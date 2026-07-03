iStock Vista aerea della spiaggia e dell'isolotto di Tuerredda

Teulada è una delle destinazioni più affascinanti della Sardegna meridionale, un luogo dove la natura domina il paesaggio e il mare regala scorci da cartolina. Chi sceglie questa località per le vacanze trova spiagge spettacolari, acque trasparenti e un territorio ancora autentico, ideale sia per chi vuole rilassarsi sia per chi ama le attività outdoor come escursioni e snorkeling. Tra baie incontaminate e panorami mozzafiato, Teulada rappresenta una tappa imperdibile per chi vuole scoprire il volto più selvaggio della Sardegna.

Le spiagge di Teulada: un paradiso tra sabbia dorata e mare cristallino

Nel 2026 il comune di Teulada ha conquistato la prestigiosa Bandiera Blu, un riconoscimento che premia la qualità delle acque, i servizi e l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il litorale di Teulada è caratterizzato da una straordinaria varietà di spiagge, ciascuna con caratteristiche uniche. Dalle lunghe distese di sabbia alle calette più riservate, il mare qui assume incredibili sfumature di azzurro e ricorda gli scenari tropicali.

Oltre alle spiagge, il territorio è ricco di sentieri immersi nella macchia mediterranea, punti panoramici dove scattare incredibili foto ricordo e angoli naturali perfetti per chi ama esplorare la costa e vivere una vacanza attiva in mezzo al verde. Alle spalle del litorale si estendono infatti paesaggi naturali di grande fascino, come la foresta di Gutturu Mannu con i suoi lecci e le sughere secolari e le grotte di Punta Sebera (spettacolari cavità sotterranee).

Nei dintorni si possono organizzare tantissime escursioni in barca per raggiungere baie nascoste e osservare il litorale da una prospettiva privilegiata. In alternativa ci si può dedicare ad attività come snorkeling e immersioni grazie alla straordinaria limpidezza delle acque.

Spiaggia di Tuerredda

Considerata una delle dieci spiagge più belle della Sardegna, Tuerredda conquista immediatamente per la sabbia bianca e finissima e per il fondale basso, perfetto anche per le famiglie con bambini. Le sue acque calme e trasparenti invitano a lunghe nuotate. A circa 150 metri dalla riva è presente un piccolo isolotto che può tranquillamente essere raggiunto a nuoto nelle giornate di mare tranquillo.

Porto Tramatzu

Porto Tramatzu è una spiaggia ampia e luminosa, famosa per il contrasto tra il blu intenso del mare e il verde della macchia mediterranea che la circonda. Grazie al limpido fondale che degrada dolcemente, è una delle mete più frequentate durante la stagione estiva e rappresenta un’ottima scelta per chi predilige sabbia bianca e sottile.

Cala Zafferano

Tra le baie più suggestive della costa di Teulada spicca Cala Zafferano, una perla dal fascino incontaminato. Le sue acque cristalline e i colori spettacolari la rendono una delle località più fotografate del sud della Sardegna. L’accesso è regolamentato poiché l’area ricade in una zona militare, ma è accessibile via mare a luglio e agosto.

Campionna, Piscinnì e Sa Canna

Le spiagge di Campionna, Piscinnì – enclave di Domus de Maria in territorio teuladino – e Sa Canna sono mete apprezzate dagli appassionati di immersioni e snorkeling grazie ai meravigliosi fondali ricchi di vita marina e alla limpidezza delle acque.

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Capo Malfatano e S’Ottixeddu

Le cale di Capo Malfatano, dominate da un’antica torre spagnola e da uno stagno costiero, erano già utilizzate come approdo dai Fenici nel VI secolo a.C. Poco distante da Porto Tramatzu, si trova S’Ottixeddu, conosciuta anche come “spiaggia degli Americani”, accessibile a numero chiuso durante l’estate.

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Is Arenas Biancas

Nella parte meridionale di Porto Pino a nord-ovest si estende is Arenas Biancas, celebre per le sue spettacolari dune di sabbia bianca. L’accesso avviene attraverso una strada interna al poligono e regala uno degli scenari più iconici della Sardegna.

Il borgo di Teulada tra tradizioni, storia e archeologia

Il centro storico è un intreccio di vicoli che conducono a piazze impreziosite dalle opere del simposio artistico internazionale Scultura e Pietra. Qui si conservano vive le tradizioni artigiane, tra ricami di abiti, tappeti, ceramiche, lavorazioni del sughero e della pelle. Da visitare la parrocchiale della Beata Vergine del Carmelo, risalente al XVII secolo, con il suo museo d’arte, la seicentesca Casa Baronale dei Sanjust e la chiesa tardo-gotica di San Francesco.

Il centro abitato conserva il fascino dei piccoli borghi sardi, con piazze tranquille, edifici storici e ristoranti dove assaporare l’ottima cucina locale, famosa per i piatti a base di pesce fresco e per le specialità della tradizione isolana. Visitare Teulada significa quindi fare un viaggio nel viaggio tra natura, mare e cultura, in una delle località che meglio rappresentano l’eccellenza del turismo balneare della Sardegna.

Durante l’anno il borgo ospita numerosi eventi, dalla festa patronale di metà luglio alla tradizionale Sagra del Pescatore con processione a mare, degustazioni e tantissimo intrattenimento, fino alla rassegna musicale di strumenti folk Su Sonatori e alla sagra di pane e formaggio in agosto.

Nei dintorni meritano una visita il santuario campestre di Sant’Isidoro, le torri costiere, come quella del Budello, costruite contro le incursioni piratesche, i resti dei nuraghi (come sa Perdaia), il tophet fenicio dell’isolotto di Tuerredda, il porto sommerso di Melqart e gli antichi siti minerari del Sulcis, testimonianza dell’importante passato estrattivo del territorio.

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Dove si trova Teulada e come raggiungerla

Teulada si trova nella parte sud-occidentale della Sardegna, in provincia di Sulcis Iglesiente (SU), affacciata sullo spettacolare tratto costiero del basso Sulcis. Il paese dista circa 65 chilometri dal capoluogo (Cagliari) ed è facilmente raggiungibile in auto in circa 1 ora e 10 minuti percorrendo la Strada Statale 195, una strada panoramica detta anche Sulcitana che offre splendide viste sul mare.

Raggiungere Teulada dall’Italia è semplice. Chi arriva in aereo può atterrare all’aeroporto di Cagliari-Elmas, il principale scalo della Sardegna meridionale, collegato tutto l’anno con numerose città italiane come Roma, Milano, Napoli, Bologna, Pisa e Verona. Dall’aeroporto è possibile proseguire con auto a noleggio percorrendo la Strada Statale 195.

In alternativa, si può raggiungere l’isola in traghetto dai porti di Civitavecchia, Napoli o Palermo con arrivo a Cagliari. Una volta sbarcati, basta seguire la SS195 in direzione Pula e Teulada per arrivare comodamente alla destinazione.

L’auto resta il mezzo più consigliato per esplorare il territorio e raggiungere le numerose spiagge e calette disseminate lungo la costa di Teulada.