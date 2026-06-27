In questo paradiso caraibico della Corsica, la sabbia bianca e finissima incontra acque turchesi e cristalline, incorniciate da una profumata pineta

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La caraibica spiaggia di Palombaggia

I 1.000 chilometri di costa incontaminata della Corsica racchiudono alcune delle spiagge più spettacolari d’Europa. Una di queste è la spiaggia Palombaggia, l’archetipo della spiaggia paradisiaca dove la sabbia bianca e finissima incontra acque turchesi e cristalline, incorniciata da una profumata pineta.

Situata a Porto Vecchio, sulla costa sud-orientale dell’isola, è spesso classificata tra le spiagge più belle del mondo e, nel 2026, è stata inserita al venticinquesimo posto nella lista Europe’s 50 Best Beaches. Qui, amanti del mare, famiglie e appassionati della vita all’aria aperta troveranno il loro rifugio mediterraneo ideale dove trascorrere le proprie giornate estive.

Palombaggia, la spiaggia caraibica più bella della Corsica

Palombaggia è considerata non solo la spiaggia più bella e famosa della Corsica, ma anche di tutta Europa. E come potrebbe essere altrimenti? Con le sue acque trasparenti, di un azzurro intenso e una sabbia bianchissima e setosa, conquista immediatamente per la sua straordinaria bellezza. Esteso per quasi 2 chilometri, questo litorale paradisiaco è intervallato da promontori di porfido rosso, con pini marittimi a ombrello che incorniciano la baia scintillante.

La spiaggia è un vero paradiso sia per gli amanti del sole che per gli appassionati di snorkeling grazie alla presenza di promontori rocciosi che scendono in mare, separando le varie calette e offrendo eccellenti opportunità per l’esplorazione del mondo sottomarino.

Qui troverete una successione di calette, tutte da cartolina, che si affacciano sull’arcipelago delle Isole Cerbicale, le quali punteggiano il mare a soli 200 metri dalla costa. Rifugio di numerose specie di uccelli marini, queste formazioni rocciose protette sono raggiungibili in barca partendo da Porto Vecchio.

Nella parte centrale di Palombaggia troverete la Baia di Tamaricciu, mentre la sezione principale è occupata da Cala di Lume. A sud di Tamaricciu, invece, si trova una baia più piccola, ma altrettanto splendida: la spiaggia della Folaca. La sua sabbia finissima è raggiungibile attraverso uno stretto sentiero immerso nella vegetazione che scende dalla collina sovrastante (10-15 minuti).

Essendo una delle mete più glamour della Corsica, dove hotel di lusso e residenze esclusive si affacciano su un litorale idilliaco, questo angolo straordinario attira regolarmente star di Hollywood, celebrità internazionali e VIP.

Dove si trova e come arrivare

La spiaggia di Palombaggia si trova lungo la costa sud-orientale della Corsica, precisamente nella regione di Porto Vecchio. Estesa a 11 chilometri a sud della città principale della regione, a 30 chilometri a nord di Bonifacio, a 145 chilometri a sud-est di Ajaccio, la capitale dell’isola, e a 155 chilometri a sud di Bastia.

L’aeroporto più vicino è quello di Figari, distante solo 25 chilometri da Porto Vecchio. Per raggiungere la spiaggia in auto, alla rotonda per Figari e Ajaccio svoltate a sinistra lasciando la strada principale RT10. Seguite la strada che costeggia il litorale verso Palombaggia, passando per il villaggio di Piccovaggia. Se arrivate da sud (Bonifacio), invece, dopo 22 chilometri, alla rotonda prendete la prima uscita dalla RT10 in direzione Bocca di L’Oru e proseguite lungo la costa fino al parcheggio della spiaggia.

Se preferite spostarvi con i mezzi pubblici, dall’inizio di luglio alla fine di agosto è presente un servizio di navetta tra Porto Vecchio e la spiaggia di Palombaggia.