Una laurea in Storia dell’arte, un master in comunicazione e giornalismo e una vocazione per la scrittura, scova emozioni e le trasforma in storie.

iStock Visitare Amalfi e la Costiera via mare

C’è sempre un buon motivo per visitare la Costiera Amalfitana, e i viaggiatori che giungono su questo lembo di terra bagnato dal mare in primavera e in estate ne sono la conferma. Del resto parliamo di uno dei tratti di costa più belli del nostro Paese e del mondo intero. Un territorio da percorrere on the road, per un viaggio mozzafiato, o in barca per chi non si stanca mai di ammirare il turchese del mare che si fonde con quello del cielo e nell’orizzonte si perde.

La Costiera Amalfitana, dicevamo, è una di quelle destinazioni imprescindibili, da visitare almeno una volta, per chi vive in Italia e per chi è in visita nel Bel Paese. Tra paesaggi mozzafiato, angoli di paradiso incontaminati, meraviglie da scoprire e profumi agrumati in ogni dove, questo territorio offre un’esperienza immersiva tra spiagge da sogno, storia e cultura.

Per visitarla ci sono tre opzioni. La prima è quella che prevede un viaggio on the road tra curve ondeggianti e sinuose che spalancano, a ogni chilometro, panorami di immensa bellezza. È possibile raggiungere la costiera anche in treno, facendo tappa a Salerno e poi prendendo autobus o traghetti. L’alternativa per chi vuole fare incetta di meraviglia, invece, è quella di scoprire la Costiera Amalfitana via mare per ammirare le sue meraviglie lasciandosi accarezzare dal vento e dalla brezza marina.

Costiera Amalfitana: come raggiungerla via mare

Se avete scelto di raggiungere la Costiera Amalfitana in estate, e godere così di un clima unico e di tutte le esperienze che la stagione offre, il modo migliore per visitarla tutta e in maniera inedita è quello che attraversa il mare. Da fine aprile e fino a ottobre, infatti, i collegamenti via mare si intensificano e potrete approfittare di traghetti e aliscafi in partenza da diversi luoghi per esplorare le meraviglie di questo tratto di costa.

Non esiste un collegamento diretto da Napoli, ma partendo dal capoluogo campano potrete raggiungere Sorrento, la suggestiva e profumata città dei limoni, e dopo aver trascorso qui la giornata potete imbarcarvi i porti di Amalfi e Positano.

iStock

In alternativa potete, invece, raggiungere Salerno in auto e in treno e da lì imbarcarvi in uno dei tanti aliscafi che collegano la città ai porti di Amalfi, Cetara, Positano, Minori e Maiori. Tra luglio e agosto, inoltre, sono attivi ulteriori collegamenti che consentono di raggiungere anche gli altri paesi della Costiera Amalfitana.

Se desiderate, invece, un viaggio più rilassato e senza vincoli di orari, vi consigliamo di noleggiare una barca o di intraprendere un tour privato, sempre via mare, per scoprire calette, spiagge segrete e meravigliose scogliere a picco sul mare.

Costiera Amalfitana: le tappe imperdibili da Positano a Vietri sul Mare

Ma quali sono le tappe imperdibili di un’itinerario via mare lungo la Costiera Amalfitana? Si comincia da Positano, considerata la perla della costiera e dell’Italia meridionale. La sua bellezza precede la sua fama, così come lo fanno le sue atmosfere glamour, le stradine scoscese, le caffetterie di lusso e le boutique dedicate alla moda mare. Imperdibili la Spiaggia Grande e quella di Fornillo, la Grotta La Porta e la Grotta Smeraldo. Non solo mare però, una volta toccata la terraferma vi consigliamo di visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta, con la cupola in maiolica, e intraprendere il Sentiero degli Dei, un percorso escursionistico che collega il paese agli altri luoghi della Costiera.

Altra tappa imperdibile del nostro tour è Praiano, facilmente raggiungibile via mare con traghetto da Salerno. Qui la bellezza è di casa, al punto tale che il territorio comunale è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1997. Imperdibili sono Marina di Praia, una suggestiva e pittoresca spiaggia incastonata tra le rocce e sorvegliata da una torre saracena, e la Gavitella, una spiaggia glamour bagnata da acque contraddistinte da mille sfumature di azzurro.

iStock

A circa 5 km da Praiano, troviamo poi Furore, raggiungibile in auto, in bus o in alternativa con barca privata. Qui, dove il mare abbraccia la montagna formando una piccola e suggestiva baia, è d’obbligo una tappa perché è proprio qui che è possibile immergersi nelle acque del fiordo naturale della Costiera, un vero e proprio gioiello da ammirare e da esplorare. Costeggiando il litorale, poi, è possibile anche raggiungere la Grotta dello Smeraldo, una piscina naturale coperta che è meta imprescindibile di chiunque esplori il territorio.

Il viaggio continua con Amalfi, raggiungibile comodamente in traghetto da Salerno e dagli altri porticcioli della costiera. La cittadina, che prende il nome dall’amante di Ercole, è uno dei luoghi più amati dai turisti e i motivi sono facilmente intuibili. Da non perdere il centro storico, il Duomo, il Chiostro del Paradiso e il Museo della Carta, insieme ai tanti laboratori che puntellano il paese, e poi, ancora, acque cristalline e Marina Grande, la pittoresca e colorata spiaggia di Amalfi nonché tra le più frequentate di tutta la costiera.

Troviamo poi Atrani, anche questa raggiungibile via mare in barca privata o traghetto, un borgo costruito a picco sul mare che sembra un piccolo gioiello in miniatura. Dopo una passeggiata tra vicoli, scale e case che si arrampicano sulla roccia, prendetevi del tempo per scendere in spiaggia e per immergervi in acque da sogno.

Da qui è possibile raggiungere Ravello, in auto, in moto o in bus, ed esplorare uno dei borghi più suggestivi del nostro Paese che da secoli incanta poeti, scrittori e celebrità.

Prima di raggiungere Vietri sul Mare, ultima tappa del nostro tour, vi consigliamo di prendervi del tempo per perdervi e immergervi nelle splendide località di Minori e Maiori, entrambi raggiungibili in traghetto da Salerno, Cetara, Amalfi, Positano e Vietri. Situate a pochissima distanza l’una dall’altra, questi due gioielli ospitano la spiaggia più lunga della Costiera, una lingua di sabbia dorata incastonata tra le scogliere e il mare cristallino.

iStock

L’ultima tappa, o la prima per chi parte da Salerno, è Vietri sul Mare, il comune più popolato della Costiera nonché il più orientali. Cosa fare una volta toccata la terraferma? Sicuramente visitare i laboratori e le botteghe artigianali, proprio lì dove è custodita l’antica arte della lavorazione della ceramica, tramandata da generazione in generazione. Poi passeggiate tra le spiagge assolate, le calette segrete e lasciatevi incantare dal blu magico del Golfo.