Troppa folla per la fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria: scatta da oggi al 6 aprile il numero chiuso con prenotazione obbligatoria durante il weekend

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Fonte: iStock Persone in visita alla Reggia di Venaria durante la fioritura dei ciliegi.

​La fioritura dei ciliegi nei Giardini della Reggia di Venaria è un evento molto atteso ogni anno. Attira centinaia di visitatori desiderosi di ammirare questo spettacolo naturale e di immortalare foto ricordo. Vista la troppa folla, però, al fine di garantire un’esperienza piacevole e sicura per tutti, la Reggia ha introdotto l’accesso a numero chiuso e ha reso obbligatoria la prenotazione online per i giorni di maggiore affluenza. La scorsa domenica, infatti, i visitatori sono stati 25mila. Con gli ingressi contingentati, invece, si arriverà a massimo 10mila presenze.

Nuove modalità di accesso alla Reggia di Venaria per ammirare i ciliegi​

Lo scorso weekend la Reggia di Venaria è stata letteralmente presa d’assalto da troppi visitatori. 50mila persone – 25mila solo la domenica – sono arrivate all’ex residenza storica per ammirare e sognare di fronte a questa pazzesca fioritura di ciliegi. Una situazione inaspettata che ha fatto prendere un urgente provvedimento alla stessa residenza.

Il presidente e la direttrice delle Residenze Reali Sabaude, Michele Briamonte e Chiara Teolato, felici di questa ondata di persone giunte alla Reggia di Venaria per ammirarne il patrimonio culturale e partecipare alle attività nel verde, hanno affermato che non si aspettavano questa enorme affluenza. Ovviamente tutti si sono potuti godere la giornata a contatto con la natura ma, inevitabilmente, si sono formate delle code.

È stato introdotto così il numero chiuso durante la settimana, la prenotazione online obbligatoria per il weekend e il potenziamento del personale agli ingressi.

Quest’anno, i Giardini della Reggia di Venaria saranno aperti, in via straordinaria, fino a domenica 6 aprile 2025, con orario prolungato dalle 9:30 alle 20:00.

Fonte: iStock

Dall’1 aprile, durante ogni giornata, sarà consentito un tetto massimo di 10.000 ingressi. Questo permetterà a tutti di godere di questa magia in tranquillità e senza incorrere in assembramenti ingestibili. Il “pellegrinaggio rosa” sarà così sicuramente più piacevole per tutti. Si potranno scattare foto o girare video con più calma.

Data l’affluenza prevista per godere della fioritura dei ciliegi alla Reggia di Venaria è bene organizzare la propria visita, entro il 6 aprile, con anticipo e seguendo la nuova modalità di prenotazione. Si ricorda che l’apertura straordinaria dei Giardini è subordinata alla durata effettiva della fioritura dei ciliegi e che questa può variare in base alle condizioni climatiche. Pertanto è consigliabile consultare sempre il sito ufficiale della Reggia di Venaria per eventuali aggiornamenti prima di pianificare la visita.

Modalità di prenotazione per ammirare la fioritura

Per accedere ai Giardini della Reggia di Venaria durante i giorni di maggiore affluenza e quindi durante il weekend, è importante da oggi prenotare l’ingresso online. La prenotazione è obbligatoria per sabato 5 e domenica 6 aprile 2025. È possibile effettuare la prenotazione attraverso il sito ufficiale della Reggia di Venaria. Per gli altri giorni della settimana, invece, è stato introdotto il numero chiuso – massimo 10mila persone al giorno.

L’accesso agli spettacoli e alle attività organizzate durante la fioritura dei ciliegi è incluso nel biglietto d’ingresso ai Giardini e in tutti i biglietti del complesso della Reggia. Per partecipare invece agli aperitivi, ai pranzi a tema e agli eventi speciali, è necessaria una prenotazione tramite l’indirizzo email fornito sul sito ufficiale.