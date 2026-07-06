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iStock Sabbia nera e maree, la Seixal Beach di Madeira

Ci sono delle meraviglie che meritano di essere scoperte e alcuni premi aiutano a conoscerle: è stato il caso della Seixal Beach di Madeira entrata nel 2026 all’interno della classifica delle 50 spiagge più belle d’Europa conquistando il 23° posto. Il risultato non è affatto da trascurare e attira l’attenzione su questa meraviglia scura del Portogallo. Chi conosce Madeira, però, non si stupisce più di tanto. Seixal è da anni un piccolo segreto custodito gelosamente da chi ama l’isola più per la sua natura selvaggia che per le spiagge da cartolina. Sabbia nera vulcanica, scogliere a picco sull’Atlantico e un paesaggio che qualcuno, non a torto, ha paragonato alle Hawaii. Ecco cosa sapere prima di partire.

La spiaggia nera di Seixal Beach

Il tratto di arenile è conosciuto anche con i nomi di Praia do Cais do Seixal o Praia do Porto do Seixal, e la sua identità è tutta racchiusa in quella sabbia scurissima, composta da minuscoli frammenti di basalto vulcanico. Con la bassa marea la sabbia si asciuga e il nero tende a diventare più tenue. Totalmente di sabbia, fa emergere alcune rocce scure lungo la battigia nei periodi di bassa marea. La spiaggia è comunque piccola e raccolta e quando il livello del mare si alza si riduce ulteriormente.

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Cosa rende questo luogo davvero speciale? Sicuramente la piccola cascata che scende dalle scogliere fino a quasi sfiorare la sabbia prima di entrare in mare. Certamente non è la cascata più scenografica di tutta Madeira ma in questo contesto ha il suo fascino. L’attenzione è tutta verso l’acqua, pulita e rinfrescante. Grazie all’orientamento verso est è il posto top dove osservare l’alba con la luce che accende in modo progressivo le pareti rigogliose di vegetazione a contrasto con la sabbia nera. All’interno della baia il mare è tendenzialmente calmo ma soggetto alle maree; per questo dal 2023 è stata attivata la sorveglianza durante la stagione estiva.

Accanto alla spiaggia sorge il Clube Naval do Seixal, con la sua piscina di acqua di mare, docce, servizi igienici e un piccolo ristorante. Chi ama il mare in movimento può anche provare lezioni di surf, bodyboard o il noleggio di kayak e paddleboard per esplorare la costa da un’altra prospettiva.

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Dove si trova Seixal Beach e come raggiungerla

Seixal si trova sulla costa nord-occidentale di Madeira, un’area meno battuta rispetto a Funchal ma sempre più apprezzata da chi cerca panorami autentici. Da Funchal la distanza in auto è di circa 45 minuti, mentre da Porto Moniz bastano appena 15 minuti. Il modo più semplice per visitare questa meraviglia del Portogallo è usare l’auto; esistono anche dei tour organizzati e mezzi pubblici ma gli orari potrebbero non essere altrettanto comodi.

Un consiglio utile soprattutto in alta stagione: presentarsi presto al mattino. Non solo per trovare più facilmente parcheggio nelle aree libere ma non troppo capienti della zona, ma anche perché è in quelle prime ore di luce che Seixal regala il meglio di sé, tra sabbia nera che sembra ancora più intensa e scogliere che si stagliano contro un cielo appena acceso.