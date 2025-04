Cosa conviene comprare in Austria come souvenir o regalo? Qui vi consigliamo i migliori prodotti tipici, da quelli gastronomici agli oggetti artigianali

Fonte: iStock I classici schiaccianoci natalizi

Seppur i souvenir di viaggio rappresentino uno degli aspetti più onnipresenti del viaggiare, non sempre prestiamo molta attenzione a quali acquistiamo. In Austria, per esempio, sarebbe un grosso errore limitarsi all’acquisto delle calamite di Vienna o Salisburgo da appendere al frigorifero!

Questo incredibile Paese famoso per le sue montagne, per i laghi dai colori caraibici e per le città dal fascino imperiale, infatti, vanta tradizioni artigianali in diversi settori, da quelli gastronomici alle lavorazioni con materiali naturali. Che si tratti di un regalo che state acquistando per una persona speciale o per voi stessi, questi sono i nostri consigli su cosa conviene comprare in Austria per tornare a casa con qualcosa in più oltre i vostri ricordi.

Mozartkugeln, i cioccolatini di Mozart

Se il vostro viaggio in Austria prevede una tappa a Salisburgo, il souvenir da provare e da portarvi a casa è uno solo: le Mozartkugeln. Si tratta di cioccolatini rotondi, a forma di palla, a base di marzapane con pistacchi, torrone e cioccolato fondente. Potete acquistarli dovunque in città seppur l’indirizzo da tenere in considerazione sia soprattutto il Café Konditorei Fürst.

È qui che, nel 1890, il pasticcere salisburghese Paul Fürst inventò i famosi cioccolatini differenziandoli dagli altri grazie all’utilizzo di una riconoscibilissima carta blu e argentata. La pasticceria produce le Mozartkugeln artigianalmente seguendo l’antica ricetta di oltre un secolo fa.

Fonte: iStock

Palle di vetro con la neve

Avete presente la classica palla di vetro con la neve? Bene, questo souvenir amato in tutto il mondo nasce proprio in Austria, all’interno della storica fabbrica viennese della famiglia Perzy. Ogni palla di neve, qui, viene realizzata a mano riponendo il massimo della cura artigianale dal lontano 1905. Si tratta di una creazione nata un po’ per caso quando Erwin Perzy I, lavorando a una lampada destinata alle sale operatorie, riempì una sfera di vetro con acqua, retroilluminandola con una lampadina. Per migliorare la rifrazione della luce, aggiunse trucioli di vetro e poi semolino, creando un effetto sorprendente, simile a una nevicata.

Potete acquistarle all’interno del loro negozio a Vienna, presso l’Original Wiener Schneekugel. Seppur non create all’interno del loro laboratorio, le trovate in tutte le città austriache, sia durante i classici mercatini di Natale che nei negozi di souvenir.

Calze e accessori in lana di alpaca

In Austria ci sono diverse fattorie che allevano alpaca e sono specializzate nella produzione di diversi accessori invernali, uno su tutti le calze. Questi animali, grazie alla loro lana soffice e calda, vengono allevati con cura e, oltre a essere i protagonisti di vari tour a piedi, permettono di ottenere calze morbidissime, guanti caldi, sciarpe e altri accessori perfetti come regalo o per coccolarvi durante i mesi invernali.

Birra artigianale

L’Austria produce birra da secoli: i primi birrifici furono fondati già nel Medioevo e, per lungo tempo, la produzione avveniva soprattutto all’interno dei monasteri. Se visitate Salisburgo, per esempio, vi consigliamo di fare tappa all’Augustiner Bräu Kloster Mülln, un antico monastero con un grande spazio all’aperto e con numerose sale interne dove ordinare la birra da grossi bicchieri a forma di caraffa e dove provare alcune specialità tipiche a un buon prezzo.

Nel corso dei secoli, la birrificazione si è costantemente evoluta e, in questo processo, l’Austria ha prodotto diversi stili di birra che oggi sono ampiamente apprezzati in tutto il mondo. Se venite qui con la vostra auto e volete portarvi a casa questo souvenir, i brand migliori da provare sono Stiegl e Zipfer.

Schnaps, la tipica grappa austriaca

Per restare in tema di alcolici, un altro souvenir tipico da portarsi a casa è sicuramente la schnaps, la classica grappa tipica che ogni austriaco beve durante qualsiasi festeggiamento! Non un semplice distillato, ma un concentrato del territorio e delle sue risorse perché, spesso e volentieri, viene prodotta artigianalmente in piccole distillerie utilizzando anche la frutta coltivata nei propri giardini.

Viene bevuta sia liscia come digestivo o utilizzata per aromatizzare dolci e caffè: in ogni caso rappresenta sempre un elemento radicato nella cultura e nell’ospitalità austriaca da provare e da portare a casa con voi.

Porcellane di Augarten

Infine, se state cercando un prodotto artigianale unico per decorare la vostra casa e state pianificando un viaggio a Vienna, nel parco Augarten troverete una delle fabbriche di porcellane più antiche al mondo. Stiamo parlando della fabbrica Porzellanmuseum im Augarten, aperta dal 1718, chiusa nel 1864 e poi riaperta nella sua nuova sede all’interno del parco nel 1923.

Le porcellane di Augarten sono famose per la loro altissima qualità in quanto realizzate a mano seguendo tecniche tradizionali. Ogni pezzo, infatti, attraversa numerosi stadi di produzione, dalla creazione del modello alla cottura, fino alla pittura. Oltre ai classici design storici, la fabbrica collabora anche con artisti contemporanei per creare pezzi di design unici.

Potete acquistarle al Porzellanmuseum im Augarten che ospita non solo la fabbrica, ma anche un museo e un negozio.