La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Fonte: iStock L’isola di Mljet è la più verde della Croazia

In Croazia lo chiamano fjaka quel ‘dolce far niente’ dove godersi la giornata semplicemente arrendendosi al presente, senza fare troppi piani e rallentando i ritmi. Il luogo perfetto dove vivere questo sentimento è un’isola, ma non una qualunque, bensì l’isola di Mljet (Melèda).

È l’isola selvaggia, quella più a sud della Croazia, una delle più belle e verdi dell’Adriatico. La sua superficie, infatti, è coperta quasi interamente da foreste: non a caso è in gran parte parco nazionale e mantiene ancora intatto il suo fascino incontaminato. Un luogo talmente bello da convincere Omero a inserirlo nell’Odissea, facendo sbarcare Ulisse sulle sue coste, o così racconta la leggenda.

Qui vi raccontiamo cosa vedere, tra luoghi naturali e mitologici, e quali sono le spiagge più belle dove godervi al meglio i vostri momenti di fjaka.

Dove si trova l’isola di Mljet

L’isola di Mljet è una delle isole più grandi e verdi della Croazia, situata nella parte sud-orientale della costa adriatica. Più precisamente, si trova nella Dalmazia meridionale, a sud della penisola di Pelješac (Sabbioncello), dalla quale è separata da un canale, e a circa 30 chilometri da Dubrovnik (Ragusa).

Per raggiungerla vi basterà salire su uno dei traghetti con partenza giornaliera dai porti di Dubrovnik, Spalato, Zara e dalla penisola di Peljesac.

Fonte: iStock

Cosa vedere sull’isola di Mljet in estate

Isolata e intatta, tra uliveti e fitte foreste, l’isola di Mljet è perfetta soprattutto per chi vuole fare un viaggio lontano dalla folla e godersi semplicemente la tranquillità della natura e dei piccoli e autentici paesini tra cui Babino Polje, Okuklje o Maranoviä.

Il parco nazionale

Il parco nazionale di Mljet, situato nella parte nordoccidentale dell’isola, è il più antico della Croazia (istituito nel 1960) ed è ricoperto dal 90% di boschi. A creare contrasto con tutto questo verde ci pensano due grandi occhi turchesi: sono il Grande e Piccolo lago (Veliko e Malo jezero). Sono considerati il simbolo del parco, insieme al pittoresco isolotto di Santa Maria, con il suo monastero del XII secolo, dove fermarvi e fare una nuotata.

Oltre al costume, indossate scarpe comode e avventuratevi lungo i percorsi escursionistici. Uno dei più belli è da fare al tramonto e vi porterà al Belvedere Montokuc: qui, il panorama è mozzafiato.

La grotta di Ulisse

Tra le cose più belle e interessanti da vedere sull’isola di Mljet c’è la grotta di Ulisse. Per visitarla dovete raggiungere la parte centrale dell’isola cantata, secondo una leggenda, anche da uno dei maggiori poeti greci, Omero, il quale decise di trattenere uno dei suoi eroi, Ulisse, per ben sette anni su quest’angolo di paradiso terrestre.

Secondo la storia raccontata dagli abitanti dell’isola, Ulisse arrivò qui con la sua nave a causa di una tempesta. Per salvarsi la vita, raggiunse a nuoto la terraferma intravedendo un’apertura tra gli scogli: era l’ingresso di una grotta marina, quella che oggi porta il suo nome.

Ulisse, però, non era solo perché sull’isola si trovava la ninfa Calipso che, con il suo potere ammaliante, lo costrinse a vivere come suo amante per sette anni. Liberato dall’incantesimo grazie all’intervento di Zeus, poté affrontare il viaggio di ritorno nella sua Itaca. La grotta di Ulisse, finalmente vuota, divenne la dimora della foca monaca.

Per arrivare alla grotta dovete partire dal maggior centro abitato dell’isola, Babino polje, ed è raggiungibile sia via mare che via terra.

Le fortezze storiche

Infine, tra le cose da vedere ci sono anche alcune fortezze di origine illirica, l’antica popolazione indoeuropea che abitava gran parte della regione dei Balcani occidentali, compresa la Croazia. Tra le meglio conservate citiamo quella sul colle di Veliki gradac, del Veliko jezero e il gradac di Vodice, situato sopra la sorgente di Vodice, presso la località di Babino Polje.

L’edificio romano, chiamato rimska palača, è minore, in termini di grandezza, solo al Palazzo di Diocleziano di Spalato e all’Arena di Pola, ed è considerato uno dei beni storici più importanti dell’isola.

Le spiagge più belle sull’isola di Mljet

Come tutte le isole della Croazia, anche quella di Mljet vanta spiagge bellissime, anche di sabbia. Tra le più belle c’è sicuramente la spiaggia di Blace a forma di laguna, distante soli venti minuti da Saplunara. La stessa spiaggia di Saplunara è una delle più gettonate sull’isola, soprattutto perché facente parte del paesino e quindi facilmente raggiungibile. Nelle vicinanze c’è anche la più piccola Mala Saplunara, popolare soprattutto per le famiglie che viaggiano con bambini in quanto attrezzata e dotata di un piccolo bar.

Se cercate un po’ di calma, raggiungete la spiaggia di Sutmiholjska, facente parte dell’omonima baia di ghiaia e, come tutte le altre spiagge, bagnata da un mare limpido e cristallino. Qui troverete anche delle piattaforme rocciose, ideali per stendere l’asciugamano e prendere il sole.