Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Il Cilento è una delle gemme nascoste della Campania: mare cristallino, borghi autentici, natura incontaminata e mete con prezzi accessibili. Per una vacanza low cost nel sud Italia caratterizzata da bellezza e autenticità, il Cilento è il luogo ideale. In questo articolo si va alla scoperta di località dove andare in estate nel Cilento spendendo poco, tra spiagge tranquille, paesini storici e strutture economiche.

Il territorio cilentano, che si estende tra Paestum e il Golfo di Policastro, offre infatti numerose opportunità per chi vuole godersi il mare senza svuotare il portafoglio. Le strutture ricettive sono spesso a conduzione familiare e ancora lontane dal turismo di massa, il che consente di vivere esperienze autentiche a prezzi competitivi. Ecco le località più economiche e affascinanti del Cilento per una vacanza estiva indimenticabile e low cost.

Pioppi: mare pulito e prezzi accessibili

Pioppi, frazione marina del comune di Pollica, è un piccolo borgo affacciato sul Mar Tirreno, noto per essere la patria della dieta mediterranea – qui si trova il Museo della Dieta Mediterranea che promuove la conoscenza di uno stile di vita salutare riconosciuto in tutto il mondo. Qui la vita scorre lenta, tra passeggiate sul lungomare, pescatori che rientrano al porto e ristorantini tipici che offrono piatti semplici e gustosi a prezzi contenuti.

A Pioppi si trova anche il Museo Vivo del Mare che racconta la storia della pesca e della vita marittima nel Mediterraneo. Il mare è pulitissimo, il borgo da diversi anni vanta il riconoscimento di Bandiera Blu e le 5 Vele di Legambiente, le spiagge sono perlopiù libere e l’ospitalità è autentica.

A Pioppi si trovano B&B economici, appartamenti in affitto e qualche agriturismo poco distante dal mare, perfetti per un soggiorno rilassante a basso costo. Ideale per famiglie e coppie in cerca di tranquillità.

Casal Velino Marina: vacanza al mare senza spendere troppo

Casal Velino Marina è una delle località balneari più apprezzate per chi cerca una vacanza conveniente nel Cilento. Le sue spiagge ampie e sabbiose sono perfette per famiglie con bambini, e l’offerta ricettiva è molto varia, con soluzioni adatte a tutte le tasche.

La zona è ben servita da piccoli supermercati, panetterie, bar economici e locali con menu turistici davvero convenienti. In più, numerosi campeggi e residence rendono il soggiorno ancora più accessibile. L’atmosfera è informale e rilassata, perfetta per chi cerca un’estate al mare senza spendere una fortuna.

Ascea Marina: spiagge larghe e soggiorni economici

Ascea Marina è una meta balneare molto amata per il suo ampio litorale sabbioso e le sue acque limpide. Nonostante sia ben attrezzata e frequentata, mantiene prezzi contenuti, specialmente se si prenota con un po’ di anticipo o si sceglie il periodo di giugno o settembre.

Il Sentiero degli Innamorati ad Ascea Marina è un trekking panoramico con vista sul Golfo di Velia e Punta del Telegrafo che amano tutti i viaggiatori che visitano il Cilento.

Ci sono numerose strutture low cost: pensioni, residence, B&B e case vacanze immerse nel verde. Anche i ristoranti locali propongono piatti tipici cilentani a prezzi contenuti. Ascea è anche vicina al Parco Archeologico di Velia, dove sono presenti numerose tracce degli antichi insediamenti, per chi vuole alternare mare e cultura facendo una vacanza low cost nel Cilento.

Acciaroli: fascino autentico a piccoli prezzi

Acciaroli è una delle perle del Cilento e, insieme a Pioppi, rappresenta una delle due località marine del comune di Pollica. La frazione, famosa per la sua bellezza senza tempo e le sue spiagge con acqua è trasparente, sabbia chiara e il fondale che fatica a prendere profondità, è un paese di pescatori. Anche Ernest Hemingway fu un visitatore di Acciaroli nel secolo passato e grazie alla conoscenza di zio Antonio Masarone, detto “u vecchio“, si ispirò proprio qui per il suo capolavoro “Il vecchio e il mare“.

In alta stagione i prezzi possono salire, ma nei mesi di giugno e settembre è possibile trovare offerte molto convenienti in B&B e appartamenti.

Con il suo centro storico medievale, le viuzze, le case con pietra a vista che si affacciano sul mare, il porticciolo e i meravigliosi tramonti, è una destinazione perfetta per una vacanza romantica ed economica. Anche fuori stagione i ristoranti locali offrono cucina di qualità a costi contenuti. È la scelta ideale per chi vuole vivere il Cilento più autentico con un occhio al risparmio.

Caprioli e Pisciotta: alternative economiche vicino a Palinuro

Se Palinuro è tra le località più famose (e care) del Cilento, le vicine Caprioli e Pisciotta rappresentano valide alternative low cost. Questi piccoli centri offrono spiagge sabbiose e pulite, tranquillità e prezzi nettamente inferiori rispetto alle destinazioni più turistiche.

A Caprioli, una pittoresca frazione che mixa tradizione e turismo, si trovano numerosi residence e case vacanza a buon prezzo, spesso a pochi passi dal mare.

Pisciotta, invece, è un borgo medievale arroccato su una collina che domina la costa cilentana con vista mozzafiato sul Tirreno.

Qui è possibile alloggiare in agriturismi o affittare camere nel centro storico, spendendo poco e gustando la vera ospitalità cilentana. A pochi passi dal borgo, la frazione Marina di Pisciotta, antico borgo di pescatori, attende i viaggiatori con la sua spiaggia di ciottoli e acque cristalline.

San Mauro Cilento: natura, escursioni e mare a pochi passi

San Mauro Cilento, composto dalle località Casalsoprano, Casalsottano e Marina di Mezzatorre, è una scelta perfetta per chi ama la natura, le escursioni e l’autenticità. Situato tra le colline nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e a breve distanza dal mare di Mezzatorre e Acciaroli, questo borgo è l’ideale per chi vuole unire vacanza balneare e turismo rurale a basso costo. Il territorio intorno a San Mauro Cilento è caratterizzato da antichi mulini ad acqua, da meravigliosi sentieri immersi nella macchia mediterranea e da uliveti.

Oltre alla bellezza del paesaggio, San Mauro è anche il paese dell’olio e offre prodotti tipici come formaggi e salumi locali, spesso serviti nelle trattorie del posto a prezzi popolari. Alloggiare qui permette di risparmiare molto rispetto alle località costiere, con la possibilità di raggiungere il mare in pochi minuti d’auto.