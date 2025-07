iStock La famosa Spiaggia Grande

Positano è, senza ombra di dubbio, uno dei luoghi più incantevoli in Italia. È sicuramente costosa, piuttosto affollata in alta stagione, ma non per questo meno affascinante. Situata a circa un’ora e un quarto a sud di Napoli, è la quintessenza del paesaggio da cartolina. Se osservata dal basso, le case dai colori pastello, con varianti giallo primula, rosa terracotta e bianco, sembrano accatastate l’una sull’altra, arrampicate dalla baia verso le scogliere, conferendo alla città un aspetto suggestivo.

Non è certamente un caso se, a metà degli anni ’50, Positano divenne una meta ambita per le vacanze e, per un certo periodo, rivaleggiò con Capri come il place to be per ricchi e famosi. Non c’è molto di culturale da fare, qui il mantra è solo uno: godersi la giornata. Come? Sulle spiagge che ne arricchiscono la costa!

Queste le migliori spiagge di Positano, sulla Costiera Amalfitana, dove andare quest’estate.

Spiaggia Grande

Chiunque vada a Positano non può esimersi dal vedere, anche solo per scattare qualche foto, la Spiaggia Grande. Questa è la spiaggia principale perché situata proprio di fronte al caratteristico centro e perché facilmente raggiungibile a piedi attraversando le tipiche viuzze strette e pittoresche costellate di botteghe artigiane, negozi di souvenir e punti vendita di prodotti locali.

Lunga 400 metri, regala una delle migliori viste sulle case color pastello adagiate sulla collina. Da una parte si trova il piccolo molo dal quale partono e arrivano i traghetti per raggiungere le spiagge vicine, come quelle di Amalfi e Capri. Qui è possibile anche prenotare escursioni in barca o in kayak, un’esperienza imperdibile per ammirare la costa dall’acqua, scoprendo grotte nascoste e calette incantevoli.

Sul lato sinistro della Spiaggia Grande si trova anche uno stabilimento balneare attrezzato, che offre numerosi servizi come lettini e ombrelloni, un’area giochi dedicata ai bambini, bar e ristoranti dove gustare specialità locali e piatti di mare. Nella parte centrale della spiaggia è presente invece un’ampia area libera, dove chiunque può stendersi sulla sabbia e rilassarsi in totale libertà.

Spiaggia del Fornillo

Chi cerca una spiaggia più tranquilla, da quella principale di Positano può camminare verso ovest e raggiungere la più rilassata spiaggia del Fornillo. Vi basterà andare vicino al porto dei traghetti, nella parte occidentale di Spiaggia Grande, e salire alcune scalinate. Superata la Torre Trasita, il sentiero prosegue attraversando scenografiche formazioni rocciose e una rigogliosa gola verdeggiante, fino a raggiungere questa affascinante spiaggia, la seconda più grande di Positano.

Il nome “Fornillo” risale all’epoca dell’imperatore romano Tiberio, quando nell’area erano presenti numerosi forni per la produzione del pane, particolarmente apprezzato proprio dall’imperatore. Lunga circa 300 metri e composta prevalentemente da ciottoli e rocce sparse, vanta acque cristalline e due imponenti torri di avvistamento, la Torre Trasita e la Torre del Fornillo, testimonianze storiche di un passato difensivo.

Qui troverete un’atmosfera più informale, sia sul tratto di spiaggia libera che negli stabilimenti attrezzati. Non mancano chioschi e beach bar che si animano con musica dopo il tramonto e, in particolare, durante l’attesissima “Sagra del Pesce”, che chiude la stagione estiva con una serata dedicata alle specialità di mare.

iStock

Spiaggia di Arienzo

Situata poco fuori da Positano, la spiaggia di Arienzo è un piccolo gioiellino incastonato tra le scogliere della Costiera Amalfitana, in parte libera e in parte attrezzata. È conosciuta anche come la “spiaggia dei 300 scalini” perché, per accederci, è necessario percorrere una discesa panoramica che attraversa terrazze profumate di limoni. Seppur il percorso possa risultare piuttosto impegnativo per chi non è abituato alla conformazione irregolare del territorio, la bellezza del paesaggio ripaga ogni singolo passo.

Oltre agli scorci mozzafiato, offre l’opportunità unica di affacciarsi su alcune delle ville più affascinanti e riservate della zona. Tra queste spicca Villa Tre Ville, l’ex dimora del celebre regista Franco Zeffirelli, che nel tempo ha ospitato artisti internazionali, volti noti dello spettacolo e ballerini di fama mondiale, mantenendo ancora oggi il suo fascino esclusivo e riservato.

Spiaggia di Laurito

Piccola e selvaggia, situata subito dopo Arienzo, la spiaggia di Laurito non è mai troppo affollata ed è raggiungibile via mare o tramite una scalinata che parte dalla strada statale, nell’omonima frazione di Positano. Sulla spiaggia si trova un’area libera e due stabilimenti balneari che dispongono anche di un ristorante, permettendovi di vivere sia le bellezze che le delizie culinarie a base di pesce fresco di questo angolo di paradiso.

Durante i mesi estivi, se volete evitare la scalinata, potete usufruire dei taxi boat in partenza dalla Spiaggia Grande.