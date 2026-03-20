Il Texas di Chuck Norris: tra fiction e realtà, i suoi luoghi del cuore

Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

Getty Images Cuck Norris indossa un cappello da cowboy in "Una magnum per McQuade" (1983)

Tanto si era innamorato del Texas che ci è andato persino a vivere. Chuck Norris (scomparso il 20 marzo 2026), uno dei più celebri attori di Hollywood, con una cinquantina di film alle spalle girati nella sua lunga carriera iniziata negli Anni ’70, sarà per sempre ricordato come Walker Texas Ranger.

Non solo ha girato per dieci anni l’omonima serie televisiva, tra piglio da cowboy e carambolesche arti marziali (il suo primo amore era stato proprio per questo sport tanto da essere cintura nera), ma ha interpretato molti altri ruoli indossando il cappello Stetson, tra un karate e un’avventura nella giungla (l’altra grande interpretazione per cui sarà ricordato è quella in “Rombo di tuono” del 1984, per la cronaca, girato nella Filippine).

Il Texas del cinema

Dal 1993 al 2001, Chuck Norris ha interpretato il ruolo del ranger Cordell Walker nella serie televisiva Walker Texas Ranger, a cui si sono aggiunti alcuni film per la Tv “Walker Texas Ranger – Riunione mortale” del 1994 e “Walker Texas Ranger – Processo infuocato” del 2005. Molte scene sono state girate negli studi cinematografici, ma tante sono quelle in cui sono state impiegate location reali. E proprio in Texas.

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Fort Worth

Tra i set usati per la serie Walker Texas Ranger c’è sicuramente la città di Fort Worth, uno degli esempi ancora ben conservati di cittadina icona del Texas, che fa parte della città metropolitana di Dallas, dalla quale dista circa un’ora di auto. Tra il 1866 e il 1890, i mandriani trainarono oltre quattro milioni di capi di bestiame attraverso Fort Worth. La città divenne nota come “Cowtown“, la città delle mucche.

Ancora oggi, negli storici Stockyards,i recinti dove veniva tenuto il bestiame, si può assistere alla parata delle mandrie di mucche Longhorn – quelle con le lunghe corna tipiche di queste parti – condotte da veri cowboy a cavallo, uno spettacolo a cui assistono ogni giorno migliaia di persone.

Le scene esterne del C.D.’s Bar and Grill della serie sono state girate nei pressi del Fort Worth Stockyards, in un locale che in realtà si chiama White Elephant Saloon, famoso per il suo stile Old West e considerato uno degli “honky tonk” più antichi dello Stato. Invece, il tribunale della contea di Tarrant è stato utilizzato come esterno per il quartier generale dei ranger. Tra le altre location figurano i Fort Worth Water Gardens, un parco urbano ubicato nella zona Sud della città.

Dallas

Molte delle scene girate nella downtown sono state ambientata veramente tra le strade di Dallas. Spesso, infatti, è ben riconoscibile l’inconfondibile skyline della città, con l’iconica Reunion Tower e il Margaret Hunt Hill Bridge.

Altre zone del Texas

In tanti anni, Walker Texas Ranger è stato girato anche in altre zone dello Stato americano, tra cui Austin, Denton, Mesquite e Palmer.

Il Texas della vita di Chuck Norris

Chuck Norris si era talmente immedesimato nel mood texano da decidere di trasferirsi a vivere in un ranch in mezzo al nulla, tra pascoli e cavalli.

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Con la moglie Gena, infatti, possedeva il Lone Wolf Ranch a Navasota, lungo la sulla Highway 90, una vasta proprietà di mille acri che, oltre a fungere da residenza e base operativa, produceva anche acqua imbottigliata, la CFORCE Bottling Co., sfruttando un acquifero sostenibile situato proprio sotto il ranch.

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Navasota è una cittadina storica texana a un centinaio di chilometri di distanza da Houston. Fu fondata nel 1831 come fermata della diligenza e chiamata “Nolansville”. Il nome fu cambiato nel 1858 in Navasota, forse derivato dalla parola dei nativi americani “nabatoto” (“acqua fangosa”). Quando la Houston and Texas Central Railway costruì i binari che attraversavano la città, nel 1859, Navasota divenne un importante centro commerciale per l’intera zona, sia per il trasporto di cotone sia di schiavi. Nel 1912 è entrata a fare parte dello Union Pacific’s Train Town USA Registry, un riconoscimento che onora le città per il profondo legame storico con la ferrovia, celebrando il patrimonio condiviso attraverso una rete di 23 Stati americani.

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Se Fort Worth è una città ormai molto turistica, venire a Navasota è come fare un balzo indietro di due secoli. L’Historic District ha mantenuto ancora le vecchie case di legno proprio come in un film Western, tra portici di legno, staccionate dove un tempo si legavano le briglie dei cavalli, balconi in ferro battuto e insegne dipinte. Fuori da questi edifici non manca mai di sventolare la bandiera del Texas. Qui vengono organizzate vere aste di cavalli tra cowboy che si tengono nel Midex Livestock/Elite Auctions LLC oltre a eventi speciali con centinaia di cavalli.