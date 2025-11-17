Tra affollamento, prezzi fuori scala e impianti che avrebbero decisamente bisogno di una rinfrescata, alcune località si sono conquistate la nomea di “peggiori” secondo le lamentele degli utenti su TripAdvisor . Non necessariamente posti da evitare, ma luoghi in cui sapere cosa aspettarsi può fare la differenza tra la settimana bianca perfetta e un’esperienza da dimenticare. Qui una panoramica delle località che spiccano, ma per motivi discutibili.

Les Deux Alpes, Francia

Les Deux Alpes è uno dei comprensori più noti delle Alpi francesi, celebre per il suo ghiacciaio sciabile quasi tutto l’anno, la vita notturna e la scena freestyle fortissima. È il classico posto che gli sciatori sognano per le dimensioni e per il mix di adrenalina e atmosfera giovane. Eppure, secondo le recensioni, questa popolarità ha un prezzo: 100/100 come punteggio totale di lamentele, un record spinto soprattutto dall’eccesso di affluenza. Il problema non è la qualità delle piste, che rimane alta, ma la quantità di persone che cerca di godersele contemporaneamente. Code interminabili agli impianti, discese congestionate e un senso di “resort al limite della capacità” che rovina la magia. Il potenziale è enorme, ma chi arriva nelle settimane clou rischia di vivere un’esperienza più caotica che sportiva.

St. Anton am Arlberg, Austria

St. Anton è un vero monumento dello sci austriaco: il luogo dove è nato lo sci moderno, patria di piste magiche e di un après-ski fra i più celebri al mondo. Una località magnetica, elegante, con un’atmosfera internazionale che attira sciatori esperti da ogni continente. Eppure, come raccontano le recensioni, questa sua identità irresistibile ha portato St. Anton a soffrire quello che molti definiscono “eccesso di successo”. Quasi la metà delle lamentele (48.8%) parla di sovraffollamento, con piste intasate e impianti presi d’assalto. Il resto riguarda i costi, spesso percepiti come alti persino per gli standard austriaci. Una destinazione spettacolare, certo, ma sempre più impegnativa da vivere serenamente.

Sestriere, Italia

Cuore della Via Lattea, simbolo dello sci piemontese e località olimpica del 2006, Sestriere è da decenni una delle mete più amate dagli sciatori italiani. Paesaggi dolci, altezza perfetta e un comprensorio vastissimo sono i suoi assi nella manica. Eppure, dalle recensioni emerge un ritornello ricorrente: imposti datati e collegamenti non all’altezza del suo nome. Il punteggio di 68.39 riflette la percezione di seggiovie lente, struttura generale un po’ trascurata e una modernizzazione che procede con lentezza. Il fascino c’è, il terreno è eccellente, ma molti sciatori lamentano una distanza crescente tra Sestriere e i grandi resort europei più aggiornati.

Davos-Klosters, Svizzera

Davos è una delle località più eleganti e “importanti” delle Alpi, sede del World Economic Forum, perfetta in ogni dettaglio e dotata di servizi impeccabili. Il paesaggio è straordinario, le piste sono curate e la qualità svizzera si vede in ogni aspetto dell’organizzazione. Eppure, chi arriva convinto di vivere un’esperienza premium spesso rimane sorpreso da un’altra caratteristica: il prezzo. Ben il 91.7% delle lamentele riguarda i costi, descritti come spropositati. Dagli skipass agli hotel, passando per ristoranti e noleggi, tutto è posizionato nella fascia più alta possibile. Un paradiso per chi non bada a spese, un incubo per chi pensa di concedersi una settimana bianca “normale”.

Mayrhofen, Austria

Mayrhofen è una delle località più storiche del Tirolo: amata per la sua atmosfera tradizionale, per le piste tecniche come la celebre Harakiri e per un après-ski sempre vivace. È il classico resort “per tutti”, dalla famiglia allo sciatore esperto.

Eppure proprio questa accessibilità, unita a una fama che cresce ogni anno, ha prodotto un effetto collaterale evidente nelle recensioni: caos, in ogni forma.

Il 78.9% delle lamentele parla di navette strapiene, strade congestionate, impianti sovraccarichi e un livello di affollamento che rende la giornata sciistica più stancante di quanto dovrebbe. Una località bellissima, ma che in alta stagione rischia di sembrare una metropoli travestita da villaggio alpino.