Tutta la bellezza delle Isole Cíes nel nord della Spagna

iStock Turisti nel bellissimo mare delle Isole Cíes

Se si pensa ad un luogo ricco di natura, dove la vegetazione verde la fa da padrona, e vive incontrastata e incontaminata, quali posti possono venire alla mente di ognuno di noi?

Si può pensare alle isole più naturali delle Hawaii, oppure alle isole di Okinawa, piccoli angoli di paradiso, o quelle delle Filippine. In questo caso, niente di tutto ciò! In Europa, ci sono angoli di paradiso ancora poco conosciuti, che sono in grado di regalare delle emozioni uniche ad ogni viaggiatori. E proprio a poche ore di volo dall’Italia si trovano le Isole Cíes, isole mozzafiato della Galizia, nel nord-ovest della Spagna.

Questo arcipelago dell’Atlantico è un ambiente magnifico, protetto da rigide norme ambientali, e rappresenta una vera gemma della penisola iberica. Una destinazione autentica, per la prossima estate, dove trovare acque limpide, spiagge di sabbia bianca e sentieri panoramici, per gli amanti della natura e del trekking. Insomma, un luogo che merita di essere in cima alla lista dei desideri di ogni viaggiatore. Si viaggia alla scoperta di tutta la bellezza delle isole Cíes in Spagna: dove si trova e come si arriva in questo splendido arcipelago europeo.

Dove si trovano le Isole Cíes?

Le Isole Cíes si trovano al largo della costa atlantica della Galizia. Per la precisione, fanno parte della provincia di Pontevedra e appartengono e sono protette dalle regole che vigono nel Parco Nazionale Marittimo Terrestre delle isole atlantiche della Galizia. Un’area naturale protetta, che preserva alcuni degli ecosistemi più incontaminati di tutta la Spagna. Le Isole Cíes sono situtate proprio di fronte alla città portuale di Vigo, dalla quale partono i traghetti che in meno di un’ora raggiungono le isole.

Le Cíes sono composte tre isole: l’isola di Monteagudo, l’isola do Faro e l’isola di San Martiño. Monteagudo e do Faro sono unite da una sottile striscia sabbiosa, la famosa Playa de Rodas, mentre San Martiño, più isolata, è raggiungibile solo in barca privata.

Proprio per garantire la sicurezza dell’ecosistema di queste isole, in alta stagione, da Giugno a Settembre, l’accesso è regolato da un numero massimo giornaliero di visitatori che equivale a 2200 persone. Per essere sicuri di avere accesso a questo paradiso unico, la prenotazione anticipata del permesso d’ingresso gratuito, che è possibile richiedere sul sito del parco nazionale o direttamente attraverso i traghetti autorizzati.

Cosa vedere e cosa fare in estate alle Isole Cíes

Chi decide di visitare le Isole Cíes avrà la possibilità di creare ricordi indelebili e vivere esperienze uniche nel nord della Spagna. È stato già detto in precedenza che le isole che compongono l’arcipelago sono tre, ma cosa vedere su queste isole? Cosa le caratterizza?

L’isola di Monteagudo è caratterizzata dalla presenza di natura selvaggia. È l’isola dell’arcipelago delle Cíes più a nord ed è anche, probabilmente, la più suggestiva delle tre. Qui è possibile passeggiare alla scoperta di spettacolari scogliere sull’Atlantico, ma anche boschi di pini marittimi e di spiagge appartate, perfette per chi cerca quiete e paesaggi intensi. La spiaggia più nota è probabilmente la Playa de Figueiras, famosa anche per la sua tradizione naturista.

Questa isola è anche il luogo ideale per chi ama il trekking e le camminate in mezzo alla natura. Ad esempio, il ruta del Alto di Príncipe, il sentiero che porta al punto panoramico più alto dell’isola, è un percorso davvero straordinario, che regala della viste sull’isola e sull’oceano davvero emozionanti. Oppure, il sentiero di Monteagudo, che attraversa tutta l’isola e collega la parte a nord con le scogliere meridionali.

C’è poi l’isola do Faro, il cuore delle Cíes. Si trova al centro dell’arcipelago ed è il suo fulcro principale, sia dal punto di vista geografico che logistico. È qui, infatti, che si trova il molo d’arrivo dei traghetti che dalla penisola iberica partono alla scoperta di queste fantastiche isola, il centro accoglienza del parco e il campeggio autorizzato. Da qui, partono alcuni dei sentieri principali per partire alla scoperta dell’isola e che costeggiano le imponenti scogliere e attraversano i boschi verdi. Sull’isola do Faro è possibile camminare, ad esempio, lungo la ruta del Faro de Cíes, che porta vino al faro che dà, appunto, il nome all’isola. Oppure, un sentiero poco più corto di questo è la ruta do Faro da Porta, un percorso tranquillo che attraversa diverse pinete dell’isola.

Chiaramente, non mancano spiagge bellissime anche su quest’isola. Ad esempio, lungo le sue coste si trovano anche molte spiagge tranquille, tra cui la spiaggia di Nosa Señora, ideale per chi ama lo snorkeling. Inoltre, sull’isola do Faro si trova l’unico campeggio autorizzato dell’arcipelago, che offre piazzole per tende e alcuni servizi essenziali, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Infine, va a comporre l’arcipelago delle Isole Cíes anche l’isola di San Martiño, che è tra le tre la più remota. Si trova in una posizione più meridionale rispetto le altre ed è raggiungibile solo attraverso l’utilizzo di imbarcazioni private. San Martiño è un vero e proprio santuario naturale isolato, privo di strutture turistiche e sentieri ufficiali, dove si può vivere un’esperienza autenticamente selvaggia. La sua spiaggia principale, circondata da dune e scogliere, è una delle meno frequentate delle isole Cíes, ma allo stesso tempo tra le più suggestive dell’intero arcipelago.

L’estate è la stagione ideale per esplorare le Isole Cíes. Il clima atlantico regala temperature miti, che vanno in genere tra i 22 e i 26 gradi, che danno la possibilità di vivere giornate soleggiate ma mai afose, e, soprattutto, godere di acque fresche e trasparenti. Nonostante l’aspetto caraibico, le Cíes non sono un luogo da turismo di massa. Qui si viene per camminare, osservare, contemplare, tra la natura ed il mare cristallino.

Le spiagge delle Isole Cíes: ecco le più belle

Le spiagge delle Cíes sono tra le più belle della Spagna. La sabbia è fine e bianchissima, l’acqua trasparente e pura. Nonostante ciò, non sono adatte a chi cerca un tuffo tropicale: l’acqua è fredda, raramente supera i diciassette gradi, ma è perfetta per rinfrescarsi dopo una camminata lungo i suoi bellissimi sentieri, oppure per una nuotata energizzante.

Qui le spiagge più belle sono: Playa de Rodas, una lingua di sabbia che collega l’isola di Monteagudo e l’isola do Faro, conosciuta anche come una delle più belle spiagge del mondo, Playa de Figueiras, che si trova nella parte settentrionale di Monteagudo, una spiaggia più appartata e silenziosa, perfetta per chi cerca uno spazio lontano dalle rotte principali, Playa de Nosa Señora, sull’isola do Faro e ideale per lo snorkeling grazie ai suoi fondali più bassi e trasparenti, e, infine, Playa de San Martiño, una spiaggia più lontana, solitaria e spettacolare, accessibile solo in barca privata e caratterizzata dalla presenza di un’acqua dal colore turchese e la sabbia soffice come il talco.

Le Isole Cíes sono un vero e proprio santuario della natura in Europa, dove il turismo è sostenibile, controllato e perfettamente integrato con l’ambiente. Non ci sono resort, discoteche o locali affollati, ma luoghi silenziosi e caratterizzati da natura incontaminata. La destinazione ideale per viaggiatori consapevoli.