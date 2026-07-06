Seixal Beach di Madeira, l’angolo di paradiso di sabbia nera è un incanto

Scopri Seixal Beach, la celebre spiaggia di sabbia nera di Madeira, famosa per il suo paesaggio vulcanico sull'oceano conquista tutti

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Pubblicato:

Chiedi a SiViaggia

Seixal Beach di Madeira, l’angolo di paradiso di sabbia nera è un incanto
iStock
Sabbia nera e maree, la Seixal Beach di Madeira
Quali sono le attrazioni a Madeira? Come arrivare a Seixal Beach? Quale è il periodo migliore per visitare Madeira?

Ci sono delle meraviglie che meritano di essere scoperte e alcuni premi aiutano a conoscerle: è stato il caso della Seixal Beach di Madeira entrata nel 2026 all’interno della classifica delle 50 spiagge più belle d’Europa conquistando il 23° posto. Il risultato non è affatto da trascurare e attira l’attenzione su questa meraviglia scura del Portogallo. Chi conosce Madeira, però, non si stupisce più di tanto. Seixal è da anni un piccolo segreto custodito gelosamente da chi ama l’isola più per la sua natura selvaggia che per le spiagge da cartolina. Sabbia nera vulcanica, scogliere a picco sull’Atlantico e un paesaggio che qualcuno, non a torto, ha paragonato alle Hawaii. Ecco cosa sapere prima di partire.

La spiaggia nera di Seixal Beach

Il tratto di arenile è conosciuto anche con i nomi di Praia do Cais do Seixal o Praia do Porto do Seixal, e la sua identità è tutta racchiusa in quella sabbia scurissima, composta da minuscoli frammenti di basalto vulcanico. Con la bassa marea la sabbia si asciuga e il nero tende a diventare più tenue. Totalmente di sabbia, fa emergere alcune rocce scure lungo la battigia nei periodi di bassa marea. La spiaggia è comunque piccola e raccolta e quando il livello del mare si alza si riduce ulteriormente.

Alba sulla Seixal Beach di Madeira
iStock
L’alba sulla Seixal Beach di Madeira

Cosa rende questo luogo davvero speciale? Sicuramente la piccola cascata che scende dalle scogliere fino a quasi sfiorare la sabbia prima di entrare in mare. Certamente non è la cascata più scenografica di tutta Madeira ma in questo contesto ha il suo fascino. L’attenzione è tutta verso l’acqua, pulita e rinfrescante. Grazie all’orientamento verso est è il posto top dove osservare l’alba con la luce che accende in modo progressivo le pareti rigogliose di vegetazione a contrasto con la sabbia nera. All’interno della baia il mare è tendenzialmente calmo ma soggetto alle maree; per questo dal 2023 è stata attivata la sorveglianza durante la stagione estiva.

Accanto alla spiaggia sorge il Clube Naval do Seixal, con la sua piscina di acqua di mare, docce, servizi igienici e un piccolo ristorante. Chi ama il mare in movimento può anche provare lezioni di surf, bodyboard o il noleggio di kayak e paddleboard per esplorare la costa da un’altra prospettiva.

Seixal Beach, la spiaggia di Madeira
iStock
La splendida Seixal Beach di Madeira

Dove si trova Seixal Beach e come raggiungerla

Seixal si trova sulla costa nord-occidentale di Madeira, un’area meno battuta rispetto a Funchal ma sempre più apprezzata da chi cerca panorami autentici. Da Funchal la distanza in auto è di circa 45 minuti, mentre da Porto Moniz bastano appena 15 minuti. Il modo più semplice per visitare questa meraviglia del Portogallo è usare l’auto; esistono anche dei tour organizzati e mezzi pubblici ma gli orari potrebbero non essere altrettanto comodi.

Un consiglio utile soprattutto in alta stagione: presentarsi presto al mattino. Non solo per trovare più facilmente parcheggio nelle aree libere ma non troppo capienti della zona, ma anche perché è in quelle prime ore di luce che Seixal regala il meglio di sé, tra sabbia nera che sembra ancora più intensa e scogliere che si stagliano contro un cielo appena acceso.

Le piscine di Seixal Beach
iStock
Seixal Beach è un incanto

Mare SpiaggePortogallo