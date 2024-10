Alla scoperta di Épernay: un tuffo nello Champagne

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Fonte: iStock Vista panoramica su Épernay, in Francia

Esiste una cittadina immersa nelle vigne, tra luoghi storici pittoreschi, panorami suggestivi e degustazioni sofisticate in splendide cantine scavate nel gesso. Ci troviamo ad Épernay, la capitale dello champagne famosa in tutto il mondo. Una località attraversata dalla celebre Strada dello Champagne con numerose grandi aziende produttrici delle più celebri bollicine francesi.

Meritano sicuramente una visita le sue cantine aperte al pubblico e visitabili tutto l’anno, ma non solo. Épernay è anche un luogo dove storia e tradizioni si uniscono in un viaggio incredibile tra passato e presente. Il luogo ideale per la prossima fuga romantica o un weekend in compagnia e in famiglia esplorando i dintorni di Parigi e i sapori della Francia più elegante e lussuosa, tra vigneti secolari e dimore d’epoca.

Cosa vedere e cosa fare a Épernay

Affascinante cittadina di 23.000 abitanti, situata tra la Marne e Coteaux, a poco più di un’ora di treno da Parigi, Épernay racchiude in sé tutto il brio e l’eleganza dello champagne. Inserita in una fantastica cornice, è circondata da colline le cui pendici sono interamente ricoperte da rigogliosi vigneti impiegati per la produzione del famoso vino francese con le bollicine.

Nel vostro soggiorno a Épernay non può mancare una camminata lungo l’Avenue de Champagne alla scoperta delle più celebri cantine del mondo, ma anche un viaggio sensoriale nei musei o una visita al municipio. Ecco cosa non perdere nella capitale dello Champagne, una perla della Francia tutta da esplorare.

Fonte: Getty Images

L’Avenue de Champagne, tra le cantine più celebri

Partiamo dalla strada dello Champagne, nominata anche “viale più ricco del mondo”, che attraversa per un chilometro il cuore della cittadina. Qui spiccano le più importanti case di produzione e commercializzazione di vini di fama mondiale. Si tratta di sfarzosi edifici in stile rinascimentale o classico, palazzi storici del XIX secolo riccamente decorati e ben mantenuti, quelli che si affacciano lungo l’Avenue de Champagne di Épernay. Molti di questi ospitano eleganti hotel e le cantine più glamour e celebri al mondo. Alcuni esempi? Moët et Chandon, Château Perrier, Mercier, Comtesse Lafond, De Castellane, Esterlin e Perrier-Jouët.

Le loro gallerie lunghe 100 km sono state scavate nel gesso e proprio qui prendono vita e riposano milioni di bottiglie di champagne. Le visite sono aperte al pubblico e la guida accompagna gli ospiti in un percorso di degustazione che punta a coinvolgere tutti i sensi. Come da Moët et Chandon, fondata nel 174, nelle cui fastose sale passarono Napoleone, lo zar Alessandro I e altri grandi imperatori d’Europa. La cantina fu quella che tra le prime trasformò lo champagne nel prodotto iconico che noi oggi tutti conosciamo. Sebbene l’interno della maison non sia aperta al pubblico, è possibile partecipare a visite in cantina che si concludono con degustazioni di calici di Champagne.

Fonte: iStock

Il Museo del Vino Champagne a Château Perrier

Merita una visita anche il palazzo Château Perrier, un magnifico esempio di architettura francese dell’era tardo romantica. Durante la seconda guerra mondiale era un castello utilizzato come quartier generale dall’esercito, prima britannico, poi tedesco, per poi essere occupato dagli americani nel 1945. Fu poi convertito nella biblioteca e museo municipale di Épernay. Proprio qui sorge infatti il Musée du Vin de Champagne et de l’Archéologie Régionale, che espone più di 2.000 oggetti che ripercorrono la storia del vino di questa affascinante regione francese.

Quello lungo il museo del vino è un viaggio alla scoperta delle origini dello Champagne passando dai racconti della Belle Époque e delle donne (come Madame Clicquot e Madame Pommery) che gestivano con determinazione le aziende di famiglia. Sono esposti dipinti e fotografie, collezioni di bottiglie e bicchieri di design e tutti quegli attrezzi utili alla realizzazione delle più squisite bollicine francesi. Un’esperienza da non perdere durante il viaggio nella capitale dello Champagne.

Fonte: Getty Images

Tour sensoriale alla Pressoria della maison Pommery

Se state cercando qualcosa di originale da fare a Épernay, allora la Pressoria è il luogo giusto per voi. Tra le sale della maison Pommery questo progetto speciale promette di vivere l’esperienza di un viaggio sensoriale che coinvolge i 5 sensi per imparare tutto sul territorio Champagne e sul vino prodotto.

Chiunque può parteciparvi, dalle famiglie alle coppie e ai gruppi, dai neofiti agli intenditori: si tratta di una visita interattiva e giocosa. Si attraversano così costellazioni proiettate sul soffitto che rappresentano le colline e i borghi del territorio, per poi passare a sale in cui si sperimentano i profumi della terra argillosa e i suoni che dettano i ritmi di produzione del vino. Sala dopo sala si percepiscono con tutti i sensi gli elementi che portano alla realizzazione delle bottiglie dorate più celebri del mondo. Un percorso che termina in una terrazza con vista mozzafiato sui filari in cui è possibile degustare calici di champagne, oppure squisiti succhi d’uva (per minorenni o per chi non beve alcol).

Il municipio di Épernay e il suo splendido parco

Un altro edificio dal fascino unico è il municipio di Épernay, un ex palazzo del signor Auban-Moët, costruito nel 1858 e donato alla città nel 1919. All’interno della dimora si trovano diverse camere di lusso, tra cui sala matrimoni e la Sala Consiliare.

Il municipio di sorge al centro di un bellissimo parco progettato nel secolo scorso dai fratelli Bühler, creatori del Parc de la Tête d’Or a Lione. È un mix equilibrato tra stile francese, che spicca per la prospettiva regolare della scalinata e per le statue, e stile inglese, che emerge dai vari sentieri tortuosi, boschetti, laghetti e cascate presenti.

Fonte: iStock

La torre più alta di Épernay

Se salire per numerosi gradini (ben 237) non vi fa paura, allora merita una visita anche la Tour De Castellane, il punto più alto della cittadina con i suoi 66 metri. Da qui si può godere di un panorama mozzafiato sul centro storico e sulle distese di vigneti che rivestono le colline circostanti.

Si pensa che originariamente fosse un antico serbatoio d’acqua costruito tra il 1903 e il 1905 su progetto dell’architetto Marius Toudoire, colui che disegnò anche la Gare de Lyon a Parigi. Una particolarità sono le sue pareti, decorate con i nomi delle principali città del mondo e gli stemmi delle importanti città produttrici dei territori dello Champagne.

La chiesa di Notre-Dame a Épernay

Non solo Parigi e Reims, anche Épernay ha la sua chiesa di Notre-Dame. Si tratta di un edificio religioso del tutto somigliante a quella più celebre, con uno l’esterno ispirato al romanico e gli interni in stile neogotico. Costruita nel 1897, ha subito vari restauri in seguito ai gravi danni causati dai bombardamenti delle guerre. Con i suoi 86 metri di altezza, domina il paesaggio della cittadina.

Al suo interno sono conservate numerose opere d’arte, tra cui le vetrate di epoca rinascimentale, due dipinti (copie d’epoca) di Andrea Vaccaro risalenti al XVIII secolo e l’opera di Léonello Spada del XVII, e infine una statua di Notre-Dame del XII secolo, che si pensa possa essere un originale del Notre-Dame de Paris.

Nei dintorni di Épernay

Épernay è il luogo perfetto per concedersi una fuga dalla realtà, tra panorami suggestivi, degustazioni di bottiglie dai riflessi dorati, storia e antiche tradizioni. Una cittadina in grado di offrire stimoli e bellezza, ma anche relax. Non sono da meno i suoi dintorni, che regalano ai viaggiatori diversi itinerari alla scoperta delle bellezze nascoste della regione del vino più famosa al mondo.

Si parte da Aÿ, un villaggio immerso nella natura con una chiesa in stile gotico fiammeggiante e case tradizionali a graticcio, per passare a Mutigny e per Louvois, un castello appartenuto al ministro di Louis XIV, fino a raggiungere le seducenti cittadine di Bouzy e Ambonnay. Merita una sosta anche il piccolo borgo di Hautvillers, dove il tempo sembra essersi fermato e in cui graziose casette color pastello si susseguono fra vicoli e vigneti.

Épernay è circondata da altri bellissimi villaggi da visitare. Ad esempio, Pierry con le sue ville del XVIII secolo, Chavot e Brugny dove si trova un incantevole castello e Saint-Martin d’Ablois. A 30 chilometri dalla cittadina, inoltre, si può raggiungere comodamente Reims, chiamata anche la “città dei Re”: un gioiello ricco di storia, arte e cultura con la sua spettacolare cattedrale gotica e gli edifici antichi che portano con sé una storia tutta da raccontare.