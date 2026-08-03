Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Il Kenya è una buona idea per luoghi dove festeggiare il compleanno ad agosto

Gli amanti dei viaggi amano spegnere le candeline in vacanza, che sia in spiaggia, durante un trekking o in una location luxury e chi è nato ad agosto ha il vantaggio di essere proprio nel clou dell’estate, con giornate lunghissime e tantissime opportunità tra mete ed eventi.

Sicuramente è anche uno dei periodi più richiesti dell’anno, ma scegliendo la meta giusta (e magari sfruttando le offerte last minute) potrai trasformare il compleanno in un ricordo molto più emozionante di qualsiasi regalo impacchettato. Ecco dove festeggiare il compleanno se compi gli anni ad agosto.

Perché fare birthday trip per chi compie gli anni ad agosto

Nell’era del consumismo dove vengono regalati soprattutto oggetti che vengono spesso dimenticati una buona idea alternativa è il birthday trip: amici stretti, fidanzati e familiari spesso propongono buoni, oppure prenotano direttamente un weekend per poter staccare la spina e trascorrere momenti insieme. Dopotutto non c’è niente di meglio che passare delle giornate con chi si ama davvero, questo è il regalo più prezioso di tutti!

Le opportunità? Tantissime. Si spazia da cene con vista a escursioni all’alba in barca, aperitivi con vista o soggiorni in strutture speciali. Essendo però agosto in altissima stagione, per poter tenere a bada il budget l’unica opzione è muoversi in anticipo… oppure scommettere tutto sui last minute.

Dove andare in vacanza se compi gli anni ad agosto

Chi sogna di partire ad agosto per il proprio compleanno ha l’imbarazzo della scelta. Restando in Italia, una buona idea è sicuramente la Sardegna, per esempio si potrebbe puntare sull’area di Carloforte dove saline, spiagge e piccoli porti regalano un’atmosfera autentica e meno affollata delle aree mondane più battute.

Altro gioiello? Le Marche, con il Conero, i borghi e la natura ha tantissimo da offrire e da lì si possono visitare senza troppa strada Ascoli Piceno e le Grotte di Frasassi.

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In Europa una buona opzione è Madeira che incanta con paesaggi vulcanici, sentieri lungo le levadas e piscine naturali fino alle animate serate a Funchal. Oppure si potrebbe puntare su capitali fresche come Helsinki dove alternare parchi, gite in battello e passeggiate tra foreste e coste baltiche.

Allontanandosi di più, con il passaporto alla mano, una buona meta è il Kenya: un incanto con un safari nel Masai Mara dove fare avvistamenti unici e immergersi poi nella cultura Masai. Per i più avventurosi amanti dell’outdoor ci sono invece le Rockies canaesi perfette per organizzare un viaggio on the road tra Banff, Jasper, laghi e sentieri panoramici.

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Ovviamente non possiamo non proporre Bali, nonostante ci sia un vero boom di turisti è anche uno dei momenti migliori per scoprire la meta godendosi spiagge, risaie, templi e surf. Per un compleanno indimenticabile una buona opzione è mixare soste a Ubud e sulla costa.

Quale destinazione scegliere per un birthday trip ad agosto? Il segreto è valutare mete che possano piacere al festeggiato e che siano in linea con la sua personalità… aggiungere qualche attività in loco è la vera ciliegina sulla torta.