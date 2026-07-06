iStock Kythira è un'isola greca segreta da scoprire

Se ancora non avete prenotato le ferie estive è il momento di rimediare: se state cercando dove andare ad agosto nel Mediterraneo per godervi mare, spiagge e sole, ecco alcune meraviglie che abbiamo selezionato apposta per voi e che sono meno battute dai turisti. Preparate valigia e crema solare, ecco le nostre mete preferite.

Karpathos, Grecia

Karpathos è una chicca segreta della Grecia tra Creta e Rodi. Pur trovandosi tra loro due, non gli somiglia e spicca per un carattere suo decisamente più selvaggio. Tra i punti di interesse c’è il villaggio di Olympos che domina la montagna da un crinale e conserva costumi tradizionali e un dialetto studiato da linguisti europei.

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Le spiagge, però, restano la vera sorpresa. Kyra Panagia ha una chiesetta bianca proprio sulla sabbia, Apella è incastonata tra le rocce e si raggiunge scendendo una scaletta piuttosto ripida, Achata è piccola e anche nel periodo di Ferragosto non è affollatissima. Se amate il vento forte, Karpathos è tra i paradisi europei del windsurf e del kitesurf, soprattutto nella zona di Afiartis dove le raffiche non mancano mai. Sceglietela se cercate una Grecia meno patinata, quella che non finisce sulle cartoline, ma che poi non riuscite più a dimenticare.

Kythira, Grecia

Kythira è un’isola particolare, sospesa tra il Peloponneso e Creta, troppo defilata per essere presa d’assalto e questo, ad agosto, è già una piccola benedizione. Con un mood un po’ più malinconico, porta dritti alla scoperta di villaggi bianchi con torri veneziane e cascate suggestive come quella di Neraida. La spiaggia di Kaladi, con i suoi scogli a picco e l’acqua turchese, è uno di quei posti che sembrano ritoccati con un filtro e invece sono reali, tali e quali. Fatevi anche un giro a Chora, il capoluogo, con il castello che guarda l’Egeo e le stradine bianche che la sera profumano di gelsomino. Cerigo (questo il nome in italiano) va scelta da chi vuole un agosto lento, senza vita notturna sfrenata, con tramonti che da soli valgono il viaggio.

Lastovo, Croazia

Lastovo è tra le isole meno battute della Dalmazia e proprio per questo resta uno dei segreti meglio custoditi del Mediterraneo. Fa parte di un parco naturale che protegge quarantaquattro isolotti minori, un arcipelago in miniatura tutto da esplorare in barca o in kayak, remo dopo remo. Il paese di Lastovo, con le case che si arrampicano sulla collina e i comignoli a forma di corona, è tra i borghi più fotogenici di tutta la Croazia. Le calette come Skrivena Luka meritano una giornata intera senza fretta. Sceglietela se volete unire mare cristallino e silenzio vero, quello che in Croazia ormai si trova solo qui.

Vis, Croazia

Vis è diventata famosa per un motivo preciso: qui hanno girato Mamma Mia! Ci Risiamo, e da allora l’isola si è ritagliata un posto tutto suo tra le mete cult dell’Adriatico. Ma Vis non è solo location cinematografica, è anche la Grotta Blu di Biševo, dove la luce che filtra dall’acqua colora tutto di un azzurro quasi innaturale. La spiaggia di Stiniva, chiusa tra due pareti di roccia e raggiungibile solo via mare o con un sentiero ripido, è considerata tra le più belle d’Europa, e a ragione. Il paese di Komiža, con il porto pieno di barche da pesca, resta genuino nonostante la fama crescente degli ultimi anni. Andateci se cercate un mare da film senza rinunciare all’anima di un’isola vera.

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Isola del Giglio, Italia

Per chi vuole restare in Italia c’è una chicca: il Giglio, a largo delle coste toscane, è un’ottima alternativa all’Elba. Con spiagge di sabbia chiara e mare trasparente, è una vera cartolina. Vale però la pena esplorare anche Giglio Castello, il borgo medievale in cima al monte, con vicoli stretti e una vista che nelle giornate limpide arriva fino alla costa toscana. Per chi ama camminare ci sono sentieri che costeggiano l’isola intera, tra macchia mediterranea e scorci sul mare che tolgono il fiato. Sceglietelo se volete l’Italia più autentica, quella che ad agosto profuma ancora di pino marittimo e non solo di crema solare.

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Pantelleria, Italia

Pantelleria è una meraviglia italiana che sta ottenendo sempre più interesse da parte dei viaggiatori. Non ha spiagge di sabbia bianca, ha qualcosa di più raro, rocce vulcaniche nere, il Lago di Venere con le sue acque termali naturali, i dammusi che punteggiano il paesaggio come piccole fortezze bianche. Cala Levante e l’arco dell’elefante, formazione di roccia lavica scolpita dal mare nei millenni, restano tra le immagini simbolo dell’isola. Qui si viene anche per mangiare bene: il cappero di Pantelleria è famoso in tutto il mondo e il passito, dolce e denso, chiude ogni cena in bellezza. Sceglietela se cercate un’isola con carattere forte, selvaggia, mai banale.

Tabarka, Tunisia

Tabarka è una pittoresca città costiera della Tunisia, famosa per il suo mare cristallino e i caratteristici faraglioni. Da visitare il forte genovese di Tabarka, che offre una splendida vista sulla costa. Chiaramente meritano attenzione il porto e le spiagge oltre al legame con la musica; pochi sanno che proprio qui si svolge uno dei festival più importanti di jazz. Da qui si può organizzare una gita in giornata per La Galite, un piccolo arcipelago al largo della costa tunisina, quasi disabitato e protetto come riserva naturale. Ci si arriva solo tramite transfer con charter e imbarcazioni autorizzate e non esistono vere strutture turistiche… proprio questo la rende perfetta per chi cerca privacy e relax.

Bonifacio – Corsica, Francia

A chiudere la selezione ci pensa la Corsica, l’isola francese a due passi dall’Italia e facile da raggiungere grazie ai tantissimi collegamenti in traghetto. Bonifacio, arroccata sulle scogliere bianche a picco sul mare, va vista almeno una volta al tramonto, quando le case sembrano sospese nel vuoto. Se avete tempo, spingetevi anche verso l’interno, tra le calanche di Piana e i villaggi di montagna dove il tempo scorre a un ritmo tutto diverso. Sceglietela se ad agosto volete un po’ di tutto insieme: mare, natura, buona cucina e un’atmosfera metà francese e metà mediterranea.