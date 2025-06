Fonte: iStock La selvaggia spiaggia di Mezzavalle

La Riviera del Conero è uno dei paesaggi più belli delle Marche, dove l’Adriatico sa bene come mostrare il meglio di sé. Con i suoi litorali dalle acque trasparenti e cristalline e un’atmosfera rilassata, offre lo scenario ideale dove trascorrere una vacanza all’insegna di pomeriggi di relax su spiagge bianche e avventure esplorative tra grotte e formazioni rocciose. Il tutto viene arricchito da panorami mozzafiato, resi ancora più unici dalla presenza di falesie a picco sul mare, e dai paesini caratteristici dove passeggiare la sera.

Se state organizzando una vacanza in questa splendida zona d’Italia, vorrete sicuramente conoscere le sue spiagge più belle, quelle che, anche chi ha pochi giorni a disposizione, non vuole assolutamente perdersi. Ecco perché abbiamo fatto una selezione scegliendo quelle che, secondo noi, sono le migliori e più suggestive del Conero, molte delle quali premiate con la Bandiera Blu.

Spiaggia di Mezzavalle

Cominciamo la nostra selezione dedicata alle spiagge del Conero con una location libera e selvaggia. La Spiaggia di Mezzavalle, situata in provincia di Ancona, offre un’atmosfera unica perché immersa nella natura incontaminata del Parco del Conero. Per raggiungerla, infatti, bisogna percorrere un sentiero di 10 minuti che, seppur sia un po’ ripido, ripaga i viaggiatori con uno scenario che lascia letteralmente a bocca aperta.

Qui, il verde selvaggio del Monte Conero alle vostre spalle e l’azzurro cristallino del mare di fronte creano un contrasto evocativo. La spiaggia può essere raggiunta solamente a piedi o, se desiderate raggiungerla via mare, l’unico modo è noleggiando una canoa o un SUP da Portonovo in quanto le barche non hanno il permesso di avvicinarsi.

Spiaggia delle Due Sorelle

È la spiaggia simbolo del Parco del Conero, il cui nome deriva dai due faraglioni (le Due Sorelle, appunto) che emergono dal mare turchese. È un luogo idilliaco, seppur in estate possa diventare particolarmente affollato, nonostante sia raggiungibile solo via mare. Non è un caso se viene considerata tra le spiagge più belle delle Marche!

Da metà giugno a settembre, i traghetti turistici partono regolarmente dai porti di Numana, Sirolo e Marcelli, offrendo un viaggio panoramico lungo la costa del Conero. In alternativa, per chi ama il turismo attivo, è possibile noleggiare canoe o SUP dalle spiagge vicine, come Portonovo o San Michele, e raggiungerla in autonomia.

Fonte: iStock

Spiaggia di San Michele e dei Sassi Neri

Mare cristallino e sabbia bianca e fine: la spiaggia di San Michele è facilmente raggiungibile e dotata di ogni comfort, compresi stabilimenti dove noleggiare ombrelloni e lettini. Questa è l’ideale per chi vuole godere dei paesaggi offerti dal Monte Conero e desidera una spiaggia tranquilla, ampia e lunga dove rilassarsi, passeggiare o praticare in sicurezza alcuni sport acquatici come kayak o SUP. La spiaggia di San Michele, infatti, è ben protetta dai venti e dalle onde grazie alla conformazione del territorio circostante.

A piedi potete raggiungere anche la spiaggia dei Sassi Neri, chiamata così per la presenza di rocce scure sul fondale. Se non avete un mezzo, potete raggiungere queste due spiagge con la navetta gratuita messa a disposizione durante i mesi estivi: consigliamo di monitorare gli orari sul sito ufficiale.

Spiaggia del Frate

Anche questa facilmente raggiungibile a piedi dal centro di Numana, la Spiaggia del Frate è una splendida caletta di ghiaia fine, perfettamente incorniciata dal verde rigoglioso del Parco del Conero. A renderla unica è anche il bianco della roccia calcarea chiamata “Sasso del Bo” che, spuntando dal mare, aggiunge un dettaglio di bellezza in più a un luogo di per sé meraviglioso.

Il nome particolare della spiaggia deriva da un convento di frati minori, seppur gli abitanti di Numana la chiamino “Sottosanta”, perché sopra si ergeva il camposanto dei colerosi dove nel 1800 furono sepolti tutti i deceduti per colera. Qui troverete stabilimenti balneari, bar e una piccola area di spiaggia libera. Se arrivate con la vostra auto, potete usufruire del parcheggio nei dintorni del porto turistico o all’ingresso del centro storico.

Spiaggia Urbani

Infine, tra le spiagge più belle della Riviera del Conero vi consigliamo quella di Urbani. Con la sua particolare forma a mezzaluna, compresa fra una grotta e un’alta rupe e ricoperta da una rigogliosa macchia mediterranea, vi permetterà di rilassarvi immersi in uno scenario davvero unico. Inoltre, grazie alla presenza di stabilimenti balneari, bar e ristoranti può essere vissuta da tutti.

Da qui godrete di uno splendido panorama sul Monte Conero e, se avete voglia di andare in esplorazione, potete spingervi fino alla punta del caratteristico moletto situato sulla sinistra della spiaggia, oppure passeggiare fino alla spiaggia di San Michele o, ancora, immergervi nei suoi fondali e fare un po’ di snorkeling.

Se non avete un’auto, potete usufruire del servizio di navetta in partenza da Sirolo o dall’ufficio informazioni di Numana attivo durante il periodo estivo.