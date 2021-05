Come si diventa pilota di una compagnia aerea

editato in: da

Sulla pagina web della compagnia aerea Wizz Air dedicata alla ricerca di personale c’è scritto: “Puoi disattivare l’autopilota e iniziare a virare la tua vita verso nuove rotte!”. Detto così, viene voglia di rispondere subito. Anche se si diventa assistente di volo, c’è la possibilità di crescere e di imparare a pilotare un aereo.

Fare il pilota, una volta, era il sogno di molti bambini. Prima di quello di diventare un influencer. Ma un pilota può anche essere un influencer: gli basta postare le foto dei luoghi che si sorvolano visti dall’alto, di un’aurora boreale che improvvisamente spacca il cielo che si sta attraversando a mille chilometri orari, del passeggero vip che quel giorno si è imbarcato in First Class.

Abbiamo chiesto ad Agnes Toth-Pinkoczi, cabin crew recruitment manager di Wizz Air, cosa serve oggi per diventare pilota e se è ancora il lavoro dei sogni.

Quali sono i requisiti per entrare a far parte di una crew Wizz Air?

“I candidati devono soddisfare i requisiti base (i requisiti minimi si trovano sul nostro Career site). Wizz Air organizza corsi di formazione di base per i membri dell’equipaggio appena assunti. Questi corsi richiedono solitamente una tempistica di 5-6 settimane, poiché la formazione di base della compagnia aerea è considerata tra le più complete del settore.

I candidati durante il training apprenderanno: pratiche di emergenza in volo, autodifesa a bordo, antincendio, procedure di evacuazione e sopravvivenza in acqua. Inoltre, siamo alla ricerca di persone entusiaste, che creano un’atmosfera piacevole a bordo per fornire un eccellente servizio clienti durante i viaggi”.

Il personale di bordo Wizz Air viene scelto anche per l’aspetto fisico?

“Siamo alla ricerca di persone con grandi qualità personali, l’aspetto fisico è un plus, ma non certo un criterio di selezione. Wizz Air ha un rigido regolamento sull’abbigliamento da lavoro e i nostri equipaggi di cabina mantengono sempre uno standard elevato di grooming (toelettatura, ndr). I candidati sono informati di questo requisito durante il processo di assunzione”.

Cosa deve sapere fare un candidato per entrare nella crew di Wizz Air?

“Tutti i candidati selezionati seguiranno corsi di cabin crew. È fortemente consigliato ai candidati di informarsi sull’occupazione e sui requisiti base richiesti dall’azienda prima di presentare la domanda. Tra le competenze richieste sicuramente troviamo la conoscenza della lingua inglese e il saper nuotare“.

Quali sono (se ci sono) i corsi che vengono richiesti a chi vuole far parte di Wizz Air?

“La compagnia aerea fornirà tutti i corsi necessari per una corretta formazione del personale. I corsi di formazione sono organizzati presso strutture di formazione in tutta la rete Wizz Air, dove hanno le basi e presso il centro di formazione di Budapest. Il Training Center di Budapest, 3.800 mq, è uno dei centri di addestramento aeronautico più avanzati d’Europa essendo dotato di due simulatori di volo. Inaugurato a novembre 2018, potendo ospitare, a piena capacità, fino a 300 persone in formazione al giorno, è in grado di tenere corsi di formazione in aula ed esercizi di simulazione di volo e in cabina. Anche i corsi iniziali e continuativi di addestramento a terra e le abilitazioni specifiche fanno parte dell’offerta formativa”.

Con quale frequenza vengono fatti corsi di aggiornamento per il personale di bordo?

“Sono previsti diversi corsi di formazione durante l’anno, tuttavia il numero esatto dipenderà dal numero di nuovi partecipanti (c’è un limite al numero di partecipanti durante ogni formazione)”.

Cos’ha di diverso il personale di bordo Wizz Air rispetto ad altri?

“Diverse personalità collaborano con entusiasmo e dedizione per continuare a crescere e raggiungere ottimi risultati. Il personale sempre in ordine, disponibile ed il nostro sorriso fanno la differenza”.