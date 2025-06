Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Tra i gioielli delle Marche troviamo il Monte Conero: questa zona è rinomata per la presenza di spiagge mozzafiato e per la possibilità di vivere dei giorni a contatto con la natura. Tra un tuffo dove l’acqua è più blu, i sentieri di trekking e le escursioni, questo territorio è tra le destinazioni più scelte dove trascorrere le vacanze estive. Ma, soprattutto per chi non ha ancora prenotato, siamo qui per parlare del Conero low cost: oltre alle mete più battute, ci sono tante altre località che consentono di visitare le famose Numana e Sirolo senza spendere troppo.

Un territorio in cui si susseguono spiagge e baie di immensa bellezza, dove non mancano i sentieri per mettersi alla prova con il trekking, in cui le escursioni sono l’occasione per scoprire il litorale dall’alto. Scopriamo il Conero, dove alloggiare e le distanze con le principali spiagge.

Porto Recanati

A 15 minuti di auto da Numana e a 17 da Sirolo, Porto Recanati è tra le località migliori da scoprire nel Conero. Questa magnifica città è abbracciata dalle colline marchigiane: un borgo che, tra mare e montagna, riesce ad emozionare, anche e soprattutto per il legame con il poeta Giacomo Leopardi. Alla scoperta del Conero low cost, possiamo innamorarci di un centro che sorge proprio tra i fiumi Potenza e Musone: qui la vista è privilegiata, soprattutto considerando che nelle giornate limpide è possibile avvistare i Monti della Dalmazia oltre che le cime degli Appennini.

Prenotando con un po’ di anticipo, è possibile spendere meno rispetto al solito, ma con il vantaggio di essere in uno dei punti nevralgici del Conero, vicino alle spiagge più famose e belle delle Marche. A Porto Recanati si può arricchire il proprio itinerario visitando la casa di Giacomo Leopardi, ammirando il Colle dell’Infinito e Piazza Giacomo Leopardi, dove si trova la statua del poeta e la Torre del Borgo. Il plus? Porto Recanati è ben collegata con le località circostanti.

Portonovo

Il secondo suggerimento per scoprire il Conero low cost? Portonovo, a 18 minuti da Numana e Sirolo. Proprio come Porto Recanati, anche Portonovo ha una sua storia: il paesaggio è mozzafiato, tanto che è conosciuta come la baia verde del Conero. Si trova immersa nel parco ed è considerata un’oasi di immensa bellezza. Qui troviamo due laghetti, ovvero il Lago Profondo e il Lago del Calcagno, e possiamo scoprire le spiagge della baia di Portonovo. Si segnala inoltre la vicinanza con la spiaggia di Mezzavalle.

Non mancano i servizi: la baia di Portonovo, che in prevalenza è composta da ghiaia e sassi, si snoda tra lidi attrezzati e spiaggia libera. Nelle vicinanze sono presenti ristoranti e locali, e naturalmente non mancano i servizi di trasporto per garantire la possibilità di visitare anche le vicinanze. E le cose da fare e da vedere qui non mancano di certo, come la Chiesetta di Santa Maria, la Torre Clementina o Torre De Bosis, e il Fortino Napoleonico. Sono presenti diversi ristoranti con affaccio sul mare, per una serata indimenticabile in quel delle Marche.

Marcelli

Il consiglio più saggio per scoprire le Marche low cost, e in particolare la Riviera del Conero, è di prenotare nelle vicinanze delle mete più battute e famose. Di certo Numana è un vero e proprio spettacolo, ma è possibile trovare delle strutture ricettive in una sua frazione, ovvero Marcelli di Numana, che è conosciuta per essere ben servita e collegata al corso cittadino.

A Marcelli di Numana sono presenti inoltre diversi appartamenti dove alloggiare, così da organizzare l’itinerario facilmente: molti sono a pochi metri dal mare e danno l’opportunità di visitare i dintorni senza stress. Una località balneare marchigiana che ci permette di osservare una vista privilegiata del Monte Conero, innamorandoci sia del verde brillante della vegetazione sia dell’azzurro del mare. E naturalmente si possono intravedere sia i borghi di Sirolo sia di Numana. A Marcelli c’è tutto: negozi, ristoranti, strutture, servizi, e in una posizione davvero privilegiata.

Castelfidardo

Siamo nelle colline della Riviera del Conero, e Castelfidardo è famosissimo per aver dato i natali alla fisarmonica. È di certo una località privilegiata in cui prenotare, poco distante dal mare: in poco più di 10 minuti arriviamo comodamente sia a Numana sia a Sirolo e alle loro famose spiagge. Prenotare nella città della fisarmonica e della musica significa poter strutturare un itinerario tra mare mozzafiato, storia, arte e cultura.

Oltre a questo, a Castelfidardo sono presenti delle attrazioni da non perdere, come le Grotte di Sant’Anna, un complesso di cunicoli sotterranei. La “Capitale della Fisarmonica” è antichissima: si trova precisamente nella provincia di Ancona e, tra l’altro, è possibile osservare il Monumento Nazionale delle Marche, che si trova dentro il Parco delle Rimembranze. Per chi ama andare al mare ma preferisce soggiornare in una meta poco distante a contatto con la natura, è la destinazione perfetta.

Località vicino Numana e Sirolo

C’è poi da dire che la Riviera del Conero è comunque un tratto piuttosto ampio, quindi abbiamo l’opportunità di soggiornare nelle vicinanze delle mete più amate come Ancona, Sirolo e Numana, magari a pochi chilometri, senza spendere troppo. Tra le località che troviamo sul mare citiamo proprio Ancona, Sirolo, Numana, Porto Recanati e Potenza Picena, una frazione di Porto Potenza.

Potenza Picena è infatti tra le località dove soggiornare, ma bisogna prenotare molto in anticipo, in quanto le strutture ricettive non sono molte e i prezzi sono concorrenziali. Inoltre Porto Potenza ha vissuto una vera e propria crescita negli ultimi anni: oggi propone spiagge ampie, spazi verdi curati e diversi ristoranti che propongono la cucina tipica del territorio. Il plus è, come sempre, quello di essere abbastanza vicini alle spiagge del Conero. È poi possibile valutare di alloggiare nelle strutture dell’entroterra, come abbiamo visto, per allontanarsi dal mare (ma solo di pochi km) e spendere il giusto. Tra le mete, oltre a Castelfidardo, citiamo anche Camerano, Recanati, Loreto, Santa Maria Nuova e Agugliano.