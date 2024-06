Murter, un Paradiso in Croazia

Tutte le informazioni utili per una vacanza sull'isola di Murter, tra spiagge, escursioni, mare e non solo.

Situata nella regione della Dalmazia, Murter è una delle gemme nascoste della Croazia. Conosciuta per le sue acque cristalline, le spiagge incontaminate e un’atmosfera tranquilla, questa isola, la più grande dell’arcipelago di Sebenico, è la destinazione ideale per chi cerca relax e avventura.

L’isola di Murter

L’isola è collegata alla terraferma da un ponte levatoio, rendendola facilmente accessibile pur mantenendo il suo fascino isolato. Con una storia ricca e una cultura vibrante, Murter offre una combinazione perfetta di bellezze naturali e attrazioni culturali, da vivere in modalità slow. L’isola di Murter è abitata da poco meno di 5000 persone distribuite tra i centri urbani dell’isola: Betina (Bettina), Murter (Morter), Tisno (Stretto), Jezera (Gessera). Durante la stagione estiva, l’afflusso di turisti e viaggiatori aumenta notevolmente, attratti soprattutto dal mare meraviglioso.

Cosa Fare a Murter

Il centro di Murter

Il centro storico di Murter è un labirinto di stradine pittoresche, case in pietra e chiese storiche. Passeggiare per le strette stradine del centro, tra case in pietra e cortili fioriti, è l’emblema della vacanza. Nel centro si trovano una varietà di ristoranti, caffè e negozi di artigianato locale.

Ecco alcuni luoghi da non perdere durante la visita:

Chiesa di San Michele (Crkva sv. Mihovila) : Costruita nel XVIII secolo, questa chiesa è il cuore spirituale dell’isola. Situata su una collina, offre una vista panoramica sul paese e sul mare. All’interno, si possono ammirare l’altare barocco e le antiche statue sacre.

: Costruita nel XVIII secolo, questa chiesa è il cuore spirituale dell’isola. Situata su una collina, offre una vista panoramica sul paese e sul mare. All’interno, si possono ammirare l’altare barocco e le antiche statue sacre. Chiesa di San Rocco (Crkva sv. Roka) : Una piccola chiesa situata nel centro del paese, costruita nel XVII secolo come segno di gratitudine per la protezione dalla peste.

: Una piccola chiesa situata nel centro del paese, costruita nel XVII secolo come segno di gratitudine per la protezione dalla peste. Resti dell’Insediamento Romano di Colentum: Situati sulla collina di Gradina, i resti di Colentum offrono uno sguardo al passato romano di Murter. Qui si possono ancora vedere i resti di antiche ville, mosaici e strade romane.

Le spiagge più belle a Murter

Murter è famosa per le sue spiagge spettacolari. Ecco alcune delle migliori:

Spiaggia Luke : È il centro balneare della baia di Hramina, a due passi dal centro cittadino e da tutti i suoi servizi. Questa vicinanza la rende estremamente comoda da raggiungere e molto adatta a famiglie con bambini piccoli; di contro, tende ad essere affollata nei fine settimana e durante l’alta stagione.

: È il centro balneare della baia di Hramina, a due passi dal centro cittadino e da tutti i suoi servizi. Questa vicinanza la rende estremamente comoda da raggiungere e molto adatta a famiglie con bambini piccoli; di contro, tende ad essere affollata nei fine settimana e durante l’alta stagione. Spiaggia Slanica : Una piccola spiaggia di sabbia e ghiaia al centro dell’omonima baia sul lato occidentale di Murter. È un compromesso ideale per chi cerca un equilibrio tra comodità e tranquillità.

: Una piccola spiaggia di sabbia e ghiaia al centro dell’omonima baia sul lato occidentale di Murter. È un compromesso ideale per chi cerca un equilibrio tra comodità e tranquillità. Spiaggia Podvrške : Situata a poca distanza in linea d’aria da Murter, ma più difficilmente accessibile per via della collina che la separa dal centro urbano. È una breve lingua di sabbia circondata da rocce, molto apprezzata da chi ama tuffarsi nelle splendide acque circostanti.

: Situata a poca distanza in linea d’aria da Murter, ma più difficilmente accessibile per via della collina che la separa dal centro urbano. È una breve lingua di sabbia circondata da rocce, molto apprezzata da chi ama tuffarsi nelle splendide acque circostanti. Spiaggia Čigrađa: Situata sul lato sud dell’isola, all’ingresso di Murter sulla sinistra, offre una splendida vista sulla baia di Čigrađa. È una baia circondata da pinete, perfetta per chi cerca tranquillità e paesaggi naturali mozzafiato.

Escursioni e visite da Murter

Murter è un’ottima base per diverse escursioni, di mare ma non solo.

Le altre spiagge dell’isola

Le altre località dell’isola di Murter offrono altrettante spiagge, calette e piccole baie dove potersi fermare a fare un bagno in completa tranquillità.

Spiaggia Lučica : Nei pressi di Jezera, è una baia di ghiaia con postazioni in calcestruzzo. È perfetta per una giornata rilassante in riva al mare, con bar, ristoranti e docce a poca distanza.

: Nei pressi di Jezera, è una baia di ghiaia con postazioni in calcestruzzo. È perfetta per una giornata rilassante in riva al mare, con bar, ristoranti e docce a poca distanza. Spiaggia Kosirina : Vicina a Betina, è una spiaggia adatta a famiglie con bambini grazie all’acqua bassa e alla sabbia fine. Nei pressi si trovano due campeggi e un’area con bar e ristoranti.

: Vicina a Betina, è una spiaggia adatta a famiglie con bambini grazie all’acqua bassa e alla sabbia fine. Nei pressi si trovano due campeggi e un’area con bar e ristoranti. Spiaggia Sv. Andrija: Nei pressi di Tisno, è una spiaggia poco frequentata, ideale per prendere il sole e tuffarsi nell’acqua cristallina. È una zona isolata, quindi è necessario prestare attenzione.

L’isola di Levrnaka e la spiaggia Lojena

Questa è una delle spiagge più belle e selvagge di tutta la regione, situata nell’arcipelago delle Isole Incoronata sulla splendida Isola di Levrnaka all’interno del parco naturale. Essendo all’interno dell’area protetta, è necessario rispettare in modo più stringente l’ecosistema naturale e per raggiungerla è necessario chiedere un’autorizzazione. Una volta arrivati in questo paradiso naturale, ogni fatica sarà valsa, ritrovandosi in un angolo di Adriatico ancora incontaminato e con un’acqua di una purezza cristallina.

Esplorare il Parco Nazionale delle Isole Kornati

Una delle principali attrazioni di Murter è la sua vicinanza al Parco Nazionale delle Isole Kornati, un arcipelago di 89 isole e isolotti a dir poco spettacolare. È un paradiso per gli amanti della vela, dello snorkeling e del trekking. Da Murter partono diversi tour, mini crociere e barche per la visita alle isole.

Visitare il Museo della Costruzione Navale a Betina

Il Museo della costruzione navale in legno si trova nella città di Betina, un piccolo villaggio storico di circa 800 abitanti che vive di turismo, pesca, agricoltura e artigianato. Questo museo offre uno sguardo affascinante sulla tradizione millenaria della costruzione navale in legno della regione. È un’esperienza educativa e coinvolgente per adulti e bambini. La collezione del museo comprende 406 oggetti legati alla costruzione di navi, alla pesca, all’agricoltura e alla vita quotidiana. Con una superficie di 250 m², include cinque sale espositive e una galleria su due piani con installazioni di attrezzature marittime.

Visita a Tisno

Questo piccolo villaggio è famoso per il suo ponte levatoio che collega Murter alla terraferma. Merita una passeggiata lungo il porto per godere dell’atmosfera rilassata del villaggio.

Trekking al Monte Raduč

Per una vista panoramica sull’isola e il mare circostante, i più sportivi e allenati possono optare per un’escursione al Monte Raduč. Il sentiero è accessibile e offre uno spettacolo naturale incredibile.

Informazioni pratiche

Quando andare

Murter è visitabile tutto l’anno, ma il periodo migliore va da maggio a settembre, quando il clima è caldo e soleggiato, perfetto per le attività all’aperto e le giornate in spiaggia. Luglio e agosto sono i mesi più affollati, ma ideali per chi ama la vita da spiaggia, l’animazione e i festival. La primavera e l’autunno offrono temperature più miti e meno turistiche. Murter ospita diversi eventi e festival di musica, cinema e vela durante l’anno, specialmente in estate, che possono essere la giusta occasione per un viaggio sull’isola.

Cosa mangiare

La cucina di Murter è un delizioso mix di sapori mediterranei e dalmati. Da provare: il Peka è un piatto tradizionale di carne o pesce cucinato sotto una campana di ferro con patate e verdure; il brodet è uno stufato di pesce servito con polenta. Nei menù dell’isola si trovano sardine alla griglia e fritto di pesce con calamari freschi fritti, spesso serviti con insalata e patatine.

Come arrivare a Murter

Murter è facilmente raggiungibile in auto percorrendo la E65 da Zara a Sebenico oppure la vecchia strada costiera, la Jadranska Magistrala, che a costo di un maggior tempo di percorrenza regala splendide viste sull’Adriatico e sulle isole croate. Una volta arrivati in prossimità di Tisno, è sufficiente seguire le indicazioni per l’isola di Murter e attraversare il ponte levatoio che collega la terraferma con l’isola. L’isola è inoltre raggiungibile dagli autobus di linea che collegano Zara e Sebenico con i vari centri dell’isola. In alternativa si può prendere il traghetto da Pescara o Ancora fino alla costa croata e da lì noleggiare un’auto fino all’isola. In aereo, gli aeroporti più vicini sono Zadar (circa 60 km) e Split (circa 100 km). Da lì, si può noleggiare un’auto o prendere un autobus per Murter.