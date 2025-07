Le spiagge della Croazia sono famose in tutto il mondo per la loro bellezza, ecco cinque luoghi meravigliosi da conoscere

iStock Spiagge segrete in Croazia: le cinque da raggiungere

La Croazia è una terra tutta da scoprire, un vero e proprio paradiso composto da spiagge incredibili, borghi, città, cultura vivace e una natura inebriante.

Un luogo molto amato dai turisti, per cui trovare spiagge meno battute non è per nulla semplice. Ce ne sono alcune, però, che sono famosissime e al tempo stesso richiedono o una breve camminata, oppure un giro in barca per poterle visitare e vivere, diventando uno dei ricordi più preziosi della vacanza in questo bellissimo Paese.

Cinque spiagge della Croazia “segrete”: meno battute e tutte da scoprire.

Spiaggia di Nugal sulla riviera di Makarska

Si trova a circa due chilometri dal porto di Makarska ed è una spiaggia frequentata anche dai naturisti. Un vero e proprio scenario da cartolina fatto di contrasti e colori che colmano lo sguardo. Ci sono le rocce che si gettano nel mare, ci sono le mille sfumature di blu dell’acqua, i ciottoli chiari e il verde della natura circostante. Si arriva percorrendo un sentiero a piedi nella boscaglia, oppure in barca, ed è uno di quei luoghi che lasciano letteralmente senza fiato. Potrebbe essere un po’ affollata in alta stagione, ma al mattino presto o nei periodi con meno turisti è il luogo “segreto” che stavate cercando.

Spiaggia sull’isola di Proizd

È un’isola disabitata che si trova vicino a quella più grande di nome Korčula, dalla quale si parte per raggiungerla con una traversata di circa 40 minuti. L’isola di Prozid e la sua spiaggia in Croazia sono un posto meraviglioso fatto di rocce e mare, da esplorare in superficie con una bella camminata (è piccola quindi si gira tutta in una – due ore, circa), oppure sott’acqua con maschere, pinne e boccaglio. Un’isola incantevole, in cui trascorrere una giornata da sogno. Attenzione a portare con sé tutto ciò di cui si ha bisogno, perché qui si trova solo un ristorante.

Spiaggia di Saplunara sull’isola di Mljet

Ci spostiamo sull’isola di Mljet dove incontriamo una spiaggia meravigliosa, si tratta di quella di Saplunara: una pineta alle sue spalle, acqua meravigliosa e dai colori pazzeschi, questo lembo di terra si sviluppa lungo un chilometro di pace e relax. Infatti, si tratta del posto giusto per chi cerca una giornata rilassante al mare. È presente un piccolo punto ristoro, ma è sempre bene portare con sé tutto ciò di cui si pensa di poter aver bisogno.

L’isola Vela Palagruza, un gioiello

Si trova piuttosto distante dalla costa croata ed è la più grande delle isole che vanno a formare un piccolo arcipelago. Stiamo parlando di Vela Palagruza, la più grande delle quattro che si trova a circa 95 chilometri da Peljesac. Per raggiungerla ci si deve affidare a dei tour specializzati e sono due le spiagge presenti, oltre alle bellissime scogliere a picco sul mare e a un faro in cui vive l’unico residente, ovvero il guardiano. Il luogo perfetto per entrare in contatto con la natura e per vedere da vicino un posto speciale, da cui si dice che siano transitati anche personaggi importanti. Prima di raggiungerla è bene partire prearati e con tutto il necessario.

Spiaggia di Stiniva sull’isola di Vis

Si arriva alla spiaggia di Stiniva sull’isola di Vis con una camminata tra le rocce, oppure via mare e d’innanzi agli occhi si apre uno scenario difficile da dimenticare: un vero e proprio scrigno di meraviglia. Quasi chiusa da alte scogliere, regala un piccolo accesso da cui entra il mare. Si trova nella parte meridionale dell’isola, è di piccole dimensioni (a quanto pare solamente 35 metri) e regala ciottoli chiari e acqua cristallina dalle mille sfumature di blu. Anche qui s trova un piccolo punto ristoro, ma sempre meglio essere attrezzati per ogni evenienza.