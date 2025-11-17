Le “peggiori” destinazioni dove andare a sciare, secondo le recensioni

Non tutto luccica sulle piste da sci europee: secondo Tripadvisor, alcune delle più belle località sciistiche hanno problemi di costi, sovraffollamento e strutture

iStock
Vista sulla località sciistica italiana di Sestriere

Le Alpi restano il grande classico dell’inverno europeo: chilometri di piste, resort iconici, villaggi che sembrano usciti da un film natalizio. Eppure, dietro alle cartoline patinate, si nasconde una realtà meno incantata. Le destinazioni più famose attraggono enormi flussi turistici e, come spesso accade, più popolarità significa anche più critiche.

Tra affollamento, prezzi fuori scala e impianti che avrebbero decisamente bisogno di una rinfrescata, alcune località si sono conquistate la nomea di “peggiori” secondo le lamentele degli utenti su TripAdvisor. Non necessariamente posti da evitare, ma luoghi in cui sapere cosa aspettarsi può fare la differenza tra la settimana bianca perfetta e un’esperienza da dimenticare. Qui una panoramica delle località che spiccano, ma per motivi discutibili.

