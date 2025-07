Quali sono le spiagge del Conero raggiungibili comodamente in auto e come fare: da quella di Portonovo alla famosa Spiaggia Urbani

iStock Baia di Portonovo nelle Marche

Dalla spiaggia di Portonovo fino alle baie che consentono di fare un tuffo dove l’acqua è più blu, abbiamo deciso di suggerire le spiagge del Conero raggiungibili in auto. Perché, sì, molte possono essere raggiunte solo tramite dei sentieri da percorrere a piedi o in alternativa via mare. Se abbiamo quindi prenotato una vacanza nelle Marche e non vediamo l’ora di scoprire il bel mare del Conero, ma raggiungendolo comodamente con il nostro veicolo, ecco quali sono le spiagge da non perdere.

Spiaggia di Portonovo

È di certo una delle più rinomate e peculiari del territorio: conosciuta anche con il nome di Baia di Portonovo o Baia Verde, si trova proprio in un punto nevralgico del Parco del Conero. Per quanto sia lontana dalle strade trafficate, questa spiaggia si può raggiungere in auto: sono inoltre presenti diversi stabilimenti balneari, anche con ristorante.

Molti scelgono di trascorrere una giornata qui proprio per la bellezza della sua spiaggia così come i servizi: oltre a poter andare con la nostra auto abbiamo l’opportunità di usare anche i mezzi. Questa oasi di verde e di azzurro ci attende per una giornata da trascorrere sotto il sole delle Marche. Il vantaggio è la presenza di ristoranti che consentono di fare una sosta a pranzo provando le specialità del luogo, tra cui i moscioli, ovvero le cozze tipiche del Conero.

Spiaggia La Vela

iStock

Meravigliosa è la spiaggia La Vela che si raggiunge in auto imboccando la strada provinciale del Conero con direzione Portonovo. La strada è quella che scende lungo il fianco del Monte: sono presenti dei posti auto ma sono limitati, quindi consigliamo assolutamente di raggiungerla alle prime ore del mattino in modo tale da trovare dove parcheggiare il nostro veicolo e godersi il resto della giornata. Nel caso in cui la strada fosse chiusa al traffico, in ogni caso spesso mettono a disposizione dei bus navetta per raggiungerla. La spiaggia La Vela si trova precisamente al lato sud della Baia di Portonovo, dopo la chiesetta di Santa Maria di Portonovo.

A cosa deve il suo nome tanto particolare? Alla presenza di uno scoglio a forma di vela. Molti si tuffano proprio da qui, ma ci raccomandiamo di evitare di farlo soprattutto se non si è allenati: è in ogni caso un’esperienza che di solito fanno i local, in quanto si tende a scivolare. Il mare è meraviglioso, di colore turchese e cobalto, ed è inoltre suddivisa in due calette. Un punto molto importante da sottolineare è che non sono presenti strutture, quindi meglio portare con noi tutto il necessario per affrontare una giornata di mare sulla ghiaia (c’è anche un punto di spiaggia con sassi più grandi).

Spiaggia Urbani

iStock

Per raggiungere la spiaggia Urbani della Riviera del Conero abbiamo due opzioni a disposizione: la prima è andare in auto o in alternativa con il bus navetta. È bene sottolineare che la Riviera delle Marche, durante la stagione estiva, spesso chiude le strade che portano alle spiagge più belle del territorio proprio per evitare overtourism e perché non stiamo parlando di un territorio sconfinato. In questo modo si evitano lunghe ore in auto per cercare parcheggio.

Tuttavia la spiaggia Urbani a Sirolo, tra i borghi più belli delle Marche, si può raggiungere in auto: come per altri luoghi, ci raccomandiamo di raggiungere assolutamente questo posto alle prime luci del mattino. Come sottolineato, non sono disponibili tantissimi parcheggi: anzi, c’è una zona riservata per i motorini. Si raggiunge mediante una strada asfaltata a tornanti che costeggia proprio Sirolo e scende fino al Conero. Questa spiaggia si può raggiungere anche a piedi dal centro del borgo.

È un territorio incontaminato, tra le spiagge più famose e belle della Riviera del Conero anche per la presenza della Grotta Urbani, che è una cavità naturale che la rende ancora più peculiare. La buona notizia è che questa spiaggia è attrezzata con stabilimenti balneari e, nelle sue vicinanze, proprio a pochi minuti, sono presenti diversi ristoranti.

È meglio in ogni caso non arrivare troppo tardi poiché si riempie facilmente. Un’altra cosa da sapere è che, proprio in virtù della sua posizione, in questa spiaggia l’ombra arriva già poco dopo il pomeriggio: quindi, sì, meglio raggiungerla al mattino presto.

Spiaggia di Numana Bassa e Marcelli

Tra le spiagge raggiungibili in auto nella Riviera del Conero troviamo tutte quelle del territorio di Numana Bassa fino a Marcelli. In effetti questo territorio è ideale per famiglie in viaggio con i bambini, in quanto parliamo di un tratto molto attrezzato con diversi stabilimenti balneari oltre ai classici bar, servizi e ristoranti. Ci troviamo di fronte a una spiaggia composta da ghiaia fine e a pochi chilometri si trova proprio il lungomare di Marcelli.

Come arrivare alla spiaggia di Numana Bassa? Il modo migliore per farlo è mediante l’auto, anche perché è presente più di un parcheggio, sia nel porto turistico quanto lungo la strada. In alternativa si può raggiungere anche con il bus: il luogo è servito dalle principali località del Conero.

La spiaggia di Porto Recanati

iStock

Per chi ama trascorrere una giornata al mare con stabilimenti balneari super attrezzati ed è alla ricerca di una spiaggia da raggiungere comodamente in auto, Porto Recanati è di certo un enorme punto di riferimento: questo borgo di pescatori è uno dei simboli della Riviera del Conero. Per fortuna la sua spiaggia è ben servita ed è inoltre disponibile un ampio parcheggio dove poter lasciare il proprio veicolo. In effetti è tra i tratti costieri meglio attrezzati, con stabilimenti balneari colorati e la magnifica pineta, oltre ad avere una vista privilegiata sul Monte Conero. Sono inoltre presenti numerosi ristoranti dove fermarsi per provare i prodotti tipici e i piatti locali.

Conosciuta con il nome di salotto sul mare, questo antico borgo di pescatori dispone di 8 km di costa: da tempo è stato insignito del prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che indica la qualità dei servizi e delle acque di balneazione. Per raggiungere invece le altre spiagge della Riviera del Conero, conviene informarsi: per esempio, quella delle Due Sorelle è raggiungibile solo via mare, con corse giornaliere gestite dai traghetti del porto di Numana.