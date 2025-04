Fonte: iStock Visita la sorprendente Toronto

Toronto è una delle città più dinamiche, multiculturali e sorprendenti del Nord America, una metropoli che vive e respira il mondo. Capitale dell’Ontario e centro economico e culturale del Canada, vanta una popolazione eterogenea che rappresenta oltre 250 gruppi etnici.

Il suo skyline moderno si specchia nel lago Ontario, mentre i suoi quartieri vibrano di lingue, profumi e storie diverse. Visitare Toronto è come attraversare il mondo in una sola città: una promessa di scoperte continue, tra icone architettoniche, musei d’avanguardia, cucine globali e spazi verdi rigeneranti.

Con la nostra guida potrai scoprire il meglio che ha da offrire: dai grattacieli alla CN Tower, dalle atmosfere hipster di Kensington Market ai musei di fama mondiale, dalle tranquille Toronto Island al rombo delle cascate del Niagara.

Conosciamo meglio Toronto

Toronto non è solo la città più popolosa del Canada: è un mondo intero incastonato tra il lago Ontario e un cielo su cui spiccano i grattacieli di Downtown. È la città dei superlativi del Canada – la più grande, la più multiculturale, la più sorprendente – e un mosaico di quartieri, storie e contrasti che merita di essere esplorato con lo sguardo curioso del viaggiatore e non solo del turista.

Passeggiare tra le strade di Toronto significa muoversi nel mondo senza passaporto: si può gustare una samosa a Kensington Market, ascoltare un quartetto jazz all’Harbourfront Centre, perdersi tra le illusioni ottiche di un museo interattivo, e poco dopo scoprire i misteri nascosti sotto terra, nelle antiche fogne della città, oggi oggetto di esplorazioni urbane e leggende metropolitane.

Toronto è cultura, e lo dimostrano i suoi musei iconici. Il Royal Ontario Museum racconta la storia della vita con sale che spaziano dalla biodiversità alla cultura asiatica, mentre la Galleria d’Arte dell’Ontario – gioiello architettonico firmato Frank Gehry – ospita capolavori che vanno dai maestri europei agli artisti indigeni contemporanei. E poi c’è Casa Loma, castello da fiaba nel cuore cittadino, uscito da un sogno gotico.

Fonte: iStock

Toronto è anche follia creativa: The Monkey’s Paw, libreria bizzarra e affascinante, vende libri “macabri, arcani e assurdi” tramite un distributore automatico vintage. E ancora il Teatro del Giardino d’Inverno, dove foglie vere decorano il soffitto e ogni spettacolo sembra sbocciare in un sogno.

Infine, quando la vita in città si fa troppo intensa, basta prendere un traghetto e rifugiarsi nelle Toronto Island, dove lo skyline si osserva da lontano, in silenzio, tra il verde e le onde. In fondo, è questo il fascino di Toronto: una metropoli che non ha paura di mescolare futuro e passato, cemento e natura, riflessione e divertimento.

Chi arriva pensando di trovare “solo” una grande città nordamericana, riparte con l’idea di aver visitato il mondo intero. In una sola, inaspettata, città.

Come arrivare e come muoversi a Toronto

L’aeroporto internazionale Toronto Pearson (YYZ) è il principale hub di arrivo per i viaggiatori internazionali. Il collegamento UP Express ti porterà in centro in circa 25 minuti. In alternativa, l’aeroporto di Billy Bishop offre collegamenti regionali più comodi e veloci.

Per muoversi in città, la TTC (Toronto Transit Commission) gestisce un’efficiente rete di metropolitana, autobus e tram. I taxi sono diffusi, ma costosi. La Presto Card permette l’accesso a tutti i mezzi pubblici. Toronto è anche bike-friendly, con il servizio Bike Share Toronto disponibile in molti quartieri.

I quartieri da esplorare

Downtown e Financial District

Sede di grattacieli, uffici e nightlife, è il punto di partenza ideale per partire alla scoperta della città. Dontown è il centro nevralgico di Toronto, dominato dalla CN Tower, dal Ripley’s Aquarium e dai grandi centri commerciali come il Toronto Eaton Centre.

Kensington Market

Kensingtorn Market è un quartiere creativo e alternativo, con arte urbana, mercati alimentari e boutique vintage. Perfetto per passeggiare mangiando empanadas o burritos, visitare gallerie indipendenti e assaporare la Toronto più spontanea. Fermati da Wanda’s Pie in the Sky per una fetta di torta, prendi del formaggio da Global Cheese e passeggia fino a Bellevue Park per un picnic.

Fonte: iStock

Distillery District

Questa zona è un’ex area industriale, recentemente trasformata in polo artistico. Le strade in mattoni rossi sono piene di gallerie d’arte, caffè, cioccolaterie e ristoranti. A Natale ospita un mercatino in stile europeo molto suggestivo.

Yorkville

Yorkville è un quartiere elegante e chic, sede di boutique di alta moda, ristoranti di fascia alta e hotel lussuosi. Ideale per chi ama lo shopping raffinato e l’arte.

The Annex e University District

Se cerchi un’atmosfera giovane e vivace visita queste aree, popolate da studenti universitari, librerie indipendenti, bar informali e ristoranti etnici.

Principali attrazioni da non perdere

CN Tower

Con i suoi 553 metri, la CN Tower è una delle strutture più alte del mondo e la destinazione turistica più famosa di Toronto. Dalla piattaforma di osservazione si gode una vista mozzafiato, mentre l’EdgeWalk (per i più coraggiosi) consente di camminare legati con un’imbracatura all’esterno dell’edificio. Prenota una cena al ristorante girevole per una cena panoramica.

Costruita tra il 1972 e il 1976, si può ammirare da terra, ma la vista dalla cima è semplicemente mozzafiato. È anche possibile scaricare un’applicazione gratuita per sapere cosa si sta guardando in tutte le direzioni.

In cima c’è un ristorante girevole che compie una rotazione completa ogni 72 minuti. Il menu è incentrato su ingredienti locali e sostenibili e su ricette provenienti da tutto il Canada, compresi i piatti indigeni. Il ristorante è molto frequentato, quindi è consigliabile prenotare in anticipo.

Fonte: iStock

Royal Ontario Museum (ROM)

Il ROM è uno dei più grandi musei del Canada, ospita collezioni enciclopediche su storia naturale, arte asiatica, paleontologia e molto altro. Tutti e tre i livelli di questo magnifico luogo sono ricchi di tesori organizzati in più di 20 gallerie, come la nuova Willner Madge Gallery, Dawn of Life, la Sir Christopher Ondaatje South Asian Gallery o Life in Crisis: The Schad Gallery of Biodiversity. E non è tutto!

Durante la tua visita, non lasciarti sfuggire le mostre temporanee. Il museo è facilmente raggiungibile in autobus, taxi o con i mezzi pubblici.

Art Gallery of Ontario (AGO)

L’AGO, come la chiamano i locali, è una delle più grandi gallerie d’arte del Nord America. Ospita una serie di opere che vanno dai maestri europei agli artisti dell’Africa centrale fino agli emergenti indigeni canadesi. Troverai tutto nella collezione di quasi 100.000 pezzi di questo museo.

Oltre alla sua notevole collezione permanente, è anche uno dei siti architettonici più fotografati del Canada, grazie all’imponente ampliamento del 2008 progettato da Frank Gehry.

Esplora il J.S. McLean Centre for Indigenous and Canadian Art, la Thomson Collection of Canadian and European Art e non perdere l’Henry Moore Sculpture Centre. Aperto per la prima volta nel 1974 per ospitare il dono originale dello scultore alla Galleria, oggi ospita oltre 900 sculture e opere su carta.

La galleria si sta espandendo con un’impressionante nuova ala di 13 ulteriori gallerie dedicate all’arte moderna e contemporanea.

Fonte: iStock

Ontario Science Centre

Primo museo interattivo del suo genere al mondo, l’Ontario Science Center è stato appositamente progettato per tutti coloro che sono interessati alla scienza ed è una delle migliori attrazioni per famiglie di Toronto. Ci sono esperimenti dal vivo, dimostrazioni, planetari e giochi da provare per imparare divertendosi.

Questo museo è molto amato perché non solo si impara la scienza, ma si può anche provare le cose e vedere come funzionano nello Science Arcade and Innovation Centre.

Le avventure sottomarine fanno rivivere il Capitano Nemo e la mostra sullo spazio dà un senso a meteoriti, buchi neri e raggi cosmici. Inoltre, ci sono una foresta pluviale, una foresta canadese e un teatro IMAX a cupola. Una visita completa del museo dura circa due ore.

Ripley’s Aquarium of Canada

Quello di Toronto non è famoso quanto quello di Vancouver ma è una struttura moderna, con un tunnel trasparente in cui potrai vedere nuotare tantissimi animali, comprese squali e razze. Le vasche “Dangerous Lagoon” e le dimostrazioni dello staff attirano grandi e piccoli.

Casa Loma

Immagineresti mai di trovare un castello gotico con torri, passaggi segreti e giardini panoramici, in una città moderna come Toronto? Casa Loma è talmente particolare da meritare senz’altro una visita. Sede di eventi, film e matrimoni, d’estate offre la possibilità di cenare al ristorante Blueblood Steakhouse, ospitato nella tenuta.

Fonte: iStock

Toronto Zoo

Suddiviso per habitat geografici, il giardino zoologico di Toronto è popolato da oltre 5000 animali, tra cui orsi polari e pinguini africani. L’area “Guardians of the Rainforest” ospita oranghi in via d’estinzione. Da non perdere la Zoomobile, la Zipline e il carosello.

Toronto Islands

Le isole sono un vero e proprio rifugio verde sul lago Ontario, raggiungibili in traghetto. Perfette per picnic, sport acquatici, fotografia e relax. Il parco divertimenti Centreville è ideale per famiglie.

Fonte: iStock

Aga Khan Museum

L’Aga Khan Museum è il più grande museo d’arte islamica del Nord America, sede di tantissime esposizioni importanti. Ospita anche dei bei giardini e il raffinato ristorante Diwan.

Hockey Hall of Fame

Situato a Downtown Toronto, l’Hockey Hall of Fame è il tempio dello sport nazionale canadese, dove potrai persino toccare la leggendaria Stanley Cup, il trofeo che spetta alle squadre che vincono il campionato.

Bata Shoe Museum

Al Bata troverai oltre 13.000 scarpe e calzature da tutto il mondo. L’edificio stesso ha la forma di una scatola di scarpe.

Fonte: iStock

Allan Gardens Conservatory

All’Allan Gardens Conservatory troverai serre storiche con orchidee, palme e cactus. In inverno è una destinazione particolarmente suggestiva perché si trasforma con installazioni floreali natalizie.

Elgin and Winter Garden Theatre

Questa è un luogo che pochi visitatori conoscono. L’Elgin è un magnifico teatro edoardiano a due piani, con soffitti ricoperti di foglie vere. Vale la pensa inserirlo nel proprio itinerario perché è davvero un incanto.

Dove mangiare a Toronto

Se ami il buon cibo, a Toronto troverai pane per i tuoi denti. Ecco alcuni posti da non perdere:

St. Lawrence Market: qui troverai street food, salumi, formaggi e gastronomia da ogni angolo del mondo.

qui troverai street food, salumi, formaggi e gastronomia da ogni angolo del mondo. Trinity Common (Kensington Market): se ami l’atmosfera informale di un pub artigianale, con ottimi burger e birre, questo è il posto giusto

se ami l’atmosfera informale di un pub artigianale, con ottimi burger e birre, questo è il posto giusto El Catrin (Distillery District): siedi in questo patio vivace, dove provare la cucina messicana e un cocktail d’autore.

siedi in questo patio vivace, dove provare la cucina messicana e un cocktail d’autore. Diwan (Aga Khan): qui potrai testare una cucina mediorientale davvero raffinata.

qui potrai testare una cucina mediorientale davvero raffinata. Tim Horton’s (accanto alla Hockey Hall of Fame): se cerchi dell’autentico cibo canadese.

Natura urbana e parchi

Toronto ha ampi spazi verdi, suggestivi d’inverno quando sono coperti di neve e meravigliosi per una pausa rilassante in estate. Ecco quelli che dovresti visitare:

High Park: 160 ettari di sentieri, zoo gratuito e ciliegi in fiore in primavera.

160 ettari di sentieri, zoo gratuito e ciliegi in fiore in primavera. Woodbine Beach: si tratta di una lunga spiaggia urbana dove potrai giocare a beach volley, fare un tuffo in piscina o poi rifocillarti sui ristoranti di Queen St.

si tratta di una lunga spiaggia urbana dove potrai giocare a beach volley, fare un tuffo in piscina o poi rifocillarti sui ristoranti di Queen St. Tommy Thompson Park: questo parco è perfetto se ami il ciclismo e il birdwatching.

questo parco è perfetto se ami il ciclismo e il birdwatching. HTO Park e Harbourfront Centre: rilassati con gli eventi culturali che si svolgono sul lungolago.

Fonte: iStock

Esperienze insolite e segrete

Toronto offre una serie di esperienze insolite che non dovresti sottovalutare. Eccone alcune:

Il Museo delle Illusioni

Inaugurato nel 2018, è una delle nuove attrazioni per famiglie. Troverai stanze di illusioni, installazioni, immagini e ologrammi: vorrai avere con te lo smartphone completamente carico per poter scattare un sacco di foto strane e meravigliose.

Ci sono persino i punti selfie lungo il percorso ed è uno dei luoghi più instagrammabili di Toronto. Si trova al 132 di Front Street East. I biglietti costano 23,50 dollari CAD.

Torna indietro nel tempo al Black Creek Pioneer Village

Si tratta di un villaggio unico nel suo genere che illustra la Toronto degli anni Sessanta dell’Ottocento. Edifici storici, stalle e capannoni unici, giardini pittoreschi e mostre: Black Creek offre una vera e propria esperienza immersiva della vita rurale del XIX secolo.

Partecipa a un tour con una guida in costume per avere un’esperienza migliore e più completa e preparati a camminare su passerelle e strade sterrate. Con un po’ di fortuna, nella fattoria troverai dei dolcissimi cuccioli. Il biglietto d’ingresso costa 15 dollari CAD ed è aperto dalle 11.00 alle 16.00.

Visita al birrificio Steam Whistle

Situato vicino al Ripley’s Aquarium, questo è uno dei luoghi più eccentrici e vivaci di Toronto. Fondata nel 1998, la birreria è stata sviluppata a partire da un sito storico nazionale, l’edificio John Street Roundhouse, un deposito per le locomotive a vapore della Canadian Pacific Railway.

Prendi una birra o fermati a pranzo presso il ristorante Biergärten, che propone una cucina canadese contemporanea.

Fonte: iStock

The Monkey’s Paw

Una libreria più originale di questa è davvero difficile da visitare. Intanto, i libri che si trovano sugli scaffali sono di quelli che non si possono trovare da nessun’altra parte. The Monkey’s Paw è aperta dal marzo 2006 e da allora è un rifugio per antiquari, con tanto di disegni medici alle pareti e un corvo impagliato su una macchina da scrivere.

L’insolito negozio, che prende il nome da un racconto horror dello scrittore W.W. Jacobs, ha libri antichi che spaziano da argomenti diversi come l’arte di prevedere i tratti del carattere femminile in base alla forma del seno, alle gare di deposizione delle uova canadesi.

Ogni libro presente è stato selezionato in base a queste categorie: il bello, l’arcano, il macabro e l’assurdo. The Monkey’s Paw dispone anche di un Biblio-Mat personalizzato, un distributore automatico che distribuisce un volume d’epoca selezionato a caso quando viene inserito un gettone. I gettoni possono essere acquistati alla cassa al prezzo di 5 dollari l’uno.

Esplora i tunnel della rete fognaria di Toronto

Quella di Toronto è una rete ben conservata di tunnel che ha trascorso secoli silenziosi a rimuovere i rifiuti di Toronto, una delle poche città che rende la sua rete di gestione dei rifiuti sotterranei qualcosa di magico da vedere. Vecchi, ma davvero ben curati ed elaborati, i tunnel fognari di Toronto sono proprio come la narrativa ha sempre immaginato che dovrebbero essere: ampi e dai soffitti alti, perfettamente dimensionati per la fuga di rapinatori di banche o di un gruppo di tartarughe ninja mutanti.

I tunnel fognari di Toronto, una meraviglia ingegneristica, sono così grandi e ben costruiti che somigliano di più a quelli che siamo abituadi a vedere quando prendiamo la metropolitana. L’intrigo che ne deriva ha creato una sottocultura di esplorazione urbana intorno alla Toronto sotterranea.

Avventurieri audaci e giovani maliziosi si avventurano da tempo nei passaggi sotterranei della città per tracciarne la traiettoria ed esaminarne lo stato attuale.

Fonte: iStock

Ogni tratto del sistema fognario ha una sua storia. Il Garrison Creek Sewer, che scorre sotto l’estremità occidentale della città, un tempo era un torrente.

Alla fine del 1800, quando divenne troppo pieno di liquami, la città pensò saggiamente di interrarlo. Guardandolo ora, però, è scioccante pensare che un tempo era un corso d’acqua naturale in superficie.

Gli accessi alle gallerie sono esattamente dove ci si aspetterebbe che fossero: pozzi, pozzetti di manutenzione, sfioratori e diramazioni per il trattamento delle acque. Le visite sono consentite solo con il permesso e la guida di un dipendente dei lavori pubblici.

Toronto è una città che prende sul serio le sue acque reflue, come dimostra l’impianto di trattamento delle acque soprannominato “Il Palazzo della Purificazione”, dove finisce tutto il contenuto di questi tunnel.

Escursioni da Toronto

Visita le famose Cascate del Niagara

L’elenco delle principali attrazioni di Toronto non sarebbe completo senza le famose Cascate del Niagara. Questa meraviglia della natura si trova a soli 90 minuti da Toronto, e valgono senz’altro il viaggio. Le cascate del Niagara sono un gruppo di tre cascate che si trovano al confine tra l’Ontario e lo stato di New York (USA).

Ti aspettano un panorama mozzafiato, sentieri ed escursioni emozionanti, visite guidate e numerose possibilità di soggiorno e ristorazione nelle vicinanze.

Il Journey Behind the Falls offre l’opportunità di vedere le cascate dall’interno attraverso tunnel che conducono a punti di osservazione. È piuttosto emozionante se si pensa a quanta acqua stia precipitando davanti a te nel momento esatto in cui ti trovi lì.

Il lato canadese delle cascate tra l’altro è quello migliore per osservare questo spettacolo della natura.

Fonte: iStock

Niagara-on-the-lake

C’è qualcosa in questa città che fa venire voglia di fermarsi. Da generazioni, gli abitanti del luogo lo chiamano “Effetto Niagara-on-the-Lake” e, sebbene sia difficile da descrivere, lo sentirai quando passeggerai lungo le sue strade storiche.

L’Heritage District di Niagara-on-the-Lake è fatto apposta per le passeggiate, con i suoi negozietti, le fioriere in ghisa e le carrozze trainate da cavalli che trasportano i viaggiatori in un altro tempo e un altro luogo.

Oltre la città, la campagna incontaminata si estende punteggiata di vigneti, i cui filari d’uva inondati dal sole sono un invito allettante per alcune delle migliori cantine del Canada, dove potrai assaggiare dell’0ttimo vino.

In auto ci vogliono circa 90 minuti per raggiungere la cittadina da Toronto, il luogo perfetto per fermarsi per la notte dopo una giornata trascorsa alle cascate, o viceversa.

Fonte: iStock

Immergiti nella natura dell’Algonquin Park

Colline di aceri, creste rocciose e migliaia di laghi: 7.635 chilometri quadrati di foreste, paludi, laghi e fiumi. L’Algonquin Park, a circa 250 km a nord di Toronto, è un luogo dove rifugiarsi alcuni giorni per passare momenti indimenticabili nella natura.

Una volta sul posto, l’unico modo per esplorare l’interno di questo parco è in barca o a piedi.

Qui potrai fermarti in uno dei campeggi della zona, scegliere tra i suoi 14 sentieri, partecipare al vasto programma educativo Discovery Program e approfondire con l’eccezionale Visitor Centre, il Logging Museum e l’Art Centre di Algonquin.

Il parco offre tante opportunità di divertimento sia in estate quanto in inverno, con un’ampia varietà di attività tra cui lo sci, le escursioni con le racchette da neve e il pattinaggio sul ghiaccio.

Fonte: iStock

Consigli pratici per prepararsi al viaggio

Clima : molto freddo e rigido in inverno, caldo secco in estate.

: molto freddo e rigido in inverno, caldo secco in estate. Periodo migliore per una visita : da maggio a settembre.

: da maggio a settembre. Mance : 15–20% nei ristoranti.

: 15–20% nei ristoranti. Lingue : inglese e francese, ma si sentono decine di idiomi.

: inglese e francese, ma si sentono decine di idiomi. Sicurezza : molto alta, Toronto è una delle città più sicure del Nord America.

: molto alta, Toronto è una delle città più sicure del Nord America. Costo medio pasti: 20 –45 CAD a persona.

Toronto è una città che non si visita, si vive. Non si lascia raccontare in una sola chiave di lettura, perché è fatta di tante storie diverse, che convivono armoniosamente. Dalle vertigini della CN Tower al silenzio sereno delle isole, dai sapori globali di Kensington Market alle biblioteche più strane del mondo, ogni passo è un invito a scoprire un pezzo di mondo nuovo.

Se stai programmando un tuo viaggio a Toronto, preparati a scoprire una città che cambia continuamente restando sempre fedele a se stessa: aperta, inclusiva e irresistibilmente viva.