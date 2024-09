Viaggio in Corsica: passeggiata alla scoperta di Porto Vecchio

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Vista del Porto di Porto Vecchio, Corsica

Situata lungo la costa sud-orientale della Corsica, la terza isola più grande del Mediterraneo, Porto Vecchio è famosa per le sue spiagge mozzafiato; ma vale una pena la visita al suo centro storico e qualche escursione fuori porta, verso le vicine montagne.

Passeggiare per il centro storico di Porto Vecchio

Il centro storico di Porto Vecchio è un affascinante labirinto di strade acciottolate, piazzette pittoresche e antiche fortificazioni. Fondata dai genovesi nel XVI secolo, la città vecchia è ricca di storia e sono numerosi i punti di interesse che meritano un po’ di attenzione.

Cittadella Genovese

Il cuore storico di Porto Vecchio è dominato dalla Cittadella Genovese, costruita nel XVI secolo per proteggere la città dagli attacchi dei pirati. Le mura possenti, i bastioni e le torri offrono scorci suggestivi sul porto e sul golfo. La Porta Genoese è uno degli ingressi principali e conduce direttamente nel cuore della città vecchia, dove le strade strette e lastricate conducono a piazzette ombreggiate e a chiese storiche.

Piazza della Repubblica e Chiesa di San Giovanni Battista

La Piazza della Repubblica è il cuore pulsante del centro storico, un luogo vivace circondato da caffè, ristoranti e boutique. Qui si trova la Chiesa di San Giovanni Battista, una semplice ma affascinante chiesa del XVI secolo che rappresenta uno dei luoghi di culto più importanti della città. All’interno, si possono ammirare sculture in legno e dipinti sacri che testimoniano la devozione della comunità locale.

Le vie dello shopping

Porto Vecchio è rinomata anche per lo shopping, con una vasta gamma di negozi nelle vie del centro storico che vanno dalle boutique di lusso ai mercati locali. Le strade attorno alla Piazza della Repubblica sono piene di negozi che vendono prodotti tipici corsi, come il miele, i formaggi, i salumi, e il famoso vino di Porto Vecchio. Ma non solo food: per chi è alla ricerca di un acquisto più esclusivo, le boutique del centro vendono abbigliamento e accessori di designer locali e internazionali.

Le spiagge di Porto Vecchio

Porto Vecchio è circondata da alcune delle spiagge più belle della Corsica, ognuna con il suo carattere unico. Il mare cristallino, le lunghe distese di sabbia bianca e la vegetazione mediterranea rendono queste spiagge ideali per chi cerca relax, per chi desidera praticare sport acquatici o semplicemente per godere di un angolo di paradiso dove ricaricare le batterie.

Palombaggia

Palombaggia è forse la spiaggia più famosa di Porto Vecchio e una delle più rinomate di tutta la Corsica. Con la sua sabbia finissima, le acque trasparenti e i pini marittimi che offrono ombra naturale, Palombaggia è un vero e proprio gioiello. Nonostante la sua popolarità, la spiaggia riesce a mantenere un’atmosfera tranquilla, soprattutto al mattino presto o al tramonto. Gli stabilimenti balneari offrono lettini, ombrelloni e ristoranti, ma ci sono anche tratti liberi dove stendere il proprio asciugamano e godersi il mare.

Santa Giulia

A pochi chilometri da Porto Vecchio, la baia di Santa Giulia è un’altra destinazione imperdibile per gli amanti del mare. Questa laguna naturale, con le sue acque turchesi e la sabbia bianca, è perfetta per famiglie con bambini grazie ai fondali bassi e sicuri. Santa Giulia è anche un luogo ideale per praticare sport acquatici come lo snorkeling, il kayak e il paddleboarding. Nelle vicinanze ci sono diversi bar e ristoranti.

Rondinara

Un po’ più a sud di Porto Vecchio, la spiaggia di Rondinara è una splendida baia a forma di mezzaluna, circondata da colline ricoperte di macchia mediterranea. L’acqua calma e trasparente la rende perfetta per il nuoto e lo snorkeling. Questa spiaggia è meno frequentata rispetto a Palombaggia e Santa Giulia. C’è un campeggio nelle vicinanze della spiaggia, il che la rende una scelta ideale per chi vuole vivere la natura al massimo.

Le Dune di Balistra

Le Dune di Balistra, situate a nord di Porto Vecchio, offrono un paesaggio naturale unico. Accessibile solo tramite un breve sentiero o in barca, questa spiaggia è meno affollata proprio perché più scomoda da raggiungere e perfetta per chi ama il contatto diretto con la natura, a costo di rinunciare a qualche servizio.

Esplorare i dintorni di Porto Vecchio

Oltre alle splendide spiagge, Porto Vecchio è circondata da un paesaggio naturale che merita di essere esplorato. Dalle montagne dell’entroterra ai pittoreschi villaggi corsi, ci sono molte escursioni interessanti che partono dalla città.

Alta Rocca

L’entroterra di Porto Vecchio è dominato dalla regione dell’Alta Rocca, una zona montuosa ricca di foreste, fiumi e cascate. Qui si trovano alcuni dei più antichi villaggi della Corsica, come Zonza e Levie. L’Alta Rocca è anche una destinazione ideale per gli amanti dell’escursionismo, con sentieri che conducono a panorami mozzafiato e a siti archeologici come il complesso preistorico di Cucuruzzu.

Foresta di Ospedale

A circa 20 km da Porto Vecchio, la Foresta di Ospedale è una delle aree naturali più suggestive della Corsica. Questa foresta di pini larici e faggi è attraversata da numerosi sentieri escursionistici che portano a punti panoramici spettacolari, come il Belvédère de l’Ospedale, da cui si gode una vista straordinaria sulla costa e sul lago artificiale di Ospedale. Nella zona si possono anche trovare cascate, come la Cascade de Piscia di Gallu, un luogo ideale per una pausa rinfrescante durante un’escursione.

Bonifacio

A circa 30 km a sud di Porto Vecchio, la città di Bonifacio è un’altra tappa imperdibile. Arroccata su scogliere calcaree a picco sul mare, Bonifacio è una delle città più spettacolari della Corsica. Le sue strade strette e le fortificazioni medievali offrono scorci indimenticabili, mentre il porto turistico è il punto di partenza per escursioni in barca alle vicine isole Lavezzi. Una passeggiata lungo il Bastione dell’Etendard o una visita alla Scala del Re d’Aragona, una scalinata scolpita nella roccia, sono esperienze assolutamente da non perdere.

Fonte: iStock

Curiosità su Porto Vecchio

Porto Vecchio, come tutta la Corsica, è una terra di leggende e tradizioni che aggiungono un tocco di mistero e fascino alla visita. Una delle storie più curiose riguarda la Cittadella Genovese, che si dice sia stata costruita su un’antica fortezza romana. Secondo una leggenda locale, il sito sarebbe stato scelto per la sua posizione strategica ma anche per la presenza di una sorgente sacra, che avrebbe conferito poteri curativi ai suoi abitanti.

Un’altra leggenda riguarda la spiaggia di Palombaggia, dove si dice che le sirene venissero a cantare durante le notti di luna piena, incantando i marinai e i pescatori. Anche oggi, i locali raccontano che, nelle notti più tranquille, si possa ancora sentire il loro canto portato dal vento.

Infine, Porto Vecchio ha un legame particolare con la vendetta corsa, una pratica storica di faida familiare. Nel centro storico, si possono ancora vedere segni di questa antica tradizione nelle architetture delle case, molte delle quali erano costruite con porte e finestre rinforzate per proteggersi dagli attacchi.

Consigli per il viaggio

Quando andare

In Corsica si viene tendenzialmente in estate, per godere di spiagge e mare. Porto Vecchio è piuttosto affollata in estate, quindi – se si può scegliere- il periodo migliore per una visita più tranquilla è la tarda primavera (maggio-giugno) o l‘inizio dell’autunno (settembre-ottobre), quando il clima è ancora piacevole e le spiagge sono meno affollate.

Come arrivare e come spostarsi

In Corsica ci si può arrivare in nave o aereo. Porto Vecchio è facilmente raggiungibile tramite l’aeroporto di Figari Sud Corse, situato a circa 25 km dalla città. Da qui, è possibile noleggiare un’auto o prendere un taxi per raggiungere Porto Vecchio in circa 30 minuti. L’aeroporto offre voli diretti da diverse città italiane ed europee, soprattutto durante la stagione estiva. Via mare, Porto Vecchio è collegata al continente da servizi di traghetto che partono principalmente dai porti di Marsiglia, Tolone, e Nizza e arrivano direttamente al porto di Porto Vecchio. Dall’Italia invece i traghetti sbarcano a Bastia. Imbarcarsi è certamente la soluzione ideale per chi vuole portare con sé la propria auto o moto, per viaggiare più liberamente e in autonomia. Già, perché l’auto è il mezzo migliore per esplorare la Corsica, Porto Vecchio e i dintorni; ed è possibile noleggiarla se non si ha la propria a disposizione. La città può essere piacevolmente esplorata a piedi, soprattutto il centro storico, e ci sono diversi servizi bus per spostarsi.

Cosa portare

A Porto Vecchio c’è di tutto e si può trovare praticamente ogni cosa. In valigia conviene comunque mettere un paio di scarpe comode per esplorare il centro storico e fare escursioni; il costume e l’attrezzatura da snorkeling per il mare, e un buon repellente per insetti se si visitano zone boschive o umide.