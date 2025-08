iStock Veduta della magnifica Preveli Beach

Preveli Beach a Creta è un luogo particolarmente sorprendente, dove la natura si mostra in modo chiaro e potente. Vi basti pensare che si caratterizza per la presenza di un fiume d’acqua dolce che scende tra una folta foresta di palme e sfocia in un mare limpido e turchese, una combinazione piuttosto rara nel Mediterraneo. Tra scogliere a strapiombo e spiagge di ciottoli, si respira un’atmosfera di calma reale, lontana dalle località turistiche più affollate.

Preveli, però, non è solo una spiaggia: è pure un posto che offre un’esperienza completa. Da queste parti, infatti, la vegetazione rigogliosa si unisce al mare cristallino, creando un ambiente unico. Parliamo quindi di un angolo del Paese che si rivela ideale per chi desidera avere un contatto diretto con la natura e vuole conoscere il lato più autentico di questa straordinaria isola del nostro continente.

Dove si trova Preveli Beach

La mitica Preveli Beach prende vita sulla costa meridionale di Creta, l’isola più grande della Grecia, e più precisamente nella regione di Rethymno. Si tratta di una spiaggia incastonata in una piccola baia all’interno della gola del fiume Megas Potamos, che scorre placido attraverso una delle poche oasi di palme naturali dell’isola, la famosa palude di Preveli.

Intorno alla zona si trovano ripide scogliere di calcare e una vegetazione mediterranea rigogliosa, che insieme rendono il paesaggio davvero suggestivo e particolare.

Come raggiungere Preveli Beach?

Come la maggior parte del luoghi più sorprendenti del mondo, raggiungere Preveli Beach richiede un po’ di spirito d’avventura, ma ne vale assolutamente la pena. Il modo più comune è partire dal vicino villaggio di Plakias, da cui si può prendere una barca diretta alla spiaggia. Questa è sicuramente una scelta comoda e panoramica che evita la camminata.

iStock

Se invece preferite arrivarci sulle vostre gambe, da Plakias parte un sentiero ben segnalato che in circa 30-40 minuti conduce alla spiaggia. Il percorso attraversa una natura selvaggia emozionante, fatta di rocce, arbusti e panorami sul mare che lasciano senza parole. La discesa può essere un po’ faticosa, quindi è fondamentale avere scarpe comode e portare con sé dell’acqua.

In alternativa, si può arrivare da sud, partendo da Agia Gallini, ma il cammino è più lungo e meno frequentato. In ogni caso, qualunque strada scegliate, l’arrivo a Preveli vi ripagherà con una spiaggia da sogno e un’atmosfera davvero speciale.

Le caratteristiche di Preveli Beach

Dalle premesse fatte, risulta piuttosto evidente che Preveli Beach è una delle spiagge più particolari e sorprendenti di Creta. Il motivo è piuttosto semplice: da queste parti, il fiume Megalos Potamos attraversa una piccola valle e sfocia direttamente nel mare, creando una laguna circondata da un bosco di palme autoctone, le Phoenix theophrasti, che danno al paesaggio un’aria esotica e quasi africana.

La spiaggia, fatta di sabbia e ciottoli chiari, è incastonata tra scogliere scoscese e un mare turchese e limpido, protetta all’interno di un’area naturale tutelata (sito Natura 2000), dove non ci sono stabilimenti o strutture turistiche invasive, ma solo una piccola taverna spartana. A rendere tutto ancora più affascinante, sopra la spiaggia sorge il Monastero di Preveli, legato alla storia della resistenza cretese, mentre poco più in là spunta un grande masso a forma di cuore, perfetto per una foto simbolica e certamente romantica.

Cosa fare in questa magnifica spiaggia

La verità nuda e cruda è che a Preveli non ci si limita a prendere il sole: questo angolo di Creta è un vero paradiso per chi ama esplorare e vivere la natura in modo attivo. Si può risalire il fiume Megalos Potamos a piedi o a nuoto, attraversando il suggestivo bosco di palme lungo un sentiero che si snoda tra acqua dolce, rocce levigate e vegetazione lussureggiante, come in un piccolo canyon tropicale.

Il mare cristallino è perfetto per nuotare, fare snorkeling vicino alle rocce o semplicemente rilassarsi sulla sabbia con vista sul promontorio. Per i più curiosi, vale la pena salire lungo il tracciato che porta al punto panoramico sulla scogliera, da dove si ammira tutta la baia dall’alto, con la foce del fiume che si fonde nel mare in uno scenario unico.

Poco distante, il canyon di Kourtaliotiko regala sentieri, cascate e pozze d’acqua dolce immerse nella macchia mediterranea: l’ideale per chi ama camminare nella natura vera. Preveli è ancora un luogo selvaggio dove non si viene per la comodità, ma per respirare il lato più autentico e incontaminato di Creta.

Regole e info utili

Preveli Beach conserva ancora un’atmosfera molto autentica, ma questo non vuol dire che non ci siano regole da seguire. Anzi, le norme ci sono proprio per aiutarla a mantenere il suo aspetto puro e genuino. Per proteggere il fragile ecosistema delle sue palme, è assolutamente vietato accendere fuochi, campeggiare o lasciare rifiuti sia sulla spiaggia che nella gola del fiume. Rispettare questi principi è fondamentale, visto che la zona è a rischio incendi e fa parte di un’area naturale protetta.

L’accesso alla spiaggia è completamente gratuito, ma se arrivate in auto dovrete mettere in conto una piccola tariffa per il parcheggio, che va dai 2 ai 3 euro al giorno, a seconda della stagione e del luogo dove lasciate la macchina. Se invece preferite arrivarci in barca da Plakias o Damnoni, il prezzo dell’escursione si aggira tra i 15 e i 25 euro, in base al tipo di tour scelto.