi desiderare (soprattutto nelle regioni del Nord), si può sognare di immergersi nei suoi colori e nei suoi profumi: uno dei fiori più simbolici di questa stagione di risveglio è il tulipano. Non solo Amsterdam: anche l’Italia, infatti, ha le sue fioriture di tulipani e se non ci credete, con questo articolo scoprirete un sacco di luoghi incantevoli dove ammirare queste splendide fioriture primaverili.

Da nord a sud, i giardini italiani offrono scenari semplicemente incantevoli, basta sapere dove trovarli: qui i tulipani esplodono in un tripudio di forme e tonalità, rendendo questi luoghi davvero imperdibili per gli appassionati di botanica e per chi cerca un angolo di bellezza pura, non distante dalla propria terra.

Il Parco Giardino Sigurtà e il Festival Tulipanomania (Veneto)

Nel cuore della provincia di Verona, il Parco Giardino Sigurtà si prepara a ospitare una delle fioriture di tulipani più spettacolari del nostro Paese: il Festival Tulipanomania 2025. Dall’8 marzo fino al 30 aprile 2025, i 60 ettari del Parco, considerato uno dei più belli al mondo, saranno inondati da oltre un milione di tulipani, con centinaia di varietà di fiori che coloreranno le aiuole, i prati e anche i giardini acquatici.

Il parco, che già in passato ha ricevuto premi prestigiosi, tra cui quello per la Fioritura più Bella d’Italia nel 2016 e per il Miglior Festival di Tulipani del Mondo nel 2022, si arricchirà quest’anno di una grande novità: uno show garden di ben 2000 metri quadrati con oltre 100 varietà di tulipani. Inoltre, i visitatori del parco potranno ammirare anche varietà rare e curiose come il tulipano Queen of the Night, dal petalo nero, o il tulipano Crown, che caratterizza una nuova “famiglia” di fiori. Lasciando un po’ di spazio anche all’arte vera e propria, il parco ospiterà anche l’evento Sabato d’Artista, il 29 marzo e il 12 aprile 2025, pensato proprio per immortalare questa magnifica fioritura.

I tulipani di Villa Pisani Bolognesi Scalabrin (Veneto)

Villa Pisani Bolognesi Scalabrin, nel comune di Vescovana (Padova), ospita un vasto prato che ogni anno si trasforma in un’esplosione di colori grazie alla fioritura di oltre 700.000 tulipani provenienti direttamente dall’Olanda. Quest’anno il popolare evento “Giardinity” giunge alla sua ottava edizione, invitando i visitatori a esplorare il parco dal 21 marzo al 25 aprile 2025, tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00.

Ogni weekend, le famiglie potranno godere di un picnic all’aperto e saranno anche previsti laboratori di ceramica per i bambini. Inoltre, il giorno di Pasquetta si terrà una Caccia al Tesoro botanico per i bambini dai 6 ai 12 anni.

Tulipani Euganei: il Festival nei Colli Euganei (Veneto)

Dal 2022, ogni primavera, il Festival dei Tulipani Euganei trasforma il paesaggio dei Colli Euganei (Patrimonio Unesco) in un evento imperdibile per gli appassionati di fiori e natura. In questa nuova edizione imminente, il campo di tulipani si estenderà su un’area di oltre 250.000 fiori in 80 varietà diverse, distribuiti tra i prati e le dolci colline che fanno da sfondo al parco naturale.

L’esperienza di visita sarà resa ancora più stimolante con una serie di workshop che permetteranno ai partecipanti di cimentarsi in attività creative, come la realizzazione di ghirlande con fiori secchi o la decorazione di ceramiche. Non mancheranno incontri ravvicinati con gli alpaca, che arricchiranno la visita di un tocco di dolcezza e interattività, soprattutto per i più piccoli. Inoltre, i visitatori potranno raccogliere autonomamente i tulipani grazie alla modalità “you-pick”, che consente di scegliere i fiori direttamente dai campi. Il biglietto di ingresso permette di portare a casa due tulipani come souvenir, regalando un ricordo tangibile di una giornata speciale.

L’apertura del campo è prevista per il 21 marzo 2025, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, e la fioritura durerà fino alla fine di aprile.

Il Tulipani Flover Farm (Veneto)

Restiamo in Veneto, per dirigerci verso il campo di Tulipani Flover Farm che anche quest’anno torna a Bussolengo, nel Vivaio Flover tra le Colline Moreniche del Lago di Garda. Anche stavolta, i visitatori potranno passeggiare tra 300.000 tulipani coloratissimi, pronti per essere raccolti e portati a casa.

Le varietà di tulipani sono piantate in modo tale da garantire fioriture stagionali diversificate e ogni sabato e domenica, nel campo ci saranno anche attività e laboratori per bambini. La visita è libera giovedì e venerdì, mentre nei weekend è necessario prenotare il Tulipano Pass (5 euro).

Il Villaggio dei Tulipani a Favria (Piemonte)

Il Villaggio dei Tulipani a Favria, in Piemonte, rappresenta questa primavera una delle esperienze più coinvolgenti per chi desidera passeggiare tra i prati di tulipani in totale libertà. Questo campo, che ogni anno attira migliaia di visitatori, quest’anno ospiterà ben 250.000 tulipani in un’esplosione di colori che occuperanno un’area di circa 3 ettari. Immerso nella splendida campagna piemontese, il Villaggio dei Tulipani si distingue per la possibilità di passeggiare liberamente tra i fiori, con l’opportunità di raccogliere i tulipani e portarli a casa come profumato ricordo.

Questa primavera, il campo sarà ancora più grande e offrirà anche un’esperienza didattica, con percorsi guidati e attività interattive per grandi e piccoli. Il Villaggio dei Tulipani è il posto ideale per vivere la bellezza dei tulipani in modo autentico, senza la fretta di un evento troppo commerciale, ma con la serenità di un’esperienza immersiva nella natura. L’apertura è prevista per la fine di marzo e la fioritura durerà fino a metà aprile, a seconda delle condizioni climatiche.

Il Labirinto dei Tulipani di Villa Taranto (Piemonte)

Con l’arrivo della primavera, il Distretto Turistico dei Laghi si trasforma in un autentico paradiso floreale, e uno degli eventi più suggestivi è senza dubbio la Festa delle Bulbose presso i Giardini Botanici di Villa Taranto, a Pallanza (Verbania). Dal 22 marzo al 20 aprile, i visitatori potranno ammirare la straordinaria fioritura di oltre 80.000 bulbi, appartenenti a più di 70 specie diverse.

Tra queste, il tulipano è il vero protagonista, con le sue infinite sfumature di colore che tingono il celebre Labirinto dei Tulipani, un incantevole sentiero di circa 400 metri. Passeggiando tra i fiori, sarà possibile immergersi in un’esperienza sensoriale unica, avvolti da profumi intensi e colori mozzafiato, in un’ambientazione che celebra al meglio la bellezza della primavera piemontese.

Il Messer Tulipano al Castello di Pralormo (Piemonte)

Dal 29 marzo al 1 maggio 2025, il Castello di Pralormo, in Piemonte, ospiterà la venticinquesima edizione di Messer Tulipano, un evento che ha segnato la storia delle fioriture di tulipani in Italia. Con oltre 130.000 tulipani piantati ogni anno, il parco del Castello è una meraviglia che ha già incantato i visitatori per più di due decenni. La manifestazione si arricchirà quest’anno con varietà uniche, tra cui i tulipani viridiflora e parroquet, dalle forme e colori straordinari.

Inoltre, i visitatori potranno percorrere il bosco dei narcisi e partecipare a visite guidate che raccontano la storia affascinante del tulipano, dalle sue origini in Asia fino alla febbre del tulipano che colpì l’Olanda nel XVII secolo. Non mancheranno attività pensate per le famiglie, come il viale degli uccellini per i bambini e persino l’opportunità di fare picnic tra i fiori, circondati dal verde delle colline e dai ciliegi giapponesi in fiore (per un po’ di hanami italiano!). Durante il festival, infine, sarà possibile visitare anche l’interno del castello, con due itinerari che esplorano la vita quotidiana in un’antica dimora e l’affascinante Trenino del Conte, un impianto in miniatura che racconta la storia del castello attraverso paesaggi dipinti e modellini di treni.

Il Tuliparty (Piemonte)

Il più grande campo “you-pick” del Piemonte, Tuliparty, aprirà i battenti il 22 marzo 2025 a partire dalle 9:30, con 135.000 tulipani in 135 varietà. L’ingresso avrà un costo di soli 2,50 euro nei giorni feriali e di 5 euro nei weekend, con la possibilità di raccogliere fino a due tulipani, da portare a casa come ricordo.

Il Parco Ducale di Colorno (Emilia-Romagna)

Il Parco Ducale di Colorno, in Emilia-Romagna, è una meta ideale per chi vuole ammirare una fioritura di tulipani elegante e raffinata, praticamente “regale” come la vicina Reggia. La manifestazione annuale, che si svolge da metà marzo a fine aprile, trasforma questo parco storico in un giardino incantato, con varietà di tulipani che variano dal classico al più esotico.

Le varietà di tulipani all’interno del parco sono accompagnate da narcisi e giacinti, che completano la palette di colori e profumi che rendono questo parco un luogo unico da visitare in primavera.

Il Giardino di Tulipani di Castelnuovo Berardenga (Toscana)

In provincia di Siena, nel comune di Castelnuovo Berardenga, si trova uno dei giardini più affascinanti della Toscana, noto per la sua ampia varietà di tulipani: stiamo parlando del Giardino di Tulipani di Castelnuovo Berardenga, un luogo perfetto per chi cerca una combinazione di arte, natura e cultura.

La fioritura dei tulipani è prevista tra il 15 aprile e il 5 maggio e in questo periodo il giardino sarà aperto ai visitatori tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00. L’ingresso ha un costo di 8€ per gli adulti e 4€ per i bambini, con la possibilità di acquistare pacchetti che includono visite guidate e degustazioni di prodotti tipici locali. Per gli amanti del giardinaggio, inoltre, sono previsti percorsi tematici in cui è possibile conoscere le diverse varietà di tulipani e la loro storia. Durante la stagione, il giardino ospiterà anche eventi musicali e spettacoli dal vivo che renderanno la visita ancora più piacevole e coinvolgente.

I tulipani in Lombardia

Ad Arese, nel cuore del Parco delle Groane, Tulipani Italiani è il “you-pick” garden dedicato ai tulipani in Italia con 600.000 tulipani, anche quest’anno pronto a stupire i visitatori con un’esperienza unica. La riapertura avverrà il 19 marzo 2025, con ingresso gratuito fino al 25 marzo. La fioritura durerà circa sei settimane e il biglietto di ingresso permette di raccogliere due tulipani.

A Vimodrone, in provincia di Milano, i visitatori troveranno invece i Tulipani delle Meraviglie: 300.000 tulipani disposti a formare onde scenografiche, un campo dove i bambini e gli adulti potranno raccogliere i fiori e ammirare i colori vivaci. L’apertura è prevista per la fine di marzo (data da confermare). L’ingresso costa 5 euro e consente la raccolta di due tulipani.

Tulipania, situato a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, è invece un incantevole campo che ospita oltre 220.000 tulipani, trasformandosi ogni primavera in un luogo di meraviglia e scoperta. Nel 2025, l’esperienza sarà ancora più speciale grazie all’ingresso gratuito per tutti coloro che si registreranno alla TulipFidelity Card. Oltre alla possibilità di passeggiare tra i colori del tuli-labirinto, un vero e proprio mosaico fiorito, i visitatori potranno prendere parte a diverse attività immersive, come il laboratorio di apicoltura per conoscere il mondo delle api, i workshop floreali dedicati alla creazione di composizioni con i tulipani raccolti e il suggestivo Tunnel delle Aromatiche, un percorso tra piante profumate come lavanda, erba gatta e menta mojito.

Per chi desidera vivere un’esperienza ancora più rilassante, sarà possibile prenotare un picnic tra i fiori, scegliendo tra proposte gastronomiche pensate per esaltare i sapori della stagione. L’apertura è prevista per il 28 marzo 2025.

Sempre a Bergamo, nei pressi del Castello di Malpaga, il campo di tulipani di Maddi è pronto ad accogliere i visitatori con 120.000 fiori colorati. La modalità “you-pick” permette a tutti di raccogliere i propri tulipani preferiti. L’apertura è fissata per il 22 marzo, con laboratori per bambini e picnic tra i fiori.

Il Campo dei Fiori di Galbiate si trova in provincia di Lecco e offre la possibilità di unire una passeggiata tra i tulipani con una gita in bicicletta lungo il Lago di Annone. L’esperienza “you-pick” consente di raccogliere tulipani a partire dal 21 marzo 2025, con ingresso a pagamento (3 euro per 3 tulipani). La prenotazione è obbligatoria nei weekend.

Situato a Ornago, in provincia di Monza e Brianza, Shirin Tulipani è invece il luogo ideale dove vivere l’esperienza di raccogliere tulipani in un campo immerso nella natura. Il biglietto di ingresso costa 5 euro e consente di raccogliere 2 tulipani. L’apertura è prevista per fine marzo 2025 e l’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 5 anni.

I Tulipani del Lago di Bracciano (Lazio)

A solo un’ora da Roma, nel comune di Anguillara Sabazia, il campo di tulipani che si affaccia sul Lago di Bracciano rappresenta uno dei luoghi da non perdere per ammirare la fioritura primaverile. Per quest’anno, la stagione dei tulipani si estenderà dal 5 al 25 aprile, con aperture giornaliere dalle 10:00 alle 18:00. L’ingresso avrà un costo di 6€ per gli adulti e 3€ per i bambini al di sotto dei 12 anni. Il campo è pronto a offrire un’esperienza unica: oltre a passeggiare tra le file di tulipani, i visitatori potranno anche acquistare i fiori freschi direttamente sul posto.

Il Tulipark di Roma (Lazio)

Tulipark arriva nella capitale, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in un campo di tulipani ricco di colori. Oltre alla fioritura mozzafiato, il parco propone anche installazioni originali, come il gigante Klomp, il tradizionale zoccolo olandese. L’esperienza sarà un mix di natura e creatività, perfetta per famiglie e appassionati di fotografia. L’apertura del parco è fissata per il 18 marzo 2025 e si prospetta come una delle prime tappe del tour primaverile di Tulipark in Italia.

Tulipandia (Marche)

A Grottammare, nelle Marche, Tulipandia accoglie i visitatori con 110.000 tulipani pronti a colorare il paesaggio marchigiano. Anche qui, i visitatori potranno godere della modalità “you-pick” per raccogliere i propri fiori preferiti mentre ci si gode una passeggiata tra i colori vivaci del campo. L’ingresso è di 5 euro, con la possibilità di raccogliere due tulipani. L’apertura è prevista per il 24 marzo 2025.

I Tulipani di Puglia (Puglia)

Nella splendida Cascina Savino, vicino Foggia, i visitatori possono immergersi tra i colori e i profumi intensi di un campo di 100.000 tulipani, perfetto per una giornata immersi nella natura della Puglia. Oltre alla bellezza dei tulipani, il parco offre esperienze didattiche e ricreative per bambini, proponendosi come luogo ideale per tutta la famiglia. L’apertura è prevista per la fine di marzo 2025 e i visitatori potranno godere di un’esperienza educativa e rilassante in un ambiente naturale.

Il campo di Tulipani in Sardegna (Sardegna)

A Turri, nel sud della Sardegna, il parco di Tulipani in Sardegna offre una straordinaria esperienza immersiva tra le onde colorate dei tulipani: d’altronde, questo antico e caratteristico borgo sardo era già noto per i suoi tulipani. Il campo è aperto tutti i giorni fino alla fine di marzo ed è una meta ideale per chi cerca un’escursione primaverile fuori dalle rotte turistiche tradizionali. I bambini al di sotto dei 12 anni non pagano, motivo per cui questa idea di gita primaverile è perfetta per le famiglie.

Il Tulipark di Caltagirone (Sicilia)

Tulipark arriva anche in Sicilia, con un campo di tulipani a Caltagirone, famosa per la sua ceramica, che ha aperto lo scorso l’11 marzo 2025. Questo nuovo parco offre ai visitatori l’opportunità di ammirare una distesa di fiori colorati, in un’esperienza immersiva tra i tulipani.