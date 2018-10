La novità del 2019 è la crociera nei mari del Borneo

editato in: da

La crociera nei mari del Borneo è al centro del progetto di Star Clippers per il 2019. Quattro partenze, con due itinerari differenti.

Dal 10 al 12 ottobre la compagnia Star Clippers ha presentato il proprio nuovo catalogo, presso la Fiera di Rimini. Un novero di destinazioni e servizi non di poco conto, con l’aggiunta di una località davvero splendida, che farà la gioia dei clienti appassionati e, al tempo stesso, potrebbe attrarre nuovi viaggiatori.

Si tratta del Borneo, che fa il suo debutto nel programma di viaggio del 2019. Nello specifico la compagna ha deciso di proporre due itinerari ai propri potenziali clienti. Il primo è dedicato all’Est Borneo e il secondo all’Ovest Borneo.

In totale verranno garantite quattro partenze. Non tantissime a dire il vero ma di certo un ottimo punto di partenza, soprattutto considerando la selezione dei periodi, in grado di coprire estate e autunno. Le prime due partenze sono infatti previste per maggio 2019, mentre le restanti per ottobre 2019.

In merito si è espressa Birgit Gfolner, ovvero la sales manager di Star Clippers in Italia: “Abbiamo pensato d’arricchire ulteriormente la nostra offerta nel sud-est asiatico, introducendo il Borneo. Il tutto dopo il nostro ritorno nei mari di Singapore, Tailandia e Malesia, oltre all’aggiunta delle crociere in Indonesia, con una grande risposta di pubblico”.

L’azienda spiega come gli itinerari proposti siano di 10 e 11 notti. Nel primo caso, con partenze previste il 18 maggio e il 5 ottobre 2019, si andrà da Singapore a Kota Kinabalu. Nel secondo caso, con partenze prevista il 28 maggio e il 15 ottobre 2019, si andrà da Kota Kinabalu a Singapore.

Un anno decisamente cruciale il 2019, che segna molti cambiamenti epocali per la compagnia. La flotta risulta infatti aumentata, con l’aggiunta di un quarto veliero: il Flying Clippers. Questo sarà a tutti gli effetti il veliero 5 alberi più grande in assoluto nella storia della Star Clippers. Andrà infatti a superare ampiamente il Royal Clipper, ex detentore di questo titolo, costruito nel 2000.

Prosegue infine la Early Booking Discount, ovvero un’iniziativa valida per tutte le crociere in catalogo. Questa prevede sconti del 10% e 20% (a seconda del periodo indicato a tutti coloro i quali prenoteranno entro il 31 gennaio 2019.